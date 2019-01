Die Könige von St. Korbinian

Bei der bundesweiten Aussendung der Sternsinger in Altötting war auch eine Gruppe aus dem Pfarrverband St. Korbinian dabei.

Freising - Gemeinsam mit fast 3000 Königinnen und Königen wurden sie von Bischof Stefan Oster unter dem Motto „Segen bringen – Segen sein“ ausgesandt. Oster bedankte sich für das vielfältige Engagement für Kinder in Not auf der ganzen Welt. Unter dem Leitspruch „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ stehen dieses Jahr vor allem Kinder mit Behinderung im Fokus der Aktion. In der Pfarrei St. Georg sind die Sternsinger jeweils am 3., 4. und 5. Januar am Nachmittag unterwegs. In der Pfarrei St. Jakob, Vötting, besuchen die Heiligen Drei Könige vom 1. bis zum 6. Januar die Häuser. Weitere Informationenzu den Projekten gibt es unter www.sternsinger.de. Foto: Pfarrei