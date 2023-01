Eine Million Mal über Freisinger Brücke geradelt: Messung zeigt Dringlichkeit von Maßnahmen für Radverkehr

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Schon lange Fans vom Fahrrad: (v. l.) Christel Orthen-Schmucker, Jürgen Maguhn, Ulrich Vogl und Johannes Schmucker. © Englmüller

Die Korbinianbrücke in Freising wurde in neun Monaten eine Million Mal überquert – mit dem Rad. Für Anhänger der Mobilitätswende der Beweis, dass der Bedarf an Maßnahmen für den Radverkehr da ist.

Freising – Am Dreikönigstag hat es „Klick“ gemacht – und der Zähler zeigte 1 000 000. Die Rede ist von der Fahrradmessstation an der Korbinianbrücke, die Freisings größten Stadtteil Lerchenfeld mit der Innenstadt verbindet. Sie war im April auf Antrag von ÖDP-Stadtrat Ulrich Vogl installiert worden und verzeichnete am 6. Januar die einmillionste Querung per Drahtesel.

Der niedrigste Wert wurde an Weihnachten gemessen

Die Zählstation an der nördlichen Brückenseite ist zum Bedauern der Agenda21-Gruppe Bauen, Wohnen und Verkehr nicht mit einer digitalen Anzeige ausgestattet. Das heißt, die Zahlen werden nicht vor Ort auf einer Tafel wiedergegeben, weshalb die Messstation nur wenig bekannt ist. Die Werte können jedoch online immer aktuell eingesehen werden. Der Spitzenwert an Querungen wurde am Dienstag, 19. Juli, erreicht: 6415 Mal fuhr ein Rad an diesem Tag über die Brücke. Der niedrigste Wert wurde erst kürzlich gemessen: Am 2. Weihnachtsfeiertag waren es nur 547 Querungen.

Für die Zukunft des Radverkehrs in der Domstadt seien die Daten der Zählstation von großer Bedeutung, betont Jürgen Maguhn, neben Zora Funk und Johann Englmüller einer der drei Sprecher der Gruppe. „Die Zahlen bestätigen das, was man tagtäglich sieht: Auf der wichtigsten Radverbindung zwischen Lerchenfeld und der Innenstadt herrscht sehr reger Radlverkehr.“ Die Stadtverwaltung habe nun schwarz auf weiß Daten vorliegen, die die Notwendigkeit von weiteren Maßnahmen für Radlerinnen und Radler zeigen würden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für den Bereich an der Korbinianbrücke seien ohnehin schon Schritte geplant, die laut der Agenda21-Gruppe Bauen, Wohnen, Verkehr auch dringend weiter verfolgt und realisiert werden sollten. Vor allem eine Änderung der Vorfahrtsregelung auf der Erdinger Straße und der Luitpoldstraße werde schon länger diskutiert. „Bisher stand immer die Frage im Raum, ob es wirklich so viel mehr Rad- als Autofahrer sind und ob es wirklich geboten ist, die Vorfahrtsregelung zugunsten der Radler zu ändern. Dass das so ist, stellen die Messdaten eindeutig klar“, sagt Jürgen Maguhn.

Unterführung am ehemaligen Bahnposten 15 für Radler „sehr unattraktiv“

Verbesserungen erhofft er sich auch für die Unterführung am ehemaligen Bahnposten 15: „Die ist seit vielen, vielen Jahren ein Problem. Die Treppen sind für Radfahrer sehr unattraktiv.“ Außerdem gebe es am Park&Ride-Parkplatz auf der Südseite des Bahnhofs nicht genügend Abstellplätze für Fahrräder und auch der fahrradfreundliche Ausbau der Erdinger Straße auf der Lerchenfelder Seite lasse zu wünschen übrige. „Da gibt es immer noch keine vernünftigen Schutzstreifen.“

Maguhns Fazit: „Die Planungen gibt es ja schon, aber sie müssen jetzt schnell umgesetzt werden.“ Mithilfe der Messdaten an der Brücke, die eine eindeutige Sprache sprechen würden, sollen die nun im Rathaus vorangetrieben werden – um künftig noch mehr Freisinger aufs Fahrrad zu bringen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.