Freisinger Schulen zeigen, wo es beim Klimaschutz langgeht

Teilen

Schulterschluss für den Klimaschutz: Die Schülerinnen und Schüler von acht Schulen – hatten sich für den Klimaschutz mächtig ins Zeug gelegt. Ihr Engagement wurde jetzt von der Bürgerstiftung Freising belohnt. © Lehmann

Zum Thema Klimaschutz hat die Bürgerstiftung Freising einen Wettbewerb ausgelobt. An acht Schulen wurden 18 Projekte durchgeführt.

Freising – Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen, wie sich bei einem von der Bürgerstiftung Freising ausgelobten Schulwettbewerb gezeigt hat. An acht Schulen hat man insgesamt 18 Projekte gestartet und durchgeführt.

Der Stiftungsvorsitzende Josef Hauner war bei der Preisverleihung im Lindenkeller voll des Lobs. Er sprach von einem „tollen Erfolg“ und davon, dass alle Schulen „förderwürdige Projekte“ eingereicht hätten. Im Jagdstüberl war es gesteckt voll. Acht Freisinger Schulen hatten sich an dem Klima-Schul-Wettbewerb beteiligt. Es wurden Projekte voller Kreativität und Umweltbewusstsein ins Leben gerufen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mächtig ins Zeug legen

Die Schülerinnen und Schüler, ganze Klassen und Jahrgangsstufen, hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und in relativ kurzer Zeit Beachtliches auf die Beine gestellt. Alles wartete gespannt auf die Preisverleihung. Die Freude war allenthalben groß. Denn keine der teilnehmenden Schulen sollte leer ausgehen.

Die Jury hatte keine leichte Entscheidung zu treffen. Eigentlich hätten alle einen Hauptpreis verdient gehabt. Am Ende gab es aber sechs mal 500 Euro und zweimal 2000 Euro. Geld, das von Sponsoren, aber auch von der Bürgerstiftung selbst kam. Die Hallbergmooser Spedition Barth+Co hat für das „Klima-Schul-Projekt“ 5000 Euro, die Designagentur „typneun“ 999 Euro und die Bürgerstiftung Freising 1001 Euro zur Verfügung gestellt.

Schwer beeindruckt

Stiftung und Sponsoren zeigten sich schwer beeindruckt von der Resonanz und den Ergebnissen. Mit Recht. An der Grundschule St. Lantpert in Lerchenfeld hatten sich die zweiten Klassen mit der Biene als Klima-Indikator auseinandergesetzt. Im weiteren Verlauf des Projektes will man im Schulgarten eine Blumenwiese ansäen und bienenfreundliche Nutzsträucher anpflanzen. An der FOS/BOS hat man sich den Themen Müllvermeidung und Mülltrennung gewidmet. In verschiedenen Projekten ging es um nachhaltigen Konsum und um Second-Hand-Kleidertausch.

Die Schulen im Überblick

Am Camerloher-Gymnasium beschäftigte man sich mit der Berechnung des CO2-Fußabdrucks der Schule und Energiesparen in den Bereichen Beschaffung, Ernährung und Mobilität.

An der Fachakademie für Sozialpädagogik hat man das Projekt „Kinder philosophieren“ ins Leben gerufen. Die von den angehenden Erzieherinnen und Erziehern angestoßenen Fragen und Inhalte drehten sich um den Themenbereich Nachhaltigkeit. Es ist angedacht, weitere Freisinger Einrichtungen für dieses Format zu ermutigen.

Am Hofmiller-Gymnasium hat man den Pausenhof um eine über 30 Quadratmeter große Blühwiese bereichert. Sie soll schuleigenen Bienenvölkern als zusätzliche Nahrungsquelle dienen. Für all diese Anstrengungen gab es jeweils 500 Euro. Vorgestellt wurden die Schulprojekte von Hauner, seinem Stellvertreter Peter Spanrad und Karl-Heinz Wimmer, Mitglied des Stiftungsrats.

Mit je 2000 Euro prämiert hat man schließlich das Sonderpädagogische Förderzentrum Freising und die Realschule Gute Änger. Letztere hat im Wahlfach „Schulaquarium“ ein Energiesparprogramm entwickelt und umgesetzt. Unter anderem wurden neue, stromsparende Leuchtstoffröhren und Filter verbaut. Ferner ist geplant, das Futter für die Fische künftig weitgehend selbst herzustellen.

Im Sonderpädagogischen Förderzentrum hat eine vierte Klasse die Patenschaft für eine Streuobst- und Blumenwiese in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband übernommen. Auch eine Mülltrennungsaktion hat man am Förderzentrum in Angriff genommen. Die Hauptpreis-Träger stellten ihre Projekte selbst vor.

Alexander Fischer