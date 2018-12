Kunstwerke aus Müll: So setzen Freisinger Fachoberschüler für Nachhaltigkeit ein 

Plastikfrei und minimalistisch: Freisinger Fachoberschüler haben sich mit dem Thema „Nachhaltig leben“ auseinandergesetzt – und einiges auf die Beine gestellt.

Freising – Unverpackt einkaufen, Plastikmüll vermeiden, minimalistisch leben, Bienen schützen, fair einkaufen, auf nachhaltige Mode setzen – in der Theorie klingt das alles sehr logisch und jeder findet das alles eigentlich gut und wichtig. Aber an der Umsetzung scheitern doch noch viele. Die Macht der Gewohnheit und Bequemlichkeit lässt grüßen. Die Klassen F13 S1 und S2 der Freisinger Fachoberschule zeigen nun, wie es anders geht.

„Ein Umdenken und vor allem ein ,Umhandeln’ ist mehr als notwendig“, sagt Lehrerin Andrea Kaiser. Im Rahmen des Wirtschaftslehreunterrichts beschäftigten sich die Schüler mit einem nachhaltigen Lebensstil und wie dessen Umsetzung konkret aussehen könnte. Während sich einige der Jugendlichen dem Thema „Upcycling statt Wegwerfen“ widmeten und aus vermeintlichem Müll neue Möbel, Kleidung, Taschen, Regale und Lampen kreierten, beschäftigten sich andere damit, Müll und Plastik in Küche und Bad zu vermeiden. „Die jungen Erwachsenen stellten Kosmetikprodukte und Drogerieartikel aus einfachen Zutaten selbst her, präsentierten minimalistische Wohnkonzepte, erstellten einen Flyer zu „Nachhaltigem Leben in Freising“, bewarben Blühflächen zum Schutz von Insekten und bewältigten eine Woche lang alle Strecken mit dem Fahrrad – und das im nasskalten Herbst“, sagt Kaiser.

+ Alle machen mit: Im Wirtschaftslehreunterricht setzten sich die Fachoberschüler der 13. Jahrgangsstufe unter Anleitung von Lehrerin Andrea Kaiser mit dem Thema „Nachhaltig Leben auseinander“. © Fachoberschule

Die Produkte, Plakate, Flyer, Erfahrungsberichte, Rezepte und Tagebücher der Schüler sind noch bis Montag in der Aula der Fachoberschule Freising ausgestellt und können von den anderen Klassen der Beruflichen Oberschule und deren Lehrer besichtigt werden. Lehrerin Andrea Kaiser betont: „Gerade an Weihnachten ist es an der Zeit, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und einen Beitrag zu leisten, um unsere Umwelt und unseren Lebensraum schön zu erhalten.“ ft

