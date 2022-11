Anders nicht zukunftsfähig: Reformbewegung Maria 2.0 will Kirche massiv verändern

Teilen

Die Reformbewegung Maria 2.0 – hier die Freisinger Gesprächsrunde – will die Machtstrukturen in der Katholischen Kirche aufbrechen. © Lehmann

Wie lassen sich junge Menschen für die katholische Kirche begeistern? Eine Fragerunde der Freisinger Kolpingfamilie diskutierte das intensiv - und kritisierte die bestehenden Strukturen massiv.

Freising – Neu ist die Frage nicht, aber weiterhin äußerst brisant: Wie können die Strukturen in der Katholischen Kirche aufgebrochen werden, um die Kirche auch für jungen Menschen und Frauen wieder attraktiv zu gestalten? Die Kolpingfamilie Freising lud zum Gesprächsabend „Maria 2.0 – Zehn Thesen für eine erneuerbare Kirche“ in das St. Georg Haus, um sich mit dem Problemen der katholischen Kirche und möglichen Lösungsansätzen zu beschäftigen. Dabei fielen auch klare Worte in punkto Missbrauchs-Skandal und der Rolle der Frau in der Katholischen Kirche.

„Die Kirche hat sich nicht verändert“

Eine der Diskussionsteilnehmerinnen brachte es gleich auf den Punkt, denn ihrer Meinung nach sei die „ganze Gesellschaft“ im Grunde „patriarchisch“ ausgelegt. Sie erinnerte daran, dass in den 1970er Jahren noch eine Zustimmung des Ehemanns erforderlich gewesen sei, damit die Frau überhaupt arbeiten oder ein eigenes Konto führen durfte. In der Gesellschaft habe sich inzwischen viel verändert, die katholische Kirche aber sei „stehen geblieben“.

Lebensfremde und diskriminierende Sexualmoral

Die Entscheidung, ob eine Frau die Predigt inhaltlich gestalten dürfe, obliege tatsächlich dem Pfarrer, gab Kolping-Vorsitzende und Diskussionsleiterin Elisabeth Maier zu bedenken. Dabei habe Jesus „die Frauen ernst genommen“. Außerdem würden die Priester an den starren Bestimmungen durch das Zölibat leiden, ergänzte eine Zuhörerin. „Einsam hoch drei“ sei ihrer Meinung nach der Geistliche, der ganz alleine im „Riesenpalast“, im Pfarrhof, wohne. Gefühle könne man dort mit niemandem teilen, ebenso wenig Sorgen oder Ängste. Die katholische Sexualmoral müsse dringend überdacht werden, so das Fazit der Gesprächsrunde. Die von der Kirche gelehrte Sexualmoral orientiere sich nämlich nicht am christlichen Menschenbild, sondern sei lebensfremd und diskriminierend. Diese „Grundverlogenheit“ der Kirche stoße gerade bei der jungen Generation auf Ablehnung, da waren sich alle Anwesenden einig.

Wenn sich nichts ändere, dann seien die jungen Christen „bald alle weg“, weil das Vertrauen in die Kirche tiefgreifend und nachhaltig erschüttert sei. Das habe sich laut der Diskussionsrunde auch in den vielen Kirchenaustritten gespiegelt, die dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle gefolgt seien.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auch Elisabeth Maier hat die Studie genau gelesen, und ihr sei angesichts der „Saubären“, die sich da an ihren Opfern vergangen hätten, schlecht geworden. Sogar einige Frauen aus der Reformbewegung Maria 2.0, die ja stark an Veränderungen innerhalb der Katholischen Kirche arbeiten würden, seien aufgrund der Schwere der Missbräuche ausgetreten.

Am Ende bleiben nur die Fundamentalisten

Die Frage sei allerdings, ob ein stillschweigender Austritt aus der Kirche die richtige Reaktion sei. Eigentlich führe das dazu, so einige Stimmen aus der Runde, dass am Ende nur eine Gruppe von Fundamentalisten übrig bleibe. „Wir möchten aber, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch Freude an der Kirche haben“, sagte eine Teilnehmerin. „Nicht austreten, sondern auftreten“, das sei die Botschaft an die Frauen und die junge Generation – eine Botschaft, die auch die Reformbewegung Maria 2.0 teilt und deshalb unbeirrt weiter machen will.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.