Konzert-Reihe mit Alleinstellungsmerkmal feiert Comeback: „Frei-SING(t)“ bietet tolle Chöre für guten Zweck

Von: Manuel Eser

Sie versprechen ein großes Chor-Konzert: (v. l.) Peter Spanrad, Verena Spanrad und Karl-Heinz Wimmer von der Bürgerstiftung sowie Bürgermeisterin Eva Bönig. © Lehmann

Im dritten Anlauf klappt es mit der dritten Auflage: Nach zwei Konzerten 2018 und 2019 revitalisiert die Bürgerstiftung Freising ihre Reihe „Frei-SING(t)“.

Freising - Am Samstag, 25. März, tritt in der Aula des Camerloher-Gymnasiums ein bunter Mix an Chören auf, die Werke aus verschiedensten Epochen zu Gehör bringen – von Barock bis Rock. Endlich, wie er stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsvorstands, Peter Spanrad, betonte. „Zweimal waren wir schon recht weit in der Planung, zweimal hat uns Corona dann doch wieder gestoppt.“

Die Vorfreude bei Spanrad ist groß. „Wir haben in der Freisinger Musikszenen ein Alleinstellungsmerkmal, da in keinem anderen Format so viele unterschiedliche Chöre gleichzeitig in einem Konzert auftreten“, betonte er beim Bürgermeister-Pressegespräch im Rathaus am Montag, das er auch dazu nutzte, das Programm vorzustellen.

Mit dem Erlös werden Freisinger Projekte unterstützt

Ein Programm, auf das sich Eva Bönig bereits freut, schwärmte die Bürgermeisterin doch von den ersten beiden Abenden, die sie in guter Erinnerung behalten hat. „Besonders toll finde ich es, dass hier sehr schöne Konzerte mit einem Benefiz-Gedanken verbunden werden.“

Wie beim Weihenstephaner Panoramalauf, den auch die Bürgerstiftung ins Leben gerufen hat, soll der Erlös des Chorkonzerts ebenfalls Projekte und Organisationen in Freising zugute kommen. Zuletzt unterstützte die Stiftung ein Klimaschutzprojekt an Schulen mit 7000 Euro. Im Rahmen dieses Wettbewerbs haben acht Freisinger Schulen 18 kreative Projekte realisiert.

Auch zwei Solisten treten diesmal auf

Kreativ und bunt zusammengestellt ist auch das Programm für den Konzertabend. Insgesamt sind sechs Ensembles zu hören: der Asamchor Freising, der Palestrinachor der Kirchenmusik St. Georg, die junge A-Capella-Formation BOICE, der Jugendchor des Camerloher-Gymnasiums, die AuerVoices sowie die Chorklasse und der Wahlkurs Chor der Imma-Mack-Realschule Eching. Zudem treten zwei Solisten auf: Gabriel Rupp und Stefan Hör, die von der Camerloher-Musiklehrerin Birgit Brennich am Klavier begleitet werden. Die Moderation übernimmt Matthias Spanrad, Mitarbeiter beim Freisinger Tagblatt.

Peter Spanrads Dank galt dem Landratsamt, das die Schulaula kostenlos zur Verfügung stellt, aber auch den Sponsoren – der FMG, der Sparkasse Freising-Moosburg, der Freisinger Bank, dem Bankhaus Sperrer und der Buchhandlung Pustet.

Was Spanrad besonders freut: „Die Konzertbesucher werden mit Chormusik aus mehreren Jahrhunderten unterhalten, interpretiert von Chormitgliedern unterschiedlichsten Alters – vom zehnjährigen Mädchen bis zum 80-jährigen Rentner.“ Und was gibt es zu hören? Von Händels „Halleluja“ bis zu „Surfin USA“ von den Beach Boys, von Bartholdys Herbstlied bis zu „Don’t start me now“ von Dua Lipa, einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Musikerinnen der Gegenwart.

Gut zu wissen: Die Eintrittskarten für „Frei-SING(t)“ am Samstag, 25. März, um 19 Uhr in der Aula des Camerloher-Gymnasiums kosten zehn Euro und sind bei Bücher Pustet erhältlich.

