Auch für Waldbrände gewappnet: Landkreis Freising rüstet für Katastrophenschutz auf

Von: Manuel Eser

Ohne Pauken, aber mit Trompeten und anderen Blasinstrumenten wurde die neue Ausrüstung der Kreisbrandinspektion am Sonntag von Stadtpfarrer Daniel Reichel gesegnet. Neben einem Mannschaftstransporter stehen den Feuerwehrkräften auch Rollcontainer mit Ausstattung zur Waldbrandbekämpfung (hinten links) zur Verfügung. © Lehmann

Der Landkreis Freising rüstet für den Katastrophenschutz auf - mit ganz unterschiedlicher Ausrüstung. An seinem Ziel ist der Kreisbrandrat aber noch nicht.

Freising – Die verheerende Flut im Ahrtal im Juli 2021 hat auch den Landkreis Freising für vermehrten Katastrophenschutz sensibilisiert. Jetzt wurde die Ausrüstung weiter aufgestockt – am Ziel ist man aber noch nicht.

Am Florianstag segnete Freisings Stadtpfarrer Daniel Reichel vor den Augen von rund 250 Feuerwehrkräften aus dem Landkreis einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Kreisbrandinspektion. „Wir sind froh über unser neues Fahrzeug“, sagte Kreisbrandrat Manfred Danner. Mit ihm soll künftig das Vorauskommando zu Einsatzorten fahren, um dort die Lage zu sondieren. Der Transporter, der im Feuerwehrausbildungszentrum in Zolling untergebracht wird, wird aber auch für Schulungszwecke Verwendung finden.

Für den Kreisbrandrat ist ein Etappenziel erreicht

Doch das war noch nicht alles. Zu den Klängen des Spielmannszugs Freising und der Marktkapelle Au wurden auch mobile Lautsprecheranlagen vorgestellt, die aufs Auto montiert werden können und im Katastrophenfall zur Warnung der Bevölkerung dienen. „Damit haben wir jetzt sieben Stück“, berichtete Danner. „Unser Ziel ist es aber, 20 Lautsprecher zu haben.“

Dieses Auto fahre ich privat auch – ein Superauto.

Ebenfalls neu und dem Klimawandel geschuldet: eine umfangreiche Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung. Vom Druckschlauch über einen Löschrucksack bis zur Feuerpatsche reicht das Material, das sich in den Rollcontainern befindet. „Hoffen wir, dass wir sie nie brauchen“, meinte ein Feuerwehrmann im Vorbeigehen.

Festzug zu Ehren des Florian: Am Sonntagmorgen zogen Hunderte von Feuerwehrkräften von der Freisinger Innenstadt zur Messe auf den Domberg hoch, um ihren Schutzpatron zu würdigen. © Lehmann

Für den Einsatz vorbereitet zu sein, ist aber Aufgabe des Landkreises, wie Landrat Helmut Petz in seinen Grußworten betonte. „Der Florianstag ist der richtige Anlass, Danke zu sagen für den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehrkräfte. Und zum Dank gehört auch, sich mit der erforderlichen Ausrüstung erkenntlich zu zeigen.“ Das betonte auch Staatsminister Florian Herrmann. „Die Feuerwehrkräfte haben den Anspruch, perfekt ausgestattet zu sein, dass sie schwierige Einsätze meistern und immer heil an Körper und Seele zurückkehren können.“ Es sei richtig, dass auch Bund und Freistaat in die Feuerwehren investieren.

Den Großteil der Kosten trägt der Kreis

Den Großteil der finanziellen Aufwendungen für die neuen Gerätschaften trägt allerdings der Kreis. Die Waldbrand-Container, die samt Innenleben und Prototyp knapp 100.000 Euro gekostet haben, finanzieren die Kommunen selbst. Den 70.000 Euro teuren Transportwagen bezuschusst der Freistaat mit 12.500 Euro. Und für die drei mobilen Lautsprecheranlagen, die sich auf 15.000 Euro belaufen, gibt es eine bayerische Finanzspritze von 7500 Euro.

Freisings Feuerwehrkommandant Oliver Sturde war es ein Anliegen, den Floriansfestzug der Kreisfeuerwehrkräfte zu loben, der zuvor bei Sonnenschein auf den Domberg zur Messe und zurück durch die Innenstadt geführt hatte. „Das schöne Bild, das wir ergeben haben, macht mich stolz, bei der Feuerwehr zu sein.“ Ansonsten hielt Sturde seine Rede kurz: „Der Kommandant hat Hunger.“

