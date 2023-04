Paukenschlag: Kreisplanungsausschuss bringt Energie-Agentur zu Fall

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Eine Energie-Agentur, wie sie der Landkreis Ebersberg unterhält, und die Energiewende-Projekte angestoßen und beschleunigt hat, fiel in Freising durch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Das ist ein Paukenschlag und ein Rückschlag im Kampf um die Energiewende: Der Planungsausschuss hat Bemühungen um eine eigene Energie-Agentur abgelehnt.

Freising – Michael Stanglmaier war bitter enttäuscht und fast schon fassungs- und sprachlos. Der Planungsausschuss des Landkreises hatte gerade den Antrag auf Prüfung, wie eine Energieagentur im Landkreis aussehen könnte, mit 7:7 Stimmen abgelehnt. Und nicht nur der Kreisrat der Grünen und 3. Bürgermeister von Moosburg war von dieser Abstimmung überrascht. Auch Landrat Helmut Petz musste sich erst wieder kurz sammeln.



Im Juli 2022 hatten die Grünen den Antrag gestellt, die Gründung einer Energie-Agentur im Landkreis zu prüfen: Was könnte sie leisten, könne man Partner gewinnen, wie würde so eine Gründung ablaufen, was würde das den Landkreis kosten, welche Förderungen gäbe es? – einige der Fragen, die man auf Wunsch der Grünen hätte klären sollen. Im November 2022 hatte der Planungsausschuss dann beschlossen, einen Mitarbeiter der (erfolgreich arbeitenden) Energie-Agentur Ebersberg-München Land einzuladen, um die Arbeit einer solchen Einrichtung vorzustellen.

Ein „Durchlauferhitzer“ wäre die Agentur aus der Sicht des Landrats gewesen

Am Donnerstag war deren Prokurist Philipp Rinne nun ins Landratsamt gekommen, um die Aktivitäten, Aufgaben und Erfolge seiner Energie-Agentur zu präsentieren. Sein Fazit: Die Einrichtung habe auf jeden Fall „einen Schub für die Energiewende“ gebracht, indem man durch Beratung für Bürger und Unternehmen und durch die Begleitung großer kommunaler Projekte viele Maßnahmen schneller und einige vielleicht sogar überhaupt erst zur Realisierung gebracht habe. Helmut Petz sprach von einem „Durchlauferhitzer“ und sagte, er fände so eine Energieagentur sinnvoll, würden die beiden Energieberater des Landkreises doch derzeit „zweckentfremdet“ als Klimaschutzmanager.

Die Frage nach den Kosten, die Stanglmaier stellte, beantwortete Rinne so: Der Landkreis Ebersberg, der eine ähnliche Größe wie der Landkreis Freising aufweise, müsse die GmbH mit jährlich rund 400 000 Euro unterstützen. Stanglmaiers Fraktionskollege Franz Heilmeier war von solch einer Energieagentur, vor allem von der Form einer GmbH, „begeistert“. Eine skeptische Anmerkung kam von Robert Scholz (FW): So eine Energie-Agentur habe doch lediglich „eine Alibi-Funktion für die Politik“. Und überhaupt: Man habe doch bestens ausgebildete und qualifizierte Handwerker, denen die Beratungstätigkeit der Energie-Agentur Konkurrenz mache. Und: „Gott bewahre uns vor zu viel Bürokratie!“



Das Abstimmungsergebnis gleicht einem Paukenschlag

Rinne sah das freilich ganz anders: Handwerker und Betriebe hätten doch oft gar keine Zeit für Beratungen und Berechnungen. Die EnergieAgentur aber schon, die ja keine Projekte selbst „durchzieht“, und deshalb der „Zuarbeiter für das Handwerk“ sei. Dass es, obwohl nur Scholz seine ablehnende Haltung offen formulierte, dann bei der Abstimmung 7:7 hieß, und damit der Antrag der Grünen abgelehnt war, glich einem Paukenschlag. „Wenn wir schon ablehnen, dass wir etwas prüfen, dann kommen wir bei der Energiewende nicht weiter“, so Stanglmaier, nachdem er sich wieder einigermaßen gefangen hatte.

