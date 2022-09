Kreative aus unterschiedlichsten Sparten gewürdigt: Landkreis verleiht Kulturpreis

Gekrönter Afrikaner

Im Rahmen der Kulturpreis-Verleihung hat der Landkreis Kreative unterschiedlichster Sparten gewürdigt. Der Hauptpreis ging an einen „Kulturbotschafter“.

Freising – Es ist seit 40 Jahren das Hohefest der Kultur im Landkreis Freising: die Kulturpreisverleihung. Fünf Preise wurden nun bei einer Matinee am Sonntag in der Aula des Camerloher-Gymnasiums von Landrat Helmut Petz überreicht. Die Bronzebüste des Gekrönten Afrikaners durfte mit Thomas Goerge „ein Kulturbotschafter und Kulturermöglicher“ in Empfang nehmen, der „in der Welt und im Landkreis Zuhause ist“, wie der Laudator, Kreisheimatpfleger Bernd Feiler, den Regisseur bezeichnete.

Unter 23 Vorschlägen hatte die Jury auszuwählen. „Die Auswahl fiel schwer“, sagte Petz bei der Begrüßung der Kultur- und Politprominenz zu der Veranstaltung, die „das künstlerische Potenzial der Öffentlichkeit in voller Pracht sichtbar machen“ soll. Und so war es auch: Die Einlagen und Darbietungen der Kultur-, Anerkennungs- und Förderpreisträger aus ganz unterschiedlichen Sparten waren ein Kaleidoskop dessen, was der Kultur-Landkreis Freising zu bieten hat.

Trio darf sich über Anerkennungspreise freuen

Das begann mit dem Jugendblasorchester Hohenkammer, dessen „Royal Fanfare“ von Kees Vlak den Vormittag stilsicher und würdig eröffnete. Symphonische Blasmusik, aber auch Märsche gehören ebenso zum Repertoire des 2006 gegründeten Orchesters wie Jazz und Rock, würdigte Feiler den Träger des Förderpreises. Eine Charakterisierung, die durch Tielmann Susatos „Basse Danse aus der Renaissance-Suite No. 12“ ebenso bestätigt wurde wie durch den „Kupferschmied-Marsch“ von Carl Peter.

Es folgte die Auszeichnung des Trios, das sich über Anerkennungspreise freute: Da war Walter Thumann, Klavier- und Cembalobauer, lange Zeit dafür verantwortlich, dass sich Größen der Musikszene von Elton John bis Helene Fischer, von Alfred Bendel bis Fats Domino bei ihren Auftritten in München auf seine Stimmkünste verließen, bis er sich im August 2000 in Giggenhausen selbstständig machte: „Der Letzte seines Standes in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Pfaffenhofen“, so Feiler.

Czernik lässt sich nicht auf eine musikalische Stilrichtung einengen

Da war Johannes „Häns“ Czernik, ein musikalisches Multitalent sondergleichen, das in Formationen wie Schein oder Luz amoi prägende und tragende Rollen gespielt hat, das Leadsänger und Multiinstrumentalist gleichzeitig ist, das im Duo mit Tom Appel Erfolge feiert, das auch als Musikpädagoge und Komponist unterwegs ist und sich vor allem der „Einengung“ auf eine musikalische Stilrichtung erfolgreich entzieht. „Seine Flexibilität, Produktivität und Kreativität sind herausragend“, fasste Feiler das Oeuvre von Häns Czernik zusammen. Drei Eigenkompositionen, die Czernik und Band in der Camerloher-Aula spielten, zeigten, weshalb der Freisinger den Preis zu Recht erhielt.

+ Ein Auszug aus dem Schaffen des Hauptpreisträgers: Im Rahmen der Kulturpreisverleihung in der Aula des Camerloher-Gymnasiums wurden Szenen des interdisziplinären Performance-Projekts „75 Hektar Wiese“ gezeigt, das Thomas Goerge ins Leben gerufen hat. © Lehmann

Der Moosburger Historiker Dominik Reither war der Dritte im Bunde der Anerkennungspreisträger. Im Hauptberuf eigentlich seit 2009 Richter und Staatsanwalt in Landshut, wurde Reither für seine wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte seiner Heimatstadt Moosburg ausgezeichnet. Neun Bücher zur Historie der Dreirosenstadt und zahlreiche Artikel, Aufsätze und Vorträge „verdichten sich kontinuierlich zu einem Gesamtbild“ der Stadt Moosburg, besonders der Neustadt, die aus dem Kriegsgefangenenlager Stalag VII A entstanden ist, so Feiler in seiner Laudatio.

Und dann eben am Ende der Festveranstaltung die Verleihung des Kulturpreises 2021 des Landkreises Freising: Thomas Goerge, einer, der Theater lebt, der Bühnen- und Filmgestaltung in Wien studiert hat, der seine Laufbahn als Bühnenbildner begann, für Christoph Schlingensief gearbeitet hat, Opern in Berlin, München und Wien inszeniert hat.

Internationales Renommee trifft da auf regionale Projekte wie die szenische Lesung des Romans „Das Geheimnis der Krypta“ von Carl Amery, die Aufführung des „Siegfried“ im Rahmen des Hallbergmooser Kultursommers zusammen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen oder auch sein Gesamtkunstwerk „75 Hektar Wiese“ – ein interdisziplinäres Performance-Projekt, aus dem am Sonntag Szenen aufgeführt wurden. Danach war klar: Thomas Goerge ist wahrlich ein „Kulturbotschafter und Kulurermöglicher“ aus Freisinger Landen.