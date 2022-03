Vor allem Frauen und Kinder: Landkreis nimmt 43 Flüchtlinge auf

Von: Manuel Eser

Auf der Flucht: Mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine sind bis dato aus dem Kriegsgebiet entkommen. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Die erste größere Flüchtlingsgruppe aus der Ukraine ist im Landkreis Freising angekommen. Derweil arbeitet das Landratsamt intensiv an neuen Unterkünften.

Die erste größere Gruppe an geflüchteten Ukrainern ist am Sonntag im Landkreis Freising angekommen. Das teilte das Landratsamt am Montagnachmittag mit. Die 43 betroffenen Menschen wurden in einer Asylbewerberunterkunft in Eching untergebracht.



„Am Sonntagmorgen hatte die Regierung von Oberbayern angekündigt, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine am Sonntagnachmittag per Bus in den Landkreis Freising gebracht werden“, berichtet Behördensprecher Robert Stangl. Es handelt sich ausschließlich um ukrainische Staatsangehörige, der Großteil sind Frauen und Kinder.

Die Sozialverwaltung am Landratsamt hatte sich schon darauf vorbereitet, sorgte dafür, dass die Menschen ein Zimmer, Betten und das Notwendigste bekamen. Die Johanniter führten bei allen Personen zunächst Coronatests durch, von denen auch vier positiv waren. Die Betroffenen wurden deshalb vorübergehend gesondert in einer anderen Unterkunft untergebracht.



Tobias Diepold, Leiter der Koordinierungsstelle Ukraine, rechnet damit, dass mehr als 1000 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in den Landkreis kommen könnten. © Archiv

Schon am Montag begannen die Sozialarbeiter des Landratsamts damit, die Geflüchteten weiter zu versorgen und brachten die entsprechenden Verfahren auf den Weg, damit Mittellose Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Krankenversicherungsschutz erhalten können.





Viele bieten private Unterkünfte an

„Wir erleben eine unheimliche Dankbarkeit“, sagt Werner Wagensonner, Leiter des Sozialamts. „Diese Menschen sind vom Krieg gezeichnet und einfach nur dankbar dafür, dass sie hier aufgenommen und herzlich empfangen werden.“



Ein großer Dank gilt auch all den Bürgerinnen und Bürgern, die unterstützen wollen. „Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist überwältigend“, sagt Landrat Helmut Petz. Eine Vielzahl an Angeboten ist bereits beim Landratsamt eingegangen – ob private Unterkünfte, Unterstützung als Dolmetscher, bei Behördengängen, für medizinische Versorgung oder Spenden. Für alle, die weiterhin ihre Hilfe anbieten möchten, hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration eine Internetplattform ins Leben gerufen.

Erste Turnhalle wird bereits hergerichtet

Unterdessen geht die Arbeit der Koordinierungsgruppe Ukraine intensiv weiter. In einer erneuten Besprechung am Montag ging es darum, bestmöglich auf die Ankunft einer größeren Zahl von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet vorbereitet zu sein. „Geht man nach den derzeit angenommenen Schätzungen, dann ist es durchaus realistisch, dass der Landkreis Freising über 1000 Menschen aufnehmen muss“, sagt Tobias Diepold, Leiter der Koordinierungsgruppe.



Die vielen privaten Angebote für Unterkünfte werden derzeit nach und nach geprüft. Dabei zeichnet sich ab, dass es am sinnvollsten ist, sich auf Objekte zu konzentrieren, die für die Geflüchteten einen abgetrennten Wohnbereich bieten. Angeboten wurden bereits ehemalige Hotels, aber auch ein Gebäude, in dem früher ein Fitnessstudio war.



Aktuell stehen noch rund 100 Plätze in den bestehenden Asylbewerberunterkünften zur Verfügung, die relativ schnell bezugsfertig sein können. Dennoch gehen die Planungen schon viel weiter. „Wir werden um Turnhallen nicht herum kommen“, sagt Diepold. Deshalb wird der Landkreis noch in dieser Woche – wie schon in der Flüchtlingskrise 2015/16 – in Absprache mit der Stadt Moosburg die Sporthalle der Kastulus-Realschule ausstatten. „Sie soll aber nur als Zwischenunterkunft diesen. Dort sollen die Menschen nur so lange untergebracht werden, bis wir eine andere Unterkunft für sie haben.“



Alle leisten ihren Beitrag, lobt der Landrat

Landrat Petz lobte die gute Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen. Johanniter und BRK machen Coronatests, stellen vorhandene Betten und medizinische Unterstützung zur Verfügung, Feuerwehren und THW kümmern sich um logistische Aufgaben wie die Abholung der inzwischen bereits gekauften weiteren Kinderbetten, Erstlingsausstattungen und Matratzen sowie um den Auf- und Umbau der Unterkünfte.