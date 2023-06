Protest auch gegen Weihenstephan: Greenpeace Moosburg kritisiert Molkereien wegen Umgang mit Kühen

Teilen

Unmissverständliche Botschaft: Greenpeace-Aktivisten forderten Molkereien am Samstag dazu auf, ihr Sortiment auf Kuhmilch aus Weidehaltung umzustellen. Ihren Infostand hatten sie vor dem Edeka an der Unteren Hauptstraße aufgebaut. © Lehmann

Greenpeace demonstriert in Freising für artgerechte Haltung von Kühen. Auch die örtliche Molkerei Weihenstephan bekommt ihr Fett ab.

Freising – Für eine artgerechte Haltung von Milchkühen auf der Weide haben am Samstag Aktive von Greenpeace Moosburg vor der Edeka-Filiale an der Unteren Hauptstraße in Freising demonstriert. Mit einer zwei Meter hohen Milchtüte informieren sie über die Folgen der Milchproduktion bekannter Hersteller für Kühe, Artenvielfalt und Klima.

„Kühe sind eigentlich Weidetiere, die im Stall nicht ihrem natürlichen Verhalten gemäß leben können“, betont Greenpeace-Sprecher Dieter Wahl. Eine Abfrage seiner Organisation zeigte jedoch, dass nur wenige der großen Molkereien in Deutschland Milch aus Weidehaltung oder von Milchbetrieben vertreiben, die auf eine für Kühe schmerzhafte ganzjährige oder saisonale Anbindehaltung verzichten.

Greenpeace-Aktivisten formulieren klare Forderung an Molklereien

Befragt wurden bundesweit 19 Molkereien, die zusammen zwei Drittel der hierzulande produzierten Milch verarbeiten. Anders als bei Bio- oder Weidemilch bieten viele dieser Unternehmen so gut wie keine Zusatzleistungen, etwa bei Tierwohl und fairen Preisen für die Milcherzeuger. „Hinter ihren PR-Märchen verstecken Marken wie Bärenmarke, Landliebe oder Weihenstephan, dass es den Kühen meist ziemlich dreckig geht“, sagt Wahl und fordert: „Die Molkereien sollen ihr Sortiment zeitnah auf Milch aus Weidehaltung umstellen.“

Lediglich die Molkereien Hamfelder Hof (100 Prozent) und Andechser (85 Prozent) vertreiben zumindest überwiegend Milch aus Weidehaltung. Abgefragt wurde auch, ob Zuschläge für Weide- oder Biomilch bezahlt werden. Kühe auf der Weide zu halten, wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Tiere aus. Weidekühe können zudem zum Klimaschutz beitragen. Laut Thünen-Institut speichert beweidetes Grünland 30 bis 40 Prozent mehr klimawirksamen Kohlenstoff im Boden als Ackerpflanzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Derzeit haben in Deutschland laut Statistischem Bundesamt nur noch 31 Prozent der Rinder Weidegang. Einige der bekanntesten Molkereien wie Landliebe, Weihenstephan und Frischli wollten laut Wahl keine Angaben machen und landeten daher auf den letzten Plätzen. (ft)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.