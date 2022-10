Immer im Einsatz für die anderen: Bürger aus dem Landkreis Freising für ehrenamtlichen Einsatz geehrt

Von: Magdalena Höcherl

Im Prinz-Carl-Palais bekamen Angelika Weißbacher und ihr Mann Thomas Löwecke (l.) sowie Josef Schuhbauer (r.) von Staatsminister Florian Herrmann das Ehrenzeichen für ihr jahrelanges Engagement verliehen. © Astrid Schmidhuber

Sie engagieren sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen – und das seit Jahrzehnten. Drei Landkreisbürger wurden für ihren Einsatz nun in der Staatskanzlei ausgezeichnet.

Landkreis – Auf den ersten Blick haben Josef Schuhbauer aus Aiterbach (Gemeinde Allershausen) und das Freisinger Ehepaar Angelika Weißbacher sowie Thomas Löwecke aus Freising wenig gemeinsam. Doch wer sich mit den Dreien unterhält, merkt schnell: Sie eint eine Leidenschaft. Nämlich die, sich für eine Sache zu begeistern und etwas aufzubauen, an dem sich andere erfreuen können. Für ihren Einsatz für die Gemeinschaft verlieh nun Staatsminister Florian Herrmann den drei Kreisbürgern das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten.

Josef Schuhbauer erhielt die Auszeichnung für sein Engagement im Verein Dorfgemeinschaft Aiterbach. Denn den würde es ohne sein Zutun gar nicht geben: 1979 wurde die Dorfgemeinschaft ins Leben gerufen, Schuhbauer dabei zum Vorsitzenden gewählt. Das kam so: „In Aiterbach gab es früher zwei Wirtschaften“, erinnert sich der 74-Jährige. Erst machte die eine zu, dann die andere. Für die Aiterbacher gab es plötzlich keinen Treffpunkt mehr. „Die einen gingen nach Nörting, die anderen gingen nach Allershausen, das hat sich ein bisschen verlaufen.“

Ein Leben für die Dorfgemeinschaft

Daher beschloss Schuhbauer mit einigen anderen Bürgern, den Verein zu gründen und so das Dorfleben am Laufen zu halten. Zuerst wurde ein Maibaum aufgestellt, zahlreiche Aktionen folgten. 1992 ging ein großer Wunsch in Erfüllung: Das Dorfhaus wurde eingeweiht, und die Aiterbacher hatten endlich wieder einen Treffpunkt. „Das war damals schon ein Ding, so etwas hatten nicht viele“, sagt Schuhbauer, der 42 Jahre für die CSU im Gemeinderat saß und 20 Jahre im Vorstand des Bauernverbands war. In dem Gebäude fand nicht nur die Dorfgemeinschaft, sondern auch der Schützenverein, die Feuerwehr und die Jugend eine Heimat. Heute leben rund 280 Menschen in Aiterbach, und noch immer gut 70 Prozent sind Mitglieder im Verein.

Und auch Schuhbauer hat die Hände nicht in den Schoß gelegt, als er 2015 nach insgesamt 36 Jahren das Amt des Vorsitzenden an Sohn Franz übergab. Als Hausmeister ist er nach wie vor die gute Seele des Vereins. „Das mache ich gerne“, sagt Josef Schuhbauer. Denn was wäre die Dorfgemeinschaft ohne ihn?

Japanische Kampfkunst für alle

Aikido ist in Freising untrennbar mit Angelika Weißbacher und ihrem Mann Thomas Löwecke verbunden. In den 1990er-Jahren entdeckten die beiden ihre Leidenschaft für die japanische Kampfkunst und entschlossen sich, diese auch den Bürgern der Domstadt näherzubringen. „Wir haben in den Räumen der Lebenshilfe angefangen. Mit alten Matten, die von einer aufgelösten Judo-Gruppe übrig waren“, denkt Löwecke an die Anfänge zurück. 1996 gründeten sie das Aiki-Dojo Freising, seit heuer gehört Aikido als Abteilung zum SV Vötting. Diesen Kompromiss habe man aufgrund von Raumnot eingehen müssen. Eigene Räumlichkeiten sind der Traum des Paares, denn nur so könnten sie garantieren, dass das Training auf Dauer für alle erschwinglich bleibt.

In den über 20 Jahren haben die beiden hunderten Schülern die Sportart aus Japan näher gebracht – und dabei stets versucht, sich neben Breitensportarten wie Fußball zu behaupten. „Wir haben leider keine werbewirksamen Veranstaltungen, wo Tore fallen und die Leute jubeln können“, sagt Löwecke. Bei Aikido, das von der Technik her Judo oder Karate ähnelt, sei die Mentalität eine andere. „Es ist eine achtsame Sportart. Es gibt keinen Wettkampf, im Gegenteil: Alle gewinnen“, erklärt der 65-Jährige. „Es geht darum, Situationen zu befrieden.“ Daher sei es eine gute Sportart zur Gewaltprävention. „Wir arbeiten ohne Kraft. Im Fokus stehen die richtige Technik und das richtige Timing.“

Für ihren unermüdlichen Einsatz sind Thomas Löwecke und Angelika Weißbacher nun mit dem Ehrenamtszeichen geehrt worden. Das sei natürlich eine schöne Geste. Die wollen die beiden vor allem ihren Schülern – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – widmen. „Es ist eine Botschaft, die sagt: Tut was für das Dojo, denn wen das Dojo lebt, lebt auch ihr.“ Wer Interesse hat und das Aiki-Dojo Freising kennenlernen will, findet hier Informationen.