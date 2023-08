Im Freisinger Festzelt: Kohl – Stoiber – Seehofer – und jetzt kommt Özdemir

Von: Andreas Beschorner

Mit Cem Özdemir wird mit einer langen Tradition in Freising gebrochen. © Bernd von Jutrczenka

Im Jahr der Landtagswahlen bleibt das Festzelt in der Freisinger Luitpoldanlage heuer wieder einen Tag länger stehen: Dieses mal für Cem Özdemir (Grüne). Damit wird hier mit einer langen Tradition gebrochen. Denn es ist erstmals nicht die CSU, die an die Biertische bittet.

Freising – Franz Josef Strauß war da, Helmut Kohl trat als Ex-Kanzler auf, Edmund Stoiber war auch einmal da, ebenso wie Ministerpräsident Horst Seehofer. Auftritte von CSU- (oder CDU-) Größen im Freisinger Volksfestzelt vor Landtags- oder Bundestagswahlen haben schon fast Tradition. Am 8. Oktober ist wieder Landtagswahl. Und wer kommt? Keine CSU-Prominenz. Nein: „Cem kommt.“ Cem Özdemir, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, wird am Montag, 11. September, im Freisinger Festzelt auf die Bühne treten und sprechen. Özdemir ist bekanntlich nicht CSU, sondern gehört zu Bündnis 90/Die Grünen.

So kam‘s zum Termin

Wie es dazu kam, dass die Grünen diesen Termin besetzen und keine CSU-Prominenz die Festzeltbühne der Familie Mörz erklimmt, erklärt der Kreisvorsitzende der Grünen, Maximilian Breu, so: Im April sei eine Information aus der Landesgeschäftsstelle mit der Aufforderung gekommen, sich für einen Auftritt Cem Özdemirs vor der Landtagswahl 2023 zu bewerben. Freising habe sich beworben „und wir haben den Zuschlag erhalten“, so Breu. Der dann zugewiesene Termin sei ganz zufällig mit dem Tag nach dem Ende des Freisinger Volksfestes zusammengefallen. Rücksprachen mit dem Festwirt und dem Ordnungsamt der Stadt seien gefolgt, dann habe der Termin gestanden.

Breu hofft, dass am 11. September 2500 bis 3000 Besucher den Bundeslandwirtschaftsminister hören wollen. Bedenken, dass es zu einer Situation wie im August in Chieming kommt, als Özdemir und die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, derart ausgebuht und ausgepfiffen wurden, sodass sogar die Polizei eine Kette zwischen Podium und Publikum errichtete, hat Breu nicht. Grund: Nicht nur Özdemir wird zu den Gästen sprechen, sondern auch Ralf Huber, der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Bauernverbands und BBV-Kreisobmann, und Josef Schmid, der Vorsitzende des Landesverbands der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Auch die Bauernschaft habe also Platz und Raum, ihren Anliegen Stimme zu verleihen, so Breu.

Die weiteren Redner

Weitere Redner des Abends, durch den MdL Johannes Becher führen wird, sind neben Cem Özdemir die Freisinger Direktkandidatin der Grünen für den Bezirkstag, Sabine Bock, und Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl 2023. Und für Stimmung – hoffentlich für gute Stimmung selbstverständlich – werden CubaBoarisch 2.0 sorgen. Einlass ins Bierzelt ist um 16.30, Beginn ist um 17.30 Uhr.