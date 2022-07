Mosaik der Töne: Kunterbunter Klangteppich in der Musikschule

Beim Musikantenkarussell konnte der Musik-Nachwuchs seine Fertigkeit beweisen. Tasteninstrumente wurden ebenso vorgestellt wie Blas-, Zupf- und Streichinstrumente. © Lehmann

Riesen-Resonanz fand das Musikschul-Sommerfest: Schüler- und Lehrerschaft erweckten mit viel Kreativität ein Mammutprogramm zum Leben.

Freising – Zum Sommerfest hatte die Musikschule Freising am vergangenen Wochenende anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums geladen. Gefeiert wurde groß: Über Orchester- und Chorprojekte bis hin zu Ballettaufführung und einem ganz speziellen „Hoagart“ reichte das Programm, das von den Freisingern gerne angenommen wurde.

Interessierte Eltern nutzten gemeinsam mit ihrem Nachwuchs die Möglichkeit, sich über das attraktive Unterrichtsangebot der Schule zu informieren. Musikschulleiter Odilo Zapf war überwältigt. „Mit soviel Zuspruch“ habe er gar nicht gerechnet. Beim Auftritt der Ballettklassen platzte der Pavillon sogar fast aus den Nähten.

Auf der Moosachwiese bewies die Cello-Klasse von Astrid Hedler-Gromes ihr Können. © Lehmann

Welche Früchte die tänzerische Früherziehung bereits bei den Allerkleinsten hervorbringt, zeigten die Ballettküken im Vorschulalter. Im hellblauen Tüllröckchen wirbelten sie beim Punkielli Puppentanz über die Bühne.

Ob draußen oder drinnen: Das Sommerfest der Musikschule hatte mit seinem zweitägigen Programm den Geschmack des Publikums voll getroffen. Die Aktiven waren ganz begeistert von der Zahl der Besucher. © Lehmann

Ballett und Joe Cocker

Zu den Klängen von Blues-Altmeister Joe Cocker präsentierten Katharina Brendel, Magdalena Perleth und Sarah Thiem im Anschluss einen grandiosen Auftritt. Ballett sei wichtig, mindestens so wichtig wie Fußball, hatte Natalia Gnatiouk dem Publikum eingangs erläutert. So warte sie eigentlich auch auf die Brüder ihrer Schülerinnen, scherzte die erfahrene Tanzpädagogin.

Das Instrumentenkarussell

Musik-Nachwuchs jeden Alters konnte sich beim „Instrumentenkarussell“ beweisen. Tasteninstrumente wurden vorgestellt sowie Blas-Zupf- und Streichinstrumente. Wie sie gespielt werden, zu welcher Gruppe die jeweiligen Instrumente gehören, all das wurde erklärt. Die ersten Takte konnten auch im Freien ausprobiert werden. Auf der Moosachwiese und der Roseninsel im Zentrum des Gartens an der Kölblstraße hatten sich ein Harfen-Duo stationiert, die Cello-Klasse von Astrid Hedler-Gromes, ein Geigentrio unter der Leitung von Stefanie Pellmaier sowie Blockflöten- Gitarren und Percussion-Ensembles. Den eigenen Rhythmus konnten die Kinder auf den von ihnen selbst gebauten Trommeln finden. Aus alten Konservendosen wurden Percussion-Instrumente gefertigt, ganz nachhaltig.

Die Volksmusikpflege

Dass in der Musikschule Freising neben der klassischen Musik auch die Volksmusikpflege nicht zu kurz kommt, das bewiesen Schüler und Lehrer beim „Hoagart“ am Samstagabend. Und der kam ganz und gar nicht verstaubt daher. Instrumental und gesanglich wurde man da sogar in fremde Kulturen entführt. Das war feinste „Weltmusik“, die die Zuhörer gar nicht mehr loslassen wollte.

Und schließlich: „Wilhelm Busch traf Klassik“ beim Chor-Projekt „Ein Bach im Busch“ unter der Leitung von Angelika Sutor. Eine wunderbare Symbiose aus Schauspiel und virtuoser Musik war da geboten. Das humorvolle Programm wurde mit viel Beifall bedacht. Ebenso natürlich die „tolle Musikschulband“ unter der Leitung von Julia Schröter, die das Festwochenende ausklingen ließ. MARIA MARTIN

