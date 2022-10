Neuer Stresstest fürs Klinikum: Anzahl der Corona-Patienten ist sprunghaft angestiegen

Von: Helmut Hobmaier

Die Behandlung von Corona-Patienten ist für das Klinikpotential nach wie vor besonders aufwändig. Nach jedem Kontakt mit Infizierten muss die Kleidung gewechselt werden. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Corona-Patienten im Klinikum Freising sind sprunghaft angestiegen. In der angespannten Situation fällt für das Personal noch zusätzliche Arbeit an.

Freising – Im Klinikum Freising ist die Zahl der mit Corona infizierten Patienten sprunghaft angestiegen – von etwa zehn Mitte September über 20 vergangene Woche auf jetzt 33 (Stand Dienstag). So viele infizierte Patienten lagen selbst in den Hochphasen der Pandemie selten im Klinikum.

Für das Personal bedeutet das deutlich mehr Aufwand: Nach jedem Kontakt mit Infizierten muss die Kleidung gewechselt werden. Nicht weniger problematisch ist die hohe Krankheitsquote beim Personal, die oftmals die „Schichtpläne durcheinanderwirbelt“, wie Klinikum-Sprecher Sascha Alexander berichtet. Und in der ohnehin angespannten Situation nervt jetzt auch noch zusätzlicher bürokratischer Aufwand.

Patienzahlen werden nun täglich gemeldet

Ab Oktober muss jeder neue Mitarbeiter in Krankenhäusern oder Seniorenzentren mindestens dreimal geimpft werden – was eine Überprüfung des Impfstatus von Seiten der Verwaltung erforderlich macht. Zusätzlich müssen die Kliniken jetzt tagesaktuell über das Meldesystem Demis (Deutsches Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz) die Patientenzahlen und die Belegungszahlen des Klinikums eingeben. „Das bedeutet einen enormen zusätzlichen Aufwand für die Ärzte“, informiert Alexander. „Die Bürokratie nimmt hier wirklich neue Dimensionen an.“ Außerdem müsse man schließlich weiterhin das DIVI-Intensivregister bedienen, das täglich die freien und belegten Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von etwa 1300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland (darunter Freising) erfasst.

Neue Impfaktion läuft gerade an

Auch beim Testen steigt der Aufwand: Die Klinikum-Beschäftigten müssen sich nach dem neuen Infektionsschutzgesetz nun dreimal pro Woche einem Schnelltest unterziehen (bisher zweimal). Auch ein Besuch des Krankenhauses ist nur mit negativem Schnelltest möglich.

Parallel dazu beginnt am Klinikum die Impfung mit dem an das veränderte Omikron-Virus angepassten Impfstoff: „Wir ermutigen alle Mitarbeiter, hier mitzumachen“, berichtet Alexander. „Bei Einigen bedeutet das die fünfte Impfung.“ Ungeklärt ist noch, ob ab Oktober auch für alle Klinikum- und Heimbeschäftigten die FFP2-Maskenpflicht gilt. Man warte hier noch auf klärende Informationen von seiten des Ministeriums.

Alarmierender Anstieg der Corona-Patienten

Parallel zur Sieben-Tage-Inzidenz ist die Zahl der mit Corona infizierten Patienten angestiegen. Ob die inzwischen 33 Patienten mit oder wegen Corona ins Klinikum kamen, wird laut Alexander aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt. Die Einschätzung des Pressesprechers aber geht dahin, dass die Corona-Infektion bei den meisten ein Nebenbefund des bei der Aufnahme obligatorischen Schnelltests war. Die gute Nachricht: Die Intensivstation ist und war seit geraumer Zeit nur selten mit Covid-Patienten belegt.

Es gibt auch seit einigen Monaten keine eigene Corona-Isolierstation mehr. Um den erhöhten Pflegeaufwand besser zu verteilen, belasse man die infizierten Patienten auf den einzelnen Station, dort, wo sie eigentlich hingehören“, wie Alexander sagt. Das habe bisher gut geklappt. Bei inzwischen mehr als 20 Patienten werde es aber schwieriger: „Wir versuchen trotzdem, das Konzept durchzuhalten“, sagte der Sprecher.

Wie berichtet, hat das Freisinger Volksfest auch zu einem „größerem Infektionsproblem“ auf Seiten der Klinikum-Mitarbeiter geführt. Das Münchner Oktoberfest, das ja von Freising aus binnen kürzester Zeit zu erreichen ist, dürfte hier ebenfalls eine Rolle spielen. Die Lage bleibe angespannt, berichtet Alexander. Personell sei „alles sehr, sehr eng“.

Das Motto, so der KlinikSprecher, laute jetzt: „Auf die Hygiene achten und vernünftig bleiben.“ Trotz einer aktuell sehr hohen Zahl an Patienten müssen derzeit in Freising noch keine Operationen geschoben werden.