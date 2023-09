„Müssen lernen, sinnvoll damit umzugehen“: Wie KI das Leben verbessert – und wo sie gefährlich wird

Von: Andreas Beschorner

Freund oder Feind? Der Einfluss Künstlicher Intelligenz auf unseren Alltag wird immer größer. Das kann Fluch oder Segen sein – je nachdem, wie die Menschheit die neue Technologie nutzt, erklärt Thomas Strasser im Interview. Symbolbild © Axel Heimken

Künstliche Intelligenz beeinflusst unseren Alltag zunehmend. Ein Experte aus Freising zeigt Chancen, aber auch Gefahren der neuen Technologie auf.

Freising – Der Freisinger Thomas Strasser ist Berater beim globalen Technologie-Konzern Hewlett Packard Enterprise. Er hilft Firmen und Verwaltungen dabei, mithilfe von Technologie die Arbeit der Menschen produktiver und kreativer zu machen. Aktuell ist einer seiner Schwerpunkte der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Das Tagblatt hat ihn befragt, ob man vor der KI Angst haben muss oder ob darin ein Segen liegt.

Herr Strasser, Künstliche Intelligenz weckt bei vielen Menschen Ängste. Zu Recht?

Wichtig ist, dass wir uns mit Künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und darüber sprechen, wie wir sie nutzen möchten. Letztendlich liegt es an uns, wie wir sie in unser Leben integrieren. KI kann man sich wie eine Hundertschaft von smarten und gut ausgebildeten Praktikanten vorstellen. Die schaffen ordentlich was weg, aber sie machen auch Fehler. KI lernt aus Daten und kann Muster erkennen. Dadurch entstehen unglaubliche Möglichkeiten, wie man zum Beispiel die Medizin verbessern oder den Verkehr sicherer machen kann. Das begeistert immer mehr Menschen, aber weckt auch die Angst, dass wir eines Tages die Kontrolle verlieren. Ich denke, es ist eine Reise, auf der wir alle gemeinsam herausfinden, wie KI am besten in unsere Welt passt.

Wie kann KI den Menschen nützen?

Generell ist KI besonders nützlich, wenn sie Menschen hilft, Dinge besser zu machen. Sie kann uns erstens viel zeitraubende und langweilige Arbeit abnehmen. Wir können zum Beispiel einen KI-Assistenten mit sämtlichen Paragrafen und Kommentaren zum deutschen Steuerrecht trainieren. Dann kann ich dem Assistenten eine Frage stellen und bekomme in Sekundenbruchteilen eine hochqualifizierte Antwort. Das heißt auch: Künstliche Intelligenz macht unsere Arbeit interessanter. Denn sie kann für uns Routinetätigkeiten erledigen, während wir uns auf die kreativen Aufgaben konzentrieren. KI hilft uns aber auch, die Welt besser zu verstehen und besser zu machen. Wir können damit Krankheiten besser erkennen oder Wetter und Klima besser voraussagen.

Thomas Strasser sieht viel Potenzial in Künstlicher Intelligenz. © privat

In welchen Bereichen sehen Sie die sinnvollsten Einsatzmöglichkeiten?

KI kann praktisch überall eingesetzt werden. Sie hilft Ärzten bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten, sie unterstützt Landwirte bei der Bewirtschaftung ihres Betriebs. In Fabriken macht sie alles schneller, Autos können dank ihr sicherer fahren, und in der Forschung hilft sie, Dinge besser zu verstehen. In der Schule kann KI Lehrern helfen, jeden einzelnen Schüler besser zu unterrichten. Daran denkt man oft nicht, wenn über dieses Thema gesprochen wird.

Aber besteht nicht auch die Gefahr, KI so zu missbrauchen, dass sie dem Menschen schadet?

Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug. Wer es falsch oder in böser Absicht benutzt, kann Schaden anrichten. Zum Beispiel wenn sie unfaire Entscheidungen trifft, etwa einen Menschen aufgrund seiner Hautfarbe in einer bestimmten Weise beurteilt. Oder wenn sie ganz einfach falsche Informationen verwendet. Es geht darum, klug und vorausschauend mit KI umzugehen.

Gibt es Mechanismen und Möglichkeiten zu verhindern, dass KI Schaden anrichten?

