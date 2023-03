„Unzulängliches Papier“: Freisings Abgeordneter Irlstorfer kritisiert Lauterbachs Klinikpläne

Von: Andreas Beschorner

MdB Erich Irlstorfer hält eine Klinikreform für unumgänglich, formuliert jedoch ein großes Aber. © FT-Archiv

Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer hält eine Klinikreform für unausweichlich. Im Hinblick auf die Lauterbach-Pläne formuliert er indes ein großes Aber.

Gammelsdorf – Die von der Ampel-Koalition in Berlin geplante Krankenhausreform, der Entwurf der Pflegereform, die hausärztliche Versorgung im Wahlkreis 214 – für einen Gesundheitspolitiker wie den CSU-Bundestagsabgeordneten Erich Irlstorfer herrscht an Themen derzeit wahrlich kein Mangel. Und die waren Anlässe genug für ein Pressegespräch, zu dem der Bundestagsabgeordnete am Montag nach Gammelsdorf geladen hatte.

Dass eine Krankenhausreform unumgänglich sei, daran ließ Irlstorfer keinen Zweifel aufkommen. Das große Aber: Der Entwurf, der von Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorgelegt worden sei und eine Einstufung der Kliniken in vier Stufen von der Basis- bis zur Maximalversorgung vorsehe, sei „ein unzulängliches Papier“. Krankenhäuser würden vor der Insolvenz stehen, es brauche einen 100-Milliarden-Strukturfonds des Bundes für die Kliniken, einen kompletten Systemwechsel dürfe es nicht geben.

Ob das Freisinger Klinikum zu den wohl 53 Krankenhäusern in Bayern gehören würde, die auf eine ambulant-stationäre Basisversorgung heruntergestuft würden, bezweifle er zwar, dazu habe sich das Krankenhaus auch in Sachen Ausbildung zu gut aufgestellt. Aber es gehe ihm und der CDU/CSU-Fraktion auch darum, dass alle Kliniken überleben.

Vier Punkte sind Irlstorfer besonders wichtig

Schon etwas weiter – nämlich auf der Stufe eines Referentenentwurfs – ist die Pflegereform. Manches sei durchaus gut, aber der Gesetzesentwurf bleibe dann doch deutlich hinter den Erwartungen zurück, setze Punkte des Koalitionsvertrags nicht um und bringe keine Entlastung. Er selbst, so Irlstorfer, habe deshalb ein Papier zu Verbesserung der Pflege ausgearbeitet, das demnächst bei einer Klausurtagung der CDU/CSU beraten werde.

Wichtige Punkte: Erstens: eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen – beispielsweise Stundenreduzierungskonzepte, um erfahrene Pflegekräfte, die die Arbeit aber körperlich nicht mehr leisten können, in der Anleitung und Ausbildung einzusetzen; oder auch eine Überstundenregelung, die jungen Kräften ermöglichten, Überstunden in Form von netto wie brutto zu leisten; zweitens: eine Förderung der pflegenden Angehörigen (beispielsweise durch ein Entlastungsbudget); drittens: eine Reform der Leiharbeit, die wirklich nur Hilfsinstrument in Notsituationen und keine Dauerlösung sein dürfe, da es sonst „ein Chaos“ in den Pflegeheimen gebe; und viertens: die Akquirierung ausländischer, gut ausgebildeter Pflegekräfte in Form von geordneter und gewollter Zuwanderung.

Bei den Hausärzten ist die Situation „teilweise schon sehr dramatisch“

Ein Dauerbrenner ist die hausärztliche Versorgung. Das Problem, so Irlstorfer, sei nicht die Bereitstellung von ausreichend Kassensitzen, sondern die Aufgabe, diese auch „mit Leben zu füllen“, sprich: eine Ärztin oder einen Arzt zu finden. „Diese Rufe werden immer mehr und immer lauter“, so die Beobachtung des Bundestagsabgeordneten.

Die Zahlen aus seinem Wahlkreis belegten dies: Praktisch überall sei theoretisch die Regelversorgung gewährleistet – abgesehen von Moosburg, wo es noch 6,5 Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte gebe. Der Freistaat stehe dieser „teilweise schon sehr dramatischen Situation“ nicht tatenlos gegenüber, betonte der Abgeordnete: Man unterstütze eine auf drei Jahre angelegte Studie der TUM, die die möglichen Ursachen für den Ärztemangel untersuche, und man unterstütze seit 2023 die Niederlassung von Hausärzten mit 60 000 Euro (eine Filialpraxis mit 15 000 Euro), habe auf diesem Weg schon 1034 Ärztinnen und Ärzten bei der Praxisgründung geholfen.

Abgeordneter will Erfahrungsbericht zu Seltenen Erkrankungen vorlegen

Und dann ging Irlstorfer – auch wenn das explizit nichts mit dem Bundestag und nichts mit Parteipolitik zu tun habe – auf die neue, von ihm ins Leben gerufene Kampagne „Seltene Erkrankungen in Bayern“ (wir haben berichtet) ein: 60 solcher Informationsveranstaltungen in seinem Wahlkreis seien geplant, die ersten habe man bereits mit großem Erfolg durchgeführt.

Wie Irlstorfer ankündigte, werde es am Ende dazu einen „Erfahrungsbericht“ geben, der „in gebundener Form“ schriftlich alle Erkenntnisse sammelt und dann, so der Plan, allen Fraktionen im Europäischen Parlament, im Bundestag und in den Landtagen ausgehändigt werden soll. 2024 soll das passieren, Irlstorfer will nun für Übersetzung, Druck & Co. Gelder sammeln.

