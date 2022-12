„Zombie-Koch“ wandert doch hinter Gittern - Geringes Delikt kostet 23-Jährigen die Freiheit

Justizia musste sich erneut mit dem Freisinger „Zombi-Koch“ beschäftigen. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Als „Zombie-Koch“ hatte ein 23-Jähriger 2020 in Freising für Schlagzeilen gesorgt. Doch erst jetzt muss der Mann in den Knast - nach einer „Kurzschlusshandlung“.

Freising – Er war im Oktober 2020 volltrunken am Freisinger Bahnhof aufgetaucht und hatte dort für Angst und Schrecken gesorgt.. Mit Messer und Beil war der „Zombie-Koch“ zusammen mit einem Kumpel laut schreiend Passanten nachgelaufen. Deswegen wurden Polizei und SEK alarmiert. Erst einige Zeit später stellte sich heraus, dass das Ganze von einem Amoklauf weit entfernt war. Dennoch hatte das Amtsgericht den 23-Jährigen im September 2021 wegen Bedrohung zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt. Dass der Mann jetzt doch hinter Gitter muss, ist einem vergleichsweise geringen Delikt geschuldet.

Beim Anblick eines USB-Sticks in einem Freisinger Supermarkt war die Versuchung offensichtlich zu groß: Der 23-Jährige machte lange Finger und verstieß damit gegen die Bewährungsauflagen, wie er selbst nach der Tat der Ladendetektivin sagte. Zu den vier Monaten für die filmreifen Szenen am Bahnhof kommen nun zwei weitere Monate wegen Diebstahls, die Amtsrichter Michael Pichlmeier kürzlich am Landgericht Landshut verhängte. Pichlmeier war damit dem Antrag von Verteidiger Patrick Schladt gefolgt, der von einer „spontanen Tat“, einer „Kurzschlusshandlung“ gesprochen hatte.

Beute im Wert von 36 Euro kostet „Zombie-Koch“ die Freiheit

Laut Anklage hatte der 23-Jährige am Nachmittag des 30. Juli gemeinsam mit einem Bekannten in dem Supermarkt vier USB-Sticks im Gesamtwert von knapp 36 Euro gestohlen. Die Staatsanwältin hatte dafür eine Freiheitsstrafe von drei Monaten gefordert. Eine weitere Bewährung komme bei der hohen Rückfallgeschwindigkeit und der Häufung von Vermögensdelikten nicht mehr infrage. Der 23-Jährige, der schon diverse Male wegen Diebstahls verurteilt worden war, hatte den Sachverhalt zu Prozessbeginn anstandslos eingeräumt.

Die Frage, die vor allem Richter Pichlmeier beschäftigte, war vielmehr, ob der Angeklagte bei dem Diebstahl gemeinschaftlich mit seinem Bekannten gehandelt habe. „Beim Reingehen war beiden bewusst, dass was geklaut wird“, meinte Schladt dazu salomonisch. Auch auf die Frage, was er denn mit dem USB-Stick vorgehabt habe, bekam Pichlmeier keine befriedigende Antwort. Der 23-Jährige zuckte nur mit den Schultern.

Im Rucksack befand sich unter anderem auch ein Tiefkühl-Braten

Schlussendlich hatte die Polizei bei dem Angeklagten einen USB-Stick, bei seinem Bekannten drei sichergestellt. Im Rucksack des 23-Jährigen fanden die Beamten zudem ein Waschmittel sowie einen Tiefkühl-Rinderschmorbraten. Ob diese Dinge ebenfalls vor Ort geklaut wurden oder aus einem anderen Supermarkt stammten, konnte dem Polizisten zufolge nicht geklärt werden. Die Detektivin hatte nur den Diebstahl der USB-Sticks beobachtet.

Fakt ist, dass von der Polizei zunächst wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt wurde, da sich unter dem Rinderschmorbraten ein Fleischermesser befand. Die Ermittlungen ergab dem Beamten zufolge jedoch, dass der Rucksack „bei der Tatausführung geschlossen war“. Offensichtlich trug der gelernte Koch stets ein Messer bei sich.

Diese Gewohnheit hatte auch den Eklat am Bahnhof verursacht. Im Vollrausch war der 23-Jährige damals mit einem Kollegen nach der Arbeit noch unterwegs gewesen. Am Bahnhof hatten die beiden Männer „zum Spaß“, wie der 23-Jährige in der damaligen Verhandlung sagte, mit den Messern herumgefuchtelt und sich dabei selbst an den Händen verletzt. Verurteilt wurde der 23-Jährige, weil er die blutverschmierten Hände an die Scheiben eines Taxis geklatscht und der Fahrerin gedroht hatte, sie zu töten. Die Frau hatte sich geweigert, ihn als Fahrgast aufzunehmen. (kö)