Wieder drei Stunden parken vor den SchlüterHallen erlaubt: Freisinger Kunden atmen auf

Centermanagement hat gute Nachrichten

Von Andreas Beschorner schließen

Die Parkzeit auf dem SchlüterHallen-Parkplatz wurde wieder angehoben. Die Kunden wünschten sich die drei Stunden zurück - und bekamen sie.

Freising – Drei Stunden lang durfte man auf dem Parkplatz an den SchlüterHallen parken. Dann wurde vor einigen Wochen die Parkdauer plötzlich auf zwei Stunden verkürzt. Die Aufregung bei den Kunden war groß (wir haben berichtet). Jetzt hat das Centermanagement zurückgerudert: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Parkdauer auf dem Areal der SchlüterHallen auf dem ebenerdigen Parkplatz wieder auf drei Stunden angehoben wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Sinneswandel

Auf Nachfrage nach dem abermaligen Sinneswandel erklärt Danielle Schierholz von der Centermanagement Weimar GmbH, dass man mit Kunden und Mietern des Einkaufszentrums gesprochen habe und sich deshalb zu einer Rücknahme der neuen Regelung entschieden habe. Anders ausgedrückt: „Wir haben es versucht, es hat halt nicht geklappt.“

Wie berichtet, hatte man die Parkdauer auf den oberirdischen Stellplätzen um eine Stunde verkürzt, um die eher geringe Auslastung der Tiefgarage zu steigern, in der die kostenlose Parkdauer vier Stunden beträgt. Um dieses Ziel zu erreichen, weist die Centermanagement Weimar GmbH in ihrer Mitteilung explizit darauf hin, dass man bei einem längeren Aufenthalt in den SchlüterHallen (oder im wieder eröffneten Kino) die unterirdischen Stellplätze „bequem und kostenfrei“ vier Stunden lang nutzen kann.