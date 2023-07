„Klingende Altstadt“: Zum Jubiläum der Freisinger Stadtkapelle wird auf den Straßen getanzt

Teilen

Geheimagenten-Schauplatz: Das JBO unter Leitung von Beate Kittsteiner brachte das James-Bond-Thema fulminant auf die Straßenbühne. Das freute auch das Führungsduo der Musikschule Odilo Zapf (rechts hinten, r.) und Jürgen Wüst (rechts hinten, l.). © Michalek

Seit 25 Jahren gibt es die Stadtkapelle Freising. Zum Jubiläum machte sie Freising ein besonderes Geschenk.

Freising – Kann eine Stadt einen bestimmten Sound haben – einen Sound, den man hört, wenn man durch Straßen und Gassen streift? Freising hat diesen Sound ohne jeden Zweifel, und noch dazu einen ganz bestimmten Klang und einen ganz bestimmten Verve. Dafür verantwortlich ist seit 25 Jahren die Stadtkapelle Freising, die in ihrer Karriere für den Papst sowie die amerikanischen Präsidenten Barack Obama und Joe Biden aufgespielt und damit als musikalische Botschafter die Domstadt weit in die Welt hinausgetragen haben.

Am Samstag verwandelte das Ensemble Freising anlässlich des Jubiläum in die „Klingende Altstadt“ – an den verschiedensten Stationen. Bereits ab 10 Uhr ging es am Roider-Jackl-Brunnen heiß her, und zwar mit einem Ensemble, das mit altbayerischer Musik die Leute zum Stehenbleiben, zum Mitschnippen und sogar zum Tanzen brachte.

Zum Stehenbleiben und Mitschnippen brachte das Blas-Ensemble am Roider-Jackl-Brunner die vorbeiziehenden Passanten bei der Aktion „Klingende Altstadt“. © Michalek

Was freilich perfekt dazu passte: Ein Kaiserwetter ohne auch nur eine Wolke am blauen Himmel. „Eigentlich sind wir ja ein Quartett“, erklärte Korbinian Meier von der Stadtkapelle, aber beim Nachzählen der Musiker fiel ihm dann schon auch auf, dass die Rechnung eher nicht aufging, weil schlichtweg zu viele an diesem schönen Platz aufspielen wollten.

Mit James Bond und Harry Potter durch die Straßen

Währenddessen, nur ein paar Gebäude weiter vor dem Gewandhaus Gruber, sortierte sich das Jugendblas-Orchester (JBO) der Stadtkapelle, während an den Obst- und Gemüseständen die Waren einsortiert wurden. Das große Ensemble spielte sich ein, die JBO-Leiterin und Kult-Saxophonistin Beate Kittsteiner gab letzte Anweisungen, während Musikschulleiter Odilo Zapf als gute Seele des Mega-Events noch an Kabeln herumhantierte. Der Opener, der gleich für Beifallsstürme sorgte: das James Bond-Thema, fulminant auf die Straße gebracht vom Nachwuchs und dermaßen punktgenau, dass die Innenstadt im Handumdrehen zum Geheimagenten-Schauplatz wurde.

Auf Filmmusik setzte auch das Bläser-Ensemble in der Nähe der Q-Bar: Es holte musikalisch Harry Potter in die Freisinger Innenstadt. Was den Bläsern damit gelang: eine magische Verneigung vor jenen Werken, die sich ins Kollektivgedächtnis gebrannt haben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Präsentiert wurden an diesem Festtag somit Ensembles, die sich eben nicht nur mit Volksmusik beschäftigen, sondern schlichtweg mit Musik im Allgemeinen, die sofort ins Herz geht. Zapf, wie auch sein Stellvertreter Jürgen Wüst mussten dann aber doch kurz nachdenken, wie es überhaupt zur Gründung der Stadtkapelle gekommen ist. Vor einem Vierteljahrhundert, fast auf den Tag genau, und das wusste Wüst, hatte das JBO im Asam gespielt. Unter den Gästen sei auch der damalige Oberbürgermeister Dieter Thalhammer gewesen, der aufgrund seines Engagements für Städtepartnerschaften wohl immer eines vermisst hatte: eine eigene Stadtkapelle.

Gegründet wurde diese dann tatsächlich 1998 von dem ehemaligen Musikschulleiter Josef Goerge. Aktuell musizieren rund 70 Musiker in der Stadtkapelle in den verschiedensten Ensemble-Größen, vom Quartett bis zur vollen Kapelle

Sie zauberten Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht: die Musiker der Stadtkapelle Freising, die am Samstag in Formationen ganz unterschiedlicher Größe an verschiedenen Stationen im Zentrum ihre Aufwartung machten. © Michalek

„Zur Zeit spielen wir rund 50 mal im Jahr“, so Zapf, der auch die Highlights ihrer Karriere benannte, nämlich die Auftritte vor Papst Benedikt oder beim G7-Gipfel als bayerisches Ankunftskomitee für Obama und später dann auch für Biden. „Da waren wir über 30 Stunden lang am Flughafen, ab 4 Uhr morgens“, erinnerte sich Wüst, der diesen Auftritt nie vergessen wird, vor allem weil er halt schon „sehr speziell“ gewesen sei wegen dem ganzen Drumherum.

Mittagsständchen am Roider-Jackl-Brunnen

Wo sie gerne mal spielen würden? „Vielleicht in Rio beim Karneval“, meinte Wüst schmunzelnd, während die beiden allerdings schon wieder weiter mussten, um das 12-Uhr-Läuten nicht zu verpassen. Nicht wegen der Weißwürste, sondern wegen des Mittagsständchens am Roider-Jackl-Brunnen.

Es ist ein schönes Resümee, das man aus der „Klinge Altstadt“ ziehen kann: Die Open-Air-Ständchen haben bewiesen, dass solche Einlagen viel öfters stattfinden sollten, schlichtweg um den Freisingern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.