Beitrag zur Energiewende: Freising könnte 10.000 Hektar PV-Freiflächenanlagen unterbringen

Von: Andreas Beschorner

Bei der Vorstellung der Ergebnisse: (v. l.) Walter Demel (HSWT), Landrat Helmut Petz, Stefanie Fritz (HSWT) und Moritz Strey (Energiebeauftragter des Landkreises). © Lehmann

Eine Studie zeigt, welche Landkreis-Areale sich für Photovoltaik eignen. Ergebnis: Der Kreis hat enormes Potenzial für Energie aus Sonne.

Freising – Der Name ist einprägsam und klingt spaßig: „PFiFFiG“. Doch der Anlass ist ernst: Es geht um nicht weniger als darum, die Energiewende zu schaffen und so die Zukunft zu sichern. Ein Studienprojekt der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), das vom Landkreis Freising beauftragt wurde, hat untersucht, wo im Landkreis Freiflächen-Photovoltaikanlagen denkbar und geeignet wären – und wo nicht (wir berichteten). Nun wurde ein Fazit gezogen: „Ein sehr erfreuliches Ergebnis“, wie es Stefanie Fritz vom Lehrstuhl für Landschafts- und Umweltplanung am Donnerstag formulierte.

Studie ist keine Vorschrift

Auf rund 10 000 Hektar der Landkreisfläche kann man nach diesem Gutachten PV-Anlagen ohne große „Raumwiderstände“ errichten. Wichtig: Die Studie sei keine Vorschrift und greife keinesfalls in die Planungshoheit der Kommunen ein, betonte Landrat Helmut Petz mit Blick auf manche Gemeinde, die aus Angst, ihr Vorhaben nicht realisieren zu können, sogar schon mit Klage gedroht habe (siehe auch Seite 8).

PFiFFiG: Das steht für Photovoltaik auf Freiflächen im Landkreis Freising Flächenpotenzialanalyse inklusive Gestaltungsempfehlungen. Die Studie ist laut Petz der nächste wichtige Schritt, die 2007 beschlossene Energiewende im Landkreis bis 2035 zu schaffen. Schon Petz betonte in seiner Vorrede, dass diese Analyse keinesfalls den Gemeinden etwas vorschreibe. Es gehe lediglich um eine „Entscheidungshilfe“, die den Kommunen, sollten sie per Bauleitplanung an die Ausweisung von Flächen für PV-Anlagen denken, sogar noch Arbeit abnehme.

Viele Flächen kommen auch gar nicht in Frage

Stefanie Fritz erläuterte, dass man im Hinblick auf die drei Schutzgüter „Arten- und Lebensgemeinschaften“, „Landschaftsbild“ sowie „Boden/Wasser“ einen Kriterienkatalog entwickelt und die Landkreisfläche in sechs Kategorien eingeteilt habe: Zunächst habe man alle Flächen ausgeschlossen, die von Haus aus für PV-Freiflächenanlagen nicht infrage kommen: Wälder beispielsweise, besiedelte Flächen, aber auch Gewässer, der Flughafen und Areale, auf denen es bereits PV-Anlagen gibt. 33 768 Hektar (42,2 Prozent der Landkreisfläche) kämen daher schon gar nicht in Betracht.

In die Kategorie „Sehr hoher Raumwiderstand“ fielen weitere 13 536 Hektar (16,9 Prozent). FFH-Gebiete und andere Schutzgebiete, Biotope, Moorflächen und Überschwemmungsgebiete zum Beispiel. Einen „hohen Raumwiderstand“ gebe es dort, wo die Arten- und Lebensgemeinschaften ebenso hoch bewertet werden müssten wie das Landschaftsbild. Zudem seien Böden mit hoher Ertragsfähigkeit hinzuzurechnen, sodass man 12 495 Hektar (15,6 Prozent) dieser Kategorie zugeordnet habe. Dem „mittleren Raumwiderstand“ hat die Studie 10 277,5 Hektar (12,8 Prozent) zugeordnet.

Wichtig wäre jetzt, positive Synergieeffekte zu nutzen

Und dann sind noch die beiden Kategorien, die in dem „Ampelsystem“ grün eingefärbt sind: Flächen mit geringem Raumwiderstand (3640 Hektar = 4,5 Prozent) und Flächen mit geringem Raumwiderstand mit Entwicklungspotenzial (6284,5 Hektar = 7,9 Prozent). Dort sei es sogar denkbar, dass PV-Anlagen zusätzlich positive Synergieeffekte hätten, indem etwa Bodenerosion verhindert werde. Dieses Resultat der „Grobanalyse“ ist laut Fritz ermutigend: Schließlich brauche der Landkreis, um die Energiewende bis 2035 zu schaffen, rund 400 bis 500 Hektar PV-Freiflächenanlagen – dem „grünen Bereich“ seien aber rund 10 000 Hektar zuzuordnen.

Kommunen sollen bei der Suche nach Flächen unterstützt werden

Und jetzt? Im Oktober soll der Abschlussbericht veröffentlicht werden, gefolgt von einer Informationsveranstaltung für die Gemeinden. Denn, und das war Fritz, Petz und dem Landkreis-Energiebeauftragten Moritz Strey wichtig zu betonen: Diese Analyse von 24 Studenten sei freilich kein rechtlich bindendes Papier. Es soll die Kommunen bei der Suche nach geeigneten Flächen unterstützen und sie auf mögliche Raumwiderstände vorbereiten. Weder die Einzelprüfung durch die Untere Naturschutzbehörde noch die kommunale Planungshoheit seien dadurch angetastet.

Empfohlen wird den Gemeinden nun, sich die infrage kommenden Flächen ihres Gebiets anzuschauen, im Gemeinderat darüber zu diskutieren und zu prüfen, ob die Flächen überhaupt verfügbar seien. Und dann gehe es ja auch noch darum, dass entsprechende Netzzugänge vorhanden sind oder gebaut werden.

