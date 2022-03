„Wirklich eine Katastrophe“: Dritte Startbahn befindet sich immer noch in Planung

Von: Andreas Beschorner

Die derzeit auf Eis gelegte dritte Start- und Landebahn für den Flughafen München befindet sich immer noch im Landesentwicklungsplan. © KNEFFEL/DPA

Die dritte Startplan wird im Landesentwicklungsplan immer noch als Ziel genannt. Jetzt hat der Kreisausschuss in der Angelegenheit eine Entscheidung getroffen.

Freising – In der Sache waren sich fast alle einig: Dass der Bau der 3. Start- und Landebahn am Flughafen München nach wie vor im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) stehe und bei der jetzigen Teilfortschreibung des LEP nicht gestrichen wurde, sei unverständlich.

Fast alle Mitglieder des Kreisausschusses konnten in der Stellungnahme des Landkreises zur LEP-Teilfortschreibung die Forderung nach Streichung dieses Ziels unterzeichnen. Debatten gab es allerdings um einen Antrag der Freien Wähler, die diese Forderung gleich mit einem Vorschlag verknüpften, der bei manchen Kreisräten auf wenig Gegenliebe stieß.

Grünen-Kreisrat spricht von „Katastrophe“

Mit vielem, was in der Teilfortschreibung des LEP vorgesehen sei, sei man einverstanden, mit manchem auch nicht so sehr, so der Tenor der Stellungnahme, die die Landkreisverwaltung erarbeitet hatte.

Was allerdings besonders sauer aufstößt, ist, dass noch immer an der Errichtung der 3. Startbahn festgehalten werde. Die Forderung ist klar: den Bau der Startbahn streichen. Wie Johannes Becher (Grüne) bei der Sitzung des Kreisausschusses sagte, führe das Festhalten an der Startbahn das Ziel der LEP-Teilfortschreibung, den Klimawandel aufzuhalten, „ad absurdum“. Dass die Runway noch immer als Ziel formuliert sei, sei „wirklich eine Katastrophe“. Weil diese Ansicht im Kreistag großer Konsens ist, wurde der entsprechende Antrag der Grünen in die Stellungnahme aufgenommen, die dann wiederum mit 14:1 Stimmen genehmigt wurde. Einzige Gegenstimme: Gerhard-Michael Welter (AfD).

Diskussionen gab es allerdings um den Antrag der FW, der zum Ziel hatte, in die Stellungnahme des Landkreises die Forderung aufzunehmen, die Vorrangfläche für den Flughafenausbau für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auszuweisen. Rainer Schneider warb für den Antrag, schwärmte davon, dass eine solche PV-Anlage auf 2,6 Quadratkilometer Fläche den Strombedarf des gesamten Landkreises decken könne. Man verstehe den Antrag als „Hilfsmittel“, um die Pläne für die 3. Startbahn ad acta legen zu können.

Freisinger Oberbürgermeister warnt

Doch es rührte sich massiver Widerstand: Becher betonte, solche eigenen Vorschläge seien nicht Sinn einer Stellungnahme, Sebastian Thaler (SPD) sagte, der Vorschlag sei ja ganz gut, habe aber im LEP nichts verloren. Ganz deutlich wurde Johann Stegmair (CSU): Die CSU könne zwar mit gutem Gewissen und voller Überzeugung der Forderung, die Startbahn zu streichen, zustimmen, aber der FW-Antrag sei doch „Gigantismus“ und „Wahnsinn“.

Tobias Eschenbacher (FSM) warnte, man würde dann aus einem Vorranggebiet für den Flughafen ein Vorranggebiet für PV-Anlagen machen und so die Planungshoheit der Stadt Freising wieder einschränken. Der Antrag der Freien Wähler wurde mit 6:9 Stimmen abgelehnt – auch wenn Karl Ecker (FW) betonte, man habe energiepolitisch keine Zeit zu verlieren, auf regenerative Energien umzustellen.

Hochschule wird beauftragt

Mit 14:1 Stimmen wurde allerdings der Vorschlag von Claudia Bosse (Grüne) angenommen, die mit der Prüfung von Flächen für PV-Anlagen beauftragte Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) auch mit der Überprüfung der Eignung dieser Fläche zu beauftragen. Dagegen war lediglich Stegmair. Die Stellungnahme des Landkreises zur Teilfortschreibung des LEP wurde mit 14:1 Stimmen abgesegnet. Am Donnerstag berät der Kreistag.