Ja, diese Möglichkeiten gibt es. In Firmen funktioniert das im Normalfall so, dass es eine ausführliche Beratung durch Experten gibt. Dabei wird aufgeklärt, wie man KI am effektivsten einsetzt und wo die Risiken liegen. Diese Beratungsgespräche sollen nicht nur in der Chefetage stattfinden. Es ist wichtig, dass wirklich alle Angestellten mit einbezogen werden. Als Ergebnis dieser Beratungen sollten kluge Regelungen aufgestellt werden, die im Betriebsalltag vorgeben, wie KI eingesetzt werden soll und darf.

Wie weit wird sich die KI noch entwickeln? Wie, glauben Sie, sieht unsere nähere und fernere Zukunft aus?

Generell wird KI immer besser, weil sie aus Erfahrungen und Fehlern lernt. Schon heute ist sie in einzelnen Disziplinen zu Erstaunlichem fähig. KI schlägt zum Beispiel die besten Spieler der Welt im Poker. Die Fähigkeit der Künstlichen Intelligenz bleibt dabei aber auf die jeweilige Spezialaufgabe beschränkt. Um beim Beispiel Poker zu bleiben: Wenn während des Spiels im Casino Feuer ausbricht, würden die menschlichen Spieler flüchten, aber die KI würde ungerührt weiterspielen. Es ist noch ein weiter Weg zu einer sogenannten „allgemeinen KI“, die wie Menschen eine Vielzahl von Kontexten gleichzeitig beherrscht. Was auch länger dauern wird, als die meisten vermuten, ist die sinnvolle Integration von KI in die Betriebsabläufe einer Firma oder einer Verwaltung. Die KI muss da noch besser werden, aber vor allem die Menschen müssen lernen, sinnvoll mit KI umzugehen.

Letzte Frage: Schauen Sie gern Science-Fiction-Filme?

Na klar! Mein Favorit „Zurück in die Zukunft“ ist ein Film über Zeitreisen und die Folgen von Veränderungen in der Vergangenheit. In der Realität haben wir keine Zeitmaschinen, aber Technologie ermöglicht Vorhersagen und historische Einblicke. Der Film regt zum Nachdenken über Technologie und Veränderungen an, obwohl einige Ideen darin fiktiv sind. Aber es gibt auch die Verbindungen zur Künstlichen Intelligenz. Diese kann Daten aus der Vergangenheit analysieren und die Zukunft vorhersagen, ähnlich wie im Film. Vieles, was uns heute wie Science Fiction erscheint, wird schon bald Realität sein.

Thomas Strasser - Internationaler Strategist und Manager

Nach 28 Jahren bei Hewlett Packard Enterprise (HPE) bringt Thomas Strasser eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen in die Welt der digitalen Transformation ein. In seiner Rolle als internationaler Strategist und Manager hat er sich als Persönlichkeit etabliert, die maßgeblich die Richtung von HPE’s Beratungs- und professionellen Dienstleistungen für den modernen hybriden Arbeitsplatz gestaltet. Thomas Strasser hat sich während seiner Karriere bei HPE als Vorreiter für Innovation und Expertise hervorgetan. Mit einem tiefen Verständnis für die sich wandelnden Anforderungen an den Arbeitsplatz hat er eine Vielzahl von Teams erfolgreich geleitet und koordiniert.

Als neueste Aufgabe hat er sich mit Leidenschaft dem faszinierenden Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz gewidmet. Sein Fachwissen in diesem Bereich ermöglicht es, eine breite Palette von Eigenschaften und Aufgaben der KI zu nutzen, um die Effizienz, Produktivität und das Benutzererlebnis in hybriden Arbeitsumgebungen zu verbessern. Die Integration von KI-Technologien in den Arbeitsalltag ist ein weiteres Beispiel für Strassers visionäre Denkweise und seine ständige Suche nach bahnbrechenden Lösungen. Sein Ruf als Visionär und Mentor macht ihn zu einem gefragten Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen. Mit seiner beruflichen Geschichte, seinem Engagement für Innovation und seinem Einsatz für die Verbesserung des Arbeitsplatzes durch Technologie ist Thomas Strasser eine Schlüsselfigur in der Transformation der modernen Arbeitswelt.

