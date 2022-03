Verschiedene Aktionen: Kreis und Stadt Freising setzen Zeichen gegen Rassismus

Ein Zeichen gegen Rassismus setzen wollen Landrat Helmut Petz und die Integrationsbeauftragte des Landkreises, Natalie von Pressentin. © Lanratsamt

Haltung zeigen wollen Stadt und Landkreis Freising am Internationalen Tag gegen Rassismus. Verschiedene Aktionen sind geplant.

Freising – Gemeinsam Haltung zeigen gegen Rassismus und Diskriminierung wollen die Stadt und der Landkreis Freising am kommenden Montag, 21. März – am Internationalen Tag gegen Rassismus. Mit verschiedenen Aktionen soll ein Zeichen gesetzt werden „gegen Rassismus, für Vielfalt und die Unantastbarkeit der Menschwürde“, wie es etwa aus dem Landratsamt heißt. Außerdem setzen sich Landrat Helmut Petz und die Integrationsbeauftragte des Landkreises Freising, Natalie von Pressentin, offiziell für eine „rassismus- und diskriminierungskritische Gesellschaft“ ein.

Rückblick: Friedliche Demo in Südafrika

Der Internationale Tag gegen Rassismus geht auf ein Ereignis im Jahr 1960 zurück, als eine friedliche Demonstration in Sharpeville (Südafrika) gegen ein rassistisches Gesetz des Apartheid-Regimes blutig niedergeschlagen wurde, berichtet Susanne Zottmann, Persönliche Referentin des Landrats. Daraufhin riefen die Vereinten Nationen den 21. März zum Gedenktag aus. Das diesjährige Motto ist „Haltung zeigen“.

Psychische, verbale undkörperliche Gewalt

„Tagtäglich werden Menschen aufgrund ihrer Nationalität, ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit oder ihres Geschlechts in der Schule, am Arbeitsplatz oder auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert“, so Zottmann. Sie sind im Bus, auf der Straße, in der Schule, in den Betrieben, im Fitnessclub oder in der Nachbarschaft psychischer, verbaler und körperlicher Gewalt ausgesetzt. „Umso wichtiger ist es, dass an diesem Tag weltweit Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung protestieren.“

Rassismus ist die Grundlage für demokratiefeindlichen und rechtsextremen Hass, auf der Gewalt und Terror wachsen und gedeihen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Rassismus in unserem Denken, Verhalten und in den Strukturen aber auch im kulturellen Erbe Europas zu erkennen und nachhaltig zu bekämpfen. „Dafür braucht es Solidarität, Wachsamkeit und Entschlossenheit, aber auch Gesetze, Strukturen und Ressourcen auf allen Ebenen. Hierfür ist breite Präventionsarbeit an Schulen, in der Jugendarbeit oder Erwachsenenbildung, aber auch ein Beratungs-, Unterstützungs- und Mitspracheangebot für die von Rassismus Betroffenen nötig“, weiß Zottmann.

Integrationsbeirat2021 gegründet

Am 25. März 2021 beschloss der Kreistag des Landkreis Freising einstimmig die Gründung eines Integrationsbeirats. Dieser soll sich für gegenseitige Achtung und Wertschätzung in der Bevölkerung des Landkreises Freising einsetzen, aktiv am friedlichen und gleichberechtigten Zusammenleben mitwirken, ein Sprachrohr für die Migrantinnen und Migranten sein und Kreistag sowie Verwaltung in allen Fragen, die Menschen mit Migrationsgeschichte im Landkreis Freising betreffen, beraten. „Er bietet eine Plattform für alle Themen, mit denen sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationsgeschichte im Landkreis Freising beschäftigen. Auch zum Thema Rassismus“, so Natalie von Pressentin. Die vorkonstituierende Sitzung hat bereits stattgefunden.

Landrat ruft dazu auf, russische Bürgerinnen und Bürger nicht pauschal anzufeinden

In diesem Jahr wird der Internationale Tag gegen Rassismus vom Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Flüchtlingsbewegung überschattet. „In diesem Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung stehen wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch an der Seite der Russinnen und Russen, die für Frieden und Freiheit kämpfen“, so Landrat Helmut Petz, der die Bevölkerung dazu aufruft, keine pauschalen Anfeindungen gegen russische Bürgerinnen und Bürger zu äußern.

Der Landkreis Freising ruft dazu auf, jeden Tag des Jahres Haltung, Respekt füreinander und Zivilcourage für Menschenwürde zu zeigen. „Setzen wir uns gemeinsam solidarisch ein für ein rassismus- und diskriminierungsfreies Miteinander hier im Landkreis Freising“, lautet der Appell aus dem Landratsamt Freising.

Stadt will „mitmachen und Haltung zeigen“

Auch die Stadtverwaltung möchte beim Tag gegen Rassismus „mitmachen und Haltung zeigen“: „Rassismus ist leider nach wie vor eine große Herausforderung in unserer Gesellschaft“, bilanziert der Migrationsrat im Agenda21- und Sozialbeirat der Stadt Freising: Rassismus verletze tagtäglich Menschen in ihrer Menschenwürde. Rassismus sei eine der Grundlagen für demokratiefeindlichen und rechtsextremen Hass und Gewalt. In diesem Jahr werde der Internationale Tag gegen Rassismus von der russischen Aggression, einem blutigen Krieg und der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine überschattet.

„In diesem Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung stehen wir auf der Seite aller Menschen, die für Frieden und Freiheit kämpfen. Unabhängig von Herkunft und Religion. Entschieden wenden wir uns gegen alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“, positionieren sich Meral Meindl und Mesut Ünal, Sprecherin und Sprecher des Migrationsrats, eindeutig.

Jutebeutel-Aktion vor dem Bürgerbüro

Am Montag, 21. März, werden anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus nachmittags auf dem Marienplatz vor dem Bürgerbüro Jutebeutel an die Freisingerinnen und Freisinger verteilt. Die Beutel mit der Aufschrift „Freising – Für Vielfalt. Gegen Rassismus“ wurden vom Migrationsrat im Agenda21- und Sozialbeirat in Zusammenarbeit mit der Interkulturellen Stelle der Stadt Freising entworfen.

Jutebeutel werden am Montag verteilt. © Landratsamt

„Holen Sie sich einen Beutel ab und tragen so Ihr Zeichen gegen Rassismus in unserer Stadt stets mit sich herum“, appelliert der Migrationsrat: „Lassen Sie uns gemeinsam am Montag, 21. März 2022, von 14 bis 16 Uhr Haltung gegen jegliche Form von Rassismus zeigen und setzen wir uns für ein rassismus- und diskriminierungsfreies Miteinander in Freising ein!“

Große Holzfigurenauf dem Marienplatz

Für eine starke Symbolik sollen auf dem Marienplatz auch lebensgroße Holzfiguren sorgen. Das Caritas-Zentrum und die Domberg-Akademie haben gemeinsam einen kreativen Workshop veranstaltet. Die Teilnehmer gestalteten dabei in Kleingruppen drei lebensgroße Figuren aus Holzplatten. Jede dieser Figuren hält ein Schild mit einem Statement gegen Rassismus, das die Gruppe erarbeitet hat. Diese Figuren werden am Montag im Stadtgebiet Freising aufgestellt.

Fahnen und Banner alssichtbare Zeichen

Am Marienplatz wurden bereits am Freitag drei Fahnen gehisst, mit denen der Migrationsrat anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus ein sichtbares Zeichen gegen Rassismus und für mehr Zusammenhalt setzen möchte.

Fahnen wurden und werden in Freising gehisst. © Stadt Freising

Am Gebäude der Musikschule wird am 21. März in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Vis-A-Vis ein Friedensbanner angebracht, das im letzten Sommer im Rahmen eines Ferienworkshops der Stadtjugendpflege von Kindern und Jugendlichen selbst gestaltet wurde. ft