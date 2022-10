FT-Praktikantin Sofija schreibt: Schlüssel nicht vergessen! Alltag hier ist oft ganz anders als in der Ukraine

Sofija ist seit über einem halben Jahr in Deutschland. Heute berichtet sie über Dinge, die hierzulande ganz anders sind als in ihrer Heimat Ukraine. © Forster

Sofija (16) ist aus der Ukraine geflüchtet und absolvierte beim FT ein Praktikum. Im fünften Teil ihrer Kolumne erzählt sie von Alltagssituationen, die hierzulande anders sind als in ihrer Heimat.

Freising – Seit über einem halben Jahr bin ich jetzt in Deutschland. Dabei sind mir einige kleine Unterschiede zur Ukraine aufgefallen. Davon will ich heute berichten.

Als meine Mama und ich noch bei Sandra und Jörn in Attenkirchen gelebt haben, war das erste, was wir herausgefunden haben, dass wir hier das Leitungswasser trinken können. In der Ukraine geht das nicht, man muss es zuerst immer filtern.

Bei Sandra und Jörn hatten wir auch viel Kontakt zu Pferden. Sandra reitet und sie hat drei wunderschöne Tiere: „Jupiter“, „Cobi“ und „Barckley“. Neulich waren wir mit ihr auf der Historischen Reit- und Kutschengala im Schloss Schleißheim. Sandra und „Jupiter“ haben mitgemacht. Sie trug ein wunderschönes Kleid. Allgemein bin ich begeistert, wie entspannend es ist, bei den Pferden zu sein. In der Ukraine sind die Pferde meist nur eine touristische Attraktion. Die Erfahrung mit Sandras Pferden hat mich diese schönen Geschöpfe ganz anders wahrnehmen lassen.

Mülltrennung will gelernt sein

Was ich auch erstaunlich finde ist das System der Mülltrennung in Deutschland. Das hat mich auch verwirrt. Ich musste viel über verschiedene Lebensmittel und Verpackungen lernen, weil das Trennen hier manchmal gar nicht so einfach ist. Aber ich denke, dass das sehr sinnvoll ist – gerade für die Umwelt.

Und an noch etwas muss ich mich gewöhnen, jetzt, wo meine Mama und ich in einer eigenen Wohnung leben: Wir müssen auf unseren Schlüssel achten. In der Ukraine vergessen die Leute ihre Schlüssel so gut wie nie, da sie sie auch zum Schließen der Türen brauchen. Hier brauche ich keinen Schlüssel, wenn ich gehe. Aber wenn ich wiederkomme, stehe ich vor einer verschlossenen Tür.

Was mir noch aufgefallen ist, gerade jetzt, in meinem Praktikum beim Freisinger Tagblatt: In Deutschland wird noch viel mehr klassisch Zeitung gelesen als in der Ukraine. In meiner Heimat informieren sich die Menschen viel mehr über Internet und Fernsehen. Aber ich finde es schön, dass die Zeitung in Deutschland noch so eine Bedeutung hat.

Supermärkte machen früher zu

Beim Einkaufen in Freising sind mir auch ein paar Unterschiede aufgefallen. Zum Beispiel die Öffnungszeiten: In der Ukraine haben die Geschäfte und Supermärkte zum Teil schon ab 6 Uhr und bis 23 Uhr geöffnet. Das war sehr bequem, denn ich konnte früh etwas zum Frühstücken kaufen oder spät noch Nachos und Limo holen. Hier gibt wiederum, anders als in der Ukraine, viele Produkte für Menschen, die vegetarisch oder vegan essen. In der Ukraine sind solche Abteilungen schwer zu finden. Und wenn, dann ist es teuer.

Der öffentliche Nahverkehr hier ist auch eine Besonderheit: Als es das 9-Euro-Ticket gab, war das super. Jetzt ist es nicht mehr so einfach für mich, zum Beispiel zu meiner Freundin Marta nach München zu fahren. Es gibt einfach so viele Fahrkartentypen, und gerade mit den Zonen muss man echt aufmerksam sein, um das richtige Ticket zu kaufen und keine Fehler zu machen.

Alles in allem ist das Leben in Deutschland ganz anders als in der Ukraine. Es ist viel ruhiger – und trotzdem sehr schön.

Sofija Weremeienko

