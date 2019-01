Konzert mit Gänsehaut-Momenten: Junge Musiker beeindrucken am Camerloher-Gymnasium

Das Solistenkonzert am Camerloher-Gymnasium stand kürzlich unter dem Motto „Verfemte Musik – Im Gedenken an die Reichsprogromnacht 1938“. Die Stücke sorgten für Gänsehaut-Momente.

Freising – Das Solistenkonzert am Camerloher-Gymnasium stand kürzlich unter dem Motto „Verfemte Musik – Im Gedenken an die Reichsprogromnacht 1938“ und war ein sehr beeindruckendes Konzert der jungen Musiker. Die Auswahl der Stücke sowie deren Interpretation sorgten im Publikum für Gänsehaut-Momente.

Solistenkonzerte sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Schuljahres am musischen Camerloher-Gymnasium. Für hochtalentierte Nachwuchsmusiker, die zum Teil schon bei renommierten Wettbewerben ausgezeichnet wurden, bietet das Konzert eine gute Möglichkeit, sich einem fachkundigen Publikum zu präsentieren. Die Organisatoren Friederike Eglhuber und Thomas Noichl hatten die Idee, das Konzert diesmal unter ein Motto zu stellen. „Weil wir 2018 einen runden Jahrtag der Reichspogromnacht begehen, lag es nahe, unser Konzert unter das Motto ‚Verfemte Musik’ zu stellen“, sagten Eglhuber und Noichl.

„Wir haben heute hoch kultivierte und ausgezeichnete Musik gehört“

Schulleiterin Andrea Bliese bedankte sich bei allen Mitwirkenden. Es sei gar nicht so einfach, ein ganzes Konzert so zusammenzustellen, dass es einem bestimmten Motto genüge. „Das ist eine tolle Leistung. Wir haben heute hoch kultivierte und ausgezeichnete Musik gehört.“ In der Tat präsentierten die Schüler von der fünften bis zur zwölften Jahrgangsstufe sehr anspruchsvolle Stücke, die aufgrund ihrer Thematik manchmal unter die Haut gingen. Das war beispielsweise bei Ilse Webers Lied „Ich wandere durch Theresienstadt“ der Fall, gesungen von Miriam Fußeder (Sopran). Es dauerte einige Zeit, bis das Publikum es wagte zu applaudieren, um danach in der Pause das Lied zu verarbeiten.

Zwischen den einzelnen Stücken informierte Meret Rutenberg kurz über Komponisten und Werke. Im Mittelpunkt stand immer die Frage, weshalb die Musik dieser Künstler unterdrückt oder verboten worden war. „Für die Nationalsozialisten gab es nur eine wahre Musik“, sagte Rutenberg. „Wie genau die klingen sollte, wurde nie festgelegt. Nur, wie sie nicht sein durfte: nicht von Juden, nicht von Regimekritikern und nicht atonal.“ Die Zuhörer erfuhren, dass Giacomo Meyerbeer von Richard Wagner diffamiert und als „unglücklicher Zwischenfall der Musikgeschichte“ bezeichnet worden war. Paul Hindemith zähle laut Rutenberg zu den Verfemten, weil er die Grenzen in der Klangkombination habe verschieben wollen und damit die „arische Tonordnung“ aufgehoben habe. „Hindemith verschob daraufhin seine persönlichen Grenzen und emigrierte 1938 in die Schweiz und zwei Jahre später in die USA“, merkte Rutenberg an.

Den Auftakt des Konzertes machte Carla Gromann am Klavier mit dem „Venezianischen Gondellied“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Danach präsentierten Gabriel Rupp (Gesang, Bass) und Larissa Höcherl (Klavier) Giacomo Meyerbeers „Komm, du schönes Fischermädchen“, Felix Rahimpour am Klavier spielte Walter Braunfels’ „Lyrischer Kreis“. Die Schüler waren an Violine, Cello, Klavier, Akkordeon, Oboe und Klarinette zu hören. Lang anhaltender Applaus am Ende des Solistenkonzerts zollte dem beeindruckenden Abend seinen Tribut. sp