Kompromisse gefunden: Kreisschulausschuss segnet Übernahme des JoHo-Gymnasiums ab

Von: Andreas Beschorner

„Handelseinig“ sind sich Landkreis und Stadt Freising bei den JoHo-Übernahme-Verhandlungen geworden – nach einem Vorlauf von einigen Jahren. © Lehmann

Nach vielen Gesprächen, Verhandlungen und Kompromissen ist es soweit: Der Kreisschulausschuss hat die Übernahme des JoHo-Gymnasiums von der Stadt abgesegnet.

Freising – Dass der Landkreis gar keine Wahl hat und das Josef-Hofmiller-Gymnasium von der Stadt übernehmen muss, ist gesetzlich geregelt. Und doch hat es einiger Jahre und zahlreicher Gespräche, Absprachen, Verhandlungsrunden und Kompromisse bedurft, bis jetzt den Kreisräten die Modalitäten der Übernahme präsentiert werden konnten und Landrat Helmut Petz ermächtigt wurde, den Notarvertrag zu unterzeichnen und dem Kreistag zur Genehmigung vorzulegen. Petz fasste das so zusammen: „Wir sind handelseinig geworden.“

Trotzdem blieb bei manch einem Kreisrat ein mulmiges Gefühl. Im Wesentlichen sechs Punkte waren es, die zwischen Stadt und Landkreis geregelt werden mussten und für die man „Kompromisse“ gefunden habe, wie Hoch- und Tiefbauamtsleiter Florian Plajer sagte, sodass am Ende „ein gangbarer Weg“ stehe, mit dem Petz zufrieden war.

Die sechs Kompromisspunkte zwischen Stadt Freising und Landkreis

Punkt 1: der Übergabezeitpunkt. Am 1. Januar 2024 wird es soweit sein, dass aus dem städtischen Gymnasium eine Landkreisschule wird.

Punkt 2: das Brandschutzkonzept. Auch wenn das noch nicht vorliegt, hat sich die Stadt verpflichtet, alle benannten Mängel zu beheben.

Punkt 3: der bauliche Bestand des Gebäudes und der Schwimmhalle. Die Zweifach-Turnhalle kann laut Gutachter noch vier Jahre genutzt werden, an den Schulgebäuden werden von der Stadt noch erblindete Scheiben ausgetauscht und Ausbesserungen an der Fassade vorgenommen.

Punkt 4: das Sporthallendefizit. Die Zweifach-Halle ist zu wenig, die Stadt argumentiert, man könne das fresch und die Luitpoldhalle nutzen. Dafür, so hat man vereinbart, wird die Stadt so lange keine Miete verlangen, bis eine neue Drei- oder gar Vierfach-Turnhalle gebaut ist, längstens aber bis Juli 2027. Die Stadt hat zugesagt, sich an den Kosten für den Bau einer Dreifachhalle zu beteiligen.

Punkt 5: das Hausmeisterhaus. Für dieses Gebäude soll ein Wertgutachten erstellt werden. Der darin festgelegte Preis wird der Stadt dann bei der Beteiligung an den Kosten für die neue Sporthalle angerechnet.

Punkt 6: Besonderheiten beim Schulaufwand. Der Landkreis erstattet der Stadt die Kosten für die Anschaffung von 37 digitalen Tafeln (541.000 Euro). Das hatte der Schulausschuss zuvor bereits beschlossen. Während Petz also mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden war, argwöhnte Tobias Weiskopf (FDP), der Landkreis „kauft die Katze im Sack“. Dass kein Brandschutzkonzept vorliege, was passiere, wenn es bis 2027 keine neue Turnhalle gebe, und andere Fragen trieben ihn um. Sein Eindruck sei, dass die Stadt „nur das Notwendigste“ getan habe, er vermisse auch ein Konzept, wie es denn mit dem JoHo überhaupt weitergehe – Abriss, Sanierung, Teilsanierung? Für ihn sei das alles „nicht zustimmungsfähig“. Dagegen verwahrte sich Eva Bönig, Grünen-Kreisrätin und 2. Bürgermeisterin von Freising: Die Schule sei technisch in Ordnung und betriebsbereit, hier werde „niemand über den Tisch gezogen“. Die Behauptung, die Stadt habe nichts mehr getan, halte sie für „vermessen“.

Trotzdem: Auch Martin Pschorr (SPD) beschlich „ein gewisses ungutes Gefühl“, weil man eine alte Schule übernehme, „die uns noch viel Geld kosten wird“. Aber man müsse sie übernehmen, so Petz, so lange sie funktionstüchtig und betriebsbereit sei. Freilich: Ihm wäre es auch lieber, wenn der Landkreis eine neue Schule übernehmen müsse. Wie man dann weiter verfahre – Abriss oder Sanierung –, sei von der Übernahme unabhängig. Und so blieb es bei einer Gegenstimme im Schulausschuss – der von Tobias Weiskopf.

