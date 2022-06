„Knecht Warze“ vor Neuaufführung in Freising: So laufen die letzten Arbeiten für das Kindermusical

Um die 50 Kinder und Jugendlichen perfekt auf die „Knecht Warze“-Premiere vorbereiten zu können, haben sich die künstlerischen Leiterinnen Julia Schröter (am Tisch, Mitte) und Anna Gottmann (daneben) Freisings Kulturamtsleiter Markus Bader (stehend, am Tisch) für einige Proben ins Boot geholt. Auch Musicalschöpfer Martin Keeser ist mit von der Partie. Foto: Lehmann © Lehmann

Ende Juni wird das Kindermusical „Knecht Warze“ erneut in Freising aufgeführt. Das Stück ist aktueller den je. Das Freisinger Tagblatt durfte bei einer Probe dabei sein.

Freising – Zur Zeit laufen sie auf Hochtouren – die Proben zum Kindermusical „Knecht Warze“, das Ende Juni nun endlich erneut auf die Bühne gebracht wird. Unter der künstlerischen Leitung von Julia Schröter und Anna Gottmann können sich die Freisinger auf die Wiederentdeckung des Kult-Werks von Martin Keeser freuen – ein Werk, das laut Keeser aufgrund der weltpolitischen Lage aktueller denn je ist.

Um die 50 Kinder und Jugendlichen perfekt auf die Premiere vorbereiten zu können, haben sich Schröter und Gottmann einen Experten mit an Bord geholt: Der Freisinger Kulturamtsleiter und Schauspieler Markus Bader begleitet aktuell einige der Proben, um für den Feinschliff bei den Nachwuchstalenten zu sorgen. Dabei wurde zweierlei deutlich: Bader ist sofort in seinem Element, sobald der erste Scheinwerfer leuchtet. Und: An ihm ist ein Schauspiellehrer verloren gegangen.

Bader hat die ganze Bühne im Blick

„Komm, nimm mal seine Hand – dein Mann ist ja aufgeregt, das muss der Zuschauer spüren!“ Auf der Bühne geht es gerade heiß her, denn die Bauern sollen mehr von ihrem Getreide abgeben, als gewohnt. Das Ehepaar, gespielt von Tobias und Sonja, steht, wie es die Szene verlangt, verdattert und hilflos da – eine Zustandsbeschreibung, mit der Bader nicht ganz glücklich ist. Deshalb bringt er die Idee mit dem Händchenhalten ein, um der Verzweiflung beider Rollen mehr Raum zu geben.

Auch am Tempo der Bewegungen auf der Bühne muss noch gefeilt werden: Während die einen zu schnell abgehen, kommen die anderen zu hastig zum Bühnenrand. Das Erstaunliche: Die Szenen sind sehr gut gespielt, aber durch Baders oftmals nur kleine Abänderungen werden sie im Gesamtbild perfekt und punktgenau. Ein kleiner Dreher zum Publikum, eine Umverteilung jener Kinder, die gerade im Hintergrund werkeln müssen, oder eine Geste, die für das Theater zu klein ist, um sie auch vom letzten Platz gut deuten zu können – der Schauspieler hat bei der Probe die ganze Bühne im Blick.

Kein Wunder, denn Bader hat nicht nur in bekannten Fernsehformaten wie „Verbotene Liebe“ mitgespielt, sondern stand auch jahrelang höchst erfolgreich auf den bekanntesten Theaterbühnen Deutschlands. „Langsamer, Schritt für Schritt – ja, jetzt ist es super!“ Der Kulturamtsleiter fiebert bei den Proben in Freising mit, springt von seinem Stuhl auf und souffliert, in einer Hand das Keeser-Drehbuch, an der anderen Hand „Luggi“, den Hund von einem Bekannten, auf den er gerade aufpasst.

Die Handlung ist wegen des Ukraine-Kriegs aktueller denn je

Doch um was geht es eigentlich in dem Kindermusical? Über drei Akte wird die Geschichte von Knecht Warze erzählt, basierend auf dem Sagenkreis um König Artus – mit vielen Widrigkeiten, magischen Momenten und eindrucksvollen Begegnungen wie beispielsweise jene mit dem Zauberer Merlin.

Für den Komponisten und Texter Martin Keeser ist das Stück aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine erschreckend aktuell: Auch bei „Knecht Warze“ geht es um die großen Fragen der Gewalt und der Kriege – natürlich kindgerecht auf die Bühne gebracht. Der ehemalige Musikschulleiter zitiert aus einem der Lieder: „Keiner darf zum König werden, der nicht weiß um die Gewalt. Was sie alles kann gebären. Der nicht weiß um all die Tränen, die da fließen, all das Elend, all das Leid.“

Die großen Fragen des Lebens

Auch das Karpfenlied, das Keeser extra für den FT-Besuch anstimmt und von der zwölfjährigen Sarah Kurkowski gesungen wird, verdeutlicht nochmals die klare Botschaft des Musicals: „So viele wollen die Welt regieren, was übrig bleibt, ist Schutt und Rauch.“ Keeser sagt: „Nie hätte ich gedacht, dass das Stück nochmal so eine Aktualität erleben würde, aber es ist derzeit brisanter denn je.“ Keeser macht deutlich, dass ihm die Wiederaufführung von „Knecht Warze“ aufgrund des Ukrainekriegs ziemlich nahe geht. Gut zwei Stunden wird die Aufführung laut Keeser dauern – ein Musical mit 22 Liedern, das sich mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzt: dem Erwachsenwerden, dem Finden des eigenen Herzschlages und der damit verbundenen Güte.

Währenddessen hat Kulturamtsleiter Bader erneut eine Idee: „Wir wäre es eigentlich, wenn die Zauberkraft von Merlin durch Lichtinseln auf der Bühne sichtbar gemacht werden würde?“ Das Problem: Merlin, gespielt von Liliane von Schilling, hat gerade einen Monolog und muss deshalb den Raum alleine füllen. Schröter und Gottmann sind begeistert von dem Einfall, der zwar simpel, aber dennoch effektiv daherkommt.

Hilfestellung nur da, wo es nötig ist

„Bader ist für uns reiner Luxus“, erklärt Schröter, die zusammen mit Gottmann das Projekt ambitioniert und äußerst geschickt schultert. „Ich will euch aber nicht zu viel reinreden, das muss klar sein“, meint dann gleich Bader, der eigentlich nur so wenig wie nötig Hilfestellung geben wolle. Beobachtend muss attestiert werden: Das Trio ergänzte sich formidabel aufgrund der verschiedenen Blickwinkel, ohne jeweils dem anderen etwas dreinzureden. „Noch ist manches ein bisserl indifferent“, sagt Bader. „Aber das wird alles.“

„Dreht doch mal das Radio leiser“, mahnt Julia Schröter und meint damit die Lautstärke der Schauspieler auf der Bühne, die die kleine Regie-Besprechungspause für einen Ratsch nutzen und gleichzeitig ausprobieren wollen, wie viele Soundeffekte eigentlich in Merlins Zauberstab stecken. Bader, der mit seinem Gasthund „Luggi“ zwischendurch Gassi gehen musste, nimmt es gelassen: „Das ist alles ganz normal beim Theater.“

Termine und Karten

Das Musical „Knecht Warze“ wird aufgeführt m Pavillon der Musikschule an der Kölblstraße, und zwar am 25. und 26. Juni sowie am 1. und 2. Juli. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, außer am 26. Juni, da beginnt die Aufführung um 17 Uhr. Karten für zwölf Euro gibt es per Mail an musikschule@freising.de oder unter Tel. (0 81 61) 5 42 00 00.

Richard Lorenz

