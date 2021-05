Ohne Kompromisse geht’s nicht: Landrat Helmut Petz zeichnet acht erfahrene Kommunalpolitiker aus

Feierstunde im Landratsamt

von Andreas Beschorner schließen

Im Namen von Innenminister Joachim Herrmann hat Freisings Landrat Helmut Petz acht erfahrene und gestandene Persönlichkeiten der Kommunalpolitik ausgezeichnet.

Freising – Acht erfahrene und gestandene Kommunalpolitiker haben am Montag Urkunden und Medaillen erhalten. Im Namen von Innenminister Joachim Herrmann zeichnete Landrat Helmut Petz die acht Persönlichkeiten aus, die für ihr langjähriges verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung geehrt wurden: Josef Dollinger, Christian Fiedler, Johann Sailer und Robert Scholz erhielten eine Dankurkunde, Georg Krojer, Anita Meinelt, Max Riegler und Markus Stöber durften sich über die Verdienstmedaille in Bronze freuen.

Es gibt nur selten einen Königsweg

Petz, seit gut einem Jahr im Amt, fragte sich bei der kleinen Feierstunde freilich schon, was er als Neuling „altgedienten Kommunalpolitikern“ nun zu diesem Anlass verkünden könne. Weil er im Namen des Innenministers sprach, sagte Petz dann das, was wohl Herrmann gesagt hätte: „Grundsätzliches“. Kommunalpolitik betreffe „die Lebenswelt jedes Menschen in einer kaum zu übertreffenden Intensität“, betonte Petz. Kommunalpolitik sei ein „superreiches Aufgabenfeld“, sie sei der Schauplatz politischer Gestaltung schlechthin. Und: Kommunale Selbstverwaltung diene laut bayerischer Verfassung dem Aufbau der Demokratie von unten. Anders ausgedrückt: Es gebe nur selten einen Königsweg, Kompromisse seien meist notwendig, auf kommunaler Ebene werde „Demokratie gelebt“.

Wichtig für kommunalpolitisches Wirken seien die persönlichen Voraussetzungen: „Eine gewisse Liebe zu den Menschen“ gehöre laut Petz genauso dazu wie Gestaltungswille, unglaubliches Engagement, Organisationstalent und die Fähigkeit, „Menschen mitnehmen zu können“.

Dann zitierte Landrat Helmut Petz den Hörgertshausener Rathauschef Michael Hobmaier: Der habe einmal gesagt, Bürgermeister in Bayern zu sein, sei das schönste Amt der Welt. Denn über einem seien nur der weiß-blaue Himmel und der liebe Gott. Stimmt nicht ganz, so der Landrat humorig: Da sei auch noch die Kommunalaufsicht im Landratsamt.

Dankurkunden

Dankurkunden erhielten dann im großen Sitzungssaal des Landratsamts Josef Dollinger (seit 2002 Stadtrat in Moosburg, dabei von 2014 bis 2020 Zweiter Bürgermeister, seit 2008 Kreisrat und derzeit Erster Bürgermeister), Christian Fiedler (seit 2002 Kreisrat), Johann Sailer (seit 2002 Marktgemeinderat in Au, von 2014 bis 2020 Zweiter Bürgermeister, seit 2008 Kreisrat und seit 2020 Erster Bürgermeister) und Robert Scholz (2002 bis 2014 Bürgermeister in Kranzberg, seit 2008 Kreisrat, von 2014 bis 2020 Vize-Landrat).

Verdienstmedaillen

Die Verdienstmedaille in Bronze ging an Georg Krojer (seit 1990 Gemeinderat in Mauern, 2002 bis 2008 Zweiter Bürgermeister, seit 2014 Bürgermeister, außerdem seit 2020 Kreisrat), an Anita Meinelt (von 1996 bis 2002 Stadträtin in Moosburg, von 2002 bis 2020 Erste Bürgermeisterin, seit 2002 Kreisrätin, dabei von 2008 bis 2014 und wieder seit 2020 Vize-Landrätin), an Max Riegler (1990 bis 2008 Gemeinderat in Zolling, dabei von 1996 bis 2008 Zweiter Bürgermeister, von 2008 bis 2020 Erster Bürgermeister) und an Markus Stöber (1996 bis 2020 Gemeinderat in Wang, von 2008 bis 2020 dabei Zweiter Bürgermeister, seit einem Jahr Rathauschef in Wang).

