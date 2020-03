Kurzzeitiger Engpass, aber keine Betten-Not im Klinikum Freising

Das Klinikum Freising hat nach wie Kapazitäten für Corona-Patienten frei. Das betonte Pressesprecher Sascha Alexander, nachdem das Klinikum Erding zur aktuellen Situation Stellung genommen hatte.

Freising– Die Äußerungen des Erdinger Landrats Martin Bayerstorfer, wonach es im Klinikum Freising keine Kapazitäten mehr für Corona-Patienten gebe und deshalb das Krankenhaus Erding übernehmen müsse, hat für Verärgerung bei Landrat Josef Hauner sowie den Vertretern des Klinikums Freising gesorgt (wir haben berichtet). In der Pressekonferenz am Donnerstag hat Hauner die Äußerung zurückgewiesen. Die Reaktion aus Erding kam einen Tag später.

Klinikum Erding nimmt Stellung

Wie Daniela Fritzen, Pressesprecherin am Klinikum Erding, mitteilte, seien in den vergangenen Tagen vier Patienten, die im Landkreis Freising wohnen, in Erding versorgt worden. „Drei dieser vier Patienten kamen aus der Notaufnahme des Klinikums Freising mit Verdacht auf Covid-19 und sich abzeichnender Beatmungspflicht. Der vierte Patient wurde bereits intubiert und maschinell beatmet aus dem Klinikum Freising übernommen.“ Bei allen vier Patienten sei als Grund angegeben worden: „keine Beatmungskapazität mehr im Klinikum Freising vorhanden“, so Fritzen.

Kapazitäten in Freising sind nicht überlastet

Auf diese Äußerungen hat nun Freisings Klinikum-Pressesprecher Sascha Alexander reagiert: Bei den erwähnten Fällen habe es sich um drei beatmungspflichtige Patienten gehandelt, die im Klinikum Freising am 24. März über die Rettungsleitstelle der Notaufnahme avisiert wurden. „In den Fällen war gerade unsere Intensivstation ausgelastet. Und deswegen wurden diese Fälle nach Erding transportiert, weil dort an dem Tag Kapazitäten frei waren“, teilte Alexander mit. „Am Tag zuvor war zudem ein Patient in der Notaufnahme beatmet worden, aber da zu dem Zeitpunkt kein Intensivbett frei war, wurde auch er sicherheitshalber nach Erding verlegt.“ Das sei ein ganz normaler Vorgang im Klinik-Alltag und nichts Außergewöhnliches. „So etwas bedeutet nicht, dass die Kapazität für Covid-19-Patienten des Klinikums pauschal überlastet ist, wie es der Erdinger Landrat erklärte“, betonte Alexander. „Gerade weil wir schon länger als manch anderer Landkreis mit der Covid-19-Pandemie zu tun haben, haben wir bereits zusätzliche Kapazitäten aufgebaut.“

