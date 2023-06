Hilfe im Kampf gegen die Angst: Seit 15 Jahren kümmert sich der Krebshilfeverein um totkranke Menschen

Ein starkes Team: Die neu gewählte Vorstandschaft, sowie die Kuratoriumsmitglieder: (v. l.): Ludwig Sperrer (Kassierer), Christine Riedl (2. Vorsitzende), Dr. Heino Pause (1. Vorsitzender), Birgit Hutsteiner (Schriftführerin), Sebastian Grießl (Kuratoriumsmitglied), Elisabeth Moosreiner (Kuratoriumsmitglied) und Dr. Christoph von Schilling (Vorsitzender des Kuratoriums). © Maria & Christoph

Seit 15 Jahren gibt es den Krebshilfeverein Maria & Christoph. Der Vorsitzende erklärt, was sich in dieser Zeit zum Positiven verändert hat.

Freising – Maria und Christoph: Zwei Vornamen, die schon vielen Betroffenen Mut gemacht haben. Mehr noch: die ihnen in der schwersten Krise ihres Lebens geholfen oder beigestanden haben. Die Rede ist von der Krebshilfe Freising „Maria & Christoph, die sich seit 15 Jahren für Betroffene einsetzt – und das mit einem ständig wachsenden Angebot. Jetzt ist hier auch die Krebshilfe von Lia Köhnlein integriert. Im Gespräch mit dem FT blickt der Vorsitzende Dr. Heino Pause auf die Anfänge zurück und berichtet, warum der Verein immer wichtiger wird.

Herr Pause, wie kam es eigentlich zu dem ungewöhnlichen Namen des Vereins?

Die Initiative zur Gestaltung eines Krebshilfevereins ging von Patienten im Klinikum aus, Maria Mayerthaler und Alfred Christoph. Beide waren der Meinung, man müsse über die rein medizinische Behandlung hinaus für die Patienten etwas unternehmen. In dem Moment, wo die Diagnose Krebs ins Leben kommt, bleibt die Welt erst einmal stehen. Wir haben uns überlegt, wie wir da hilfreich zur Seite stehen können.

Erinnern Sie sich noch an die Ziele von damals?

Es fing ganz klein an. Die erste Hilfe, die wir geleistet haben, war die Malgruppe, die später den Namen „Lebenskunst“ trug. Daraus ist ein umfangreiches Programm mit nunmehr 14 Angeboten entstanden, zur Unterstützung in finanzieller-, moralischer- und psychischer Art.

Sie haben ständig Kontakt zu Krebserkrankten und deren Angehörigen. Welchen Ängsten begegnen Sie da?

Als der Verein gegründet wurde, war ich ja noch tätig als Arzt und habe deutlich zu spüren bekommen, welche Ängste mit der Diagnose verbunden sind. Ich habe nach wie vor sehr engen Kontakt mit Menschen, die mit Krebskranken zu tun haben. Was einem da begegnet, sind die Angst um die Familie und den Beruf, die Angst, abhängig zu werden, und die Angst der Mitmenschen im Umgang mit Krebskranken, sodass nicht selten die Gefahr der Vereinsamung beim Betroffenen besteht.

Welche Angebote sind besonders wichtig?

Eines von vielen ist das Angebot „Zusammen Halt finden“, die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, weil die Situation in der Familie immer sehr schwierig ist, wenn ein Mitglied der Familie schwer erkrankt oder verstorben ist. Wir versuchen, diese sehr schwierige Situation finanziell aufzufangen, was in enger Zusammenarbeit mit der Diakonie Freising geschieht.

Wie sehen denn die Rückmeldungen aus dem Klinikum aus?

Durch meine langjährige Tätigkeit im Klinikum Freising habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu den dortigen Leitenden Ärzten, aber auch zur Verwaltung, insbesondere zur Onkologischen Abteilung. Dr. Christoph von Schilling der dortige Chefarzt, ist ja der Vorsitzende unseres Kuratoriums und kann dadurch auch sehr aktiv eingreifen. Wir haben zum Beispiel die psychoonkologische Betreuung und Begleitung, die übrigens auch nach einem Klinikaufenthalt fortgesetzt werden kann. Diese Kosten werden von uns übernommen. Rückmeldungen gibt es auch durch die Ärzteschaft in Notfällen. Beispielsweise konnten wir helfen, bei der Übernahme von Medikamenten, deren Kosten von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Auch die Atemtherapie im Bereich der Onkologie und der Palliativabteilung wird umfangreich in Anspruch genommen. Die Rückmeldung der Patienten ist sehr positiv. Ich habe einen gewissen Bekanntheitsgrad, und wo immer ich in der Stadt jemand treffe, der von Maria & Christoph betreut wurde, wird mir große Dankbarkeit ausgesprochen.

Gibt es denn bei Ihrem beachtlichen Angebot noch freie Kapazitäten?

Corona hast uns sehr getroffen, weil die direkte Kontaktaufnahme mit den Patienten sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich war. So hat es sich ergeben, dass bei vielen der Angebote freie Kapazitäten sind. Betroffene können sich jederzeit an die entsprechenden Aktiven wenden. Wir haben dazu eine neugestaltete Internetseite, die sehr dezidiert Auskunft darüber gibt, welche Angebote wir vorhalten. Dort lässt sich auch ein kurzes Video öffnen.

Was müssen Krebskranke dafür bezahlen?

Alle Angebote sind kostenfrei, sie werden vom Verein getragen, nicht durch staatliche Zuwendungen, sondern ausschließlich durch Spenden. Unsere jährlichen Kosten belaufen sich im Durchschnitt auf 50 000 bis 60 000 Euro. Wir sind im Moment ein Unterstützungsverein von etwa 100 Mitgliedern, mit einem Beitrag von 30 Euro. Wir sind sehr dankbar, wenn wir auch weiterhin unterstützt werden.

Haben Sie Kontakt zum Hospizverein?

Ja, in jüngerer Zeit auch aktiver. Hier können wir feststellen, dass sich Einstellung zum Leben in Zusammenhang mit dem Hospizgedanken bzw. dem Sterben in den letzten Jahren im Positiven gewandelt hat. Wir sind uns wesentlich bewusster, dass das Leben endlich ist und das hat sich auch in der breiten Öffentlichkeit durchgesetzt. Früher waren das alles Tabuthemen.

(Interview: Sebastian Grießl)

