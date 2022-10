Attacke in der Dunkelheit: Betrunkener schlägt Freisinger vom Rad und ins Gesicht

Täter schnell gefasst

Ein Freisinger wurde auf der Korbiniansbrücke vom Rad geschlagen. Der Täter war schnell gefasst.

Freising - Einen heftigen Schockmoment erlebte ein 47-jähriger Freisinger in der Dunkelheit: Er war laut Polizei am Donnerstag gegen 21 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Korbiniansbrücke unterwegs, als ihn ein Fußgänger unvermittelt mit der flachen Hand vom Fahrrad schlug. Ein weiterer Schlag mit der Faust traf den Radfahrer im Gesicht. Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Täter – und hatte dabei sogar Erfolg: Es handelte sich um einen 37-Jährigen, der sturzbetrunken war. Knapp zwei Promille zeigte der Alkoholtest an.

„Sein grundlos aggressives Verhalten konnte er der Streifenbesatzung nicht erklären“, berichtet die Polizeiinspektion Freising. Den Schläger erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung. ft

