„Kein Flüchtling wird obdachlos“: Landratsamt gibt Aufschluss über die Lage der Ukraine in Freising

Von: Helmut Hobmaier

Die Zahl der Flüchtlinge steigt wieder. Gleichzeitig müssen ständig Menschen aus der Ukraine, die bisher im Landkreis Freising privat untergebracht waren, ihre Unterkunft verlassen. Neue Angebote von privater Seite aber gehen beim Landratsamt nicht mehr ein. © dpa

„Kein Flüchtling wird obdachlos“, verspricht das Landratsamt Freising. Die meisten Menschen aus der Ukraine sind aber nicht kommunal untergebracht.

Landkreis – Ein halbes Jahr dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits – und immer noch strömen Flüchtlinge in den Landkreis Freising, seit kurzem sogar wieder verstärkt. Auch müssen immer wieder Geflüchtete, die bisher privat untergebracht waren, ihre Unterkünfte verlassen. Wie ist der Stand der Dinge, sechs Monate nach Kriegsausbruch? Wir haben beim Landratsamt Freising nachgefragt.

Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine sind aktuell im Landkreis gemeldet? Werden Wegzüge erfasst?

Aktuell sind 1755 Geflüchtete aus der Ukraine bei uns gemeldet. Wir haben bereits 122 Wegzüge verzeichnet.

Wie und wo sind die Menschen untergebracht?

Nach wie vor wohnen etwa 400 ukrainische Flüchtlinge in den Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Freising. Etwa 1300 Flüchtlinge wohnen in privaten Unterkünften.

Hat sich das Verhältnis von angemieteten Unterkünften des Landkreises zu privaten Unterkünften im Laufe des halben Jahres grundlegend geändert?

Wir sind laufend bemüht, neue Objekte anzumieten.

Wie viele Unterkünfte hat der Landkreis angemietet und wie lange laufen die Mietverträge?

Der Landkreis Freising hat seit April 2022 22 Unterkünfte mit 272 Plätzen angemietet. Es werden auch weiterhin Mietobjekte für weitere Flüchtlinge akquiriert. Die Mietlaufzeiten sind unterschiedlich, von sechs Monaten bis zu mehreren Jahren.

Welche Erkenntnisse gibt es darüber, ob und wie viele Geflüchtete ihre privaten Unterkünfte verlassen mussten?

Jede Woche melden sich ukrainische Flüchtlinge in der Sozialverwaltung, die ihre privaten Unterkünfte aus diversen Gründen verlassen müssen. Seit Mai 2022 hat der Landkreis ca. 60 Personen untergebracht.

Gibt es noch Angebote von Privatleuten, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen?

Private Angebote erreichen den Landkreis aktuell nicht. Wir suchen jedoch proaktiv neue Objekte.

Werden Menschen aus der Ukraine von Obdachlosigkeit bedroht?

Kein ukrainischer Flüchtling wird im Landkreis Freising obdachlos. Der Landkreis wird bei Verlust der Wohnung eine Unterbringungsmöglichkeit suchen.

In welchem Umfang konnten Menschen aus der Ukraine bereits ein Arbeitsverhältnis aufnehmen?

Alle Personen mit einer Fiktionsbescheinigung oder einer Aufenthaltserlaubnis erhalten den Eintrag „Erwerbstätigkeit erlaubt“. Ob sie ein Arbeitsverhältnis aufgenommen haben, ist uns nicht bekannt und muss dem Ausländeramt Freising auch nicht zwingend mitgeteilt werden. Aktuell dürften noch maximal drei bis fünf Personen nicht im Besitz einer der beiden genannten Dokumente seien.

Wie hoch ist der Bedarf an Kita-Plätzen für ukrainische Kinder unter sechs Jahren?

Das können wir nicht einschätzen. Es gibt seitens der Träger bzw. Kita keine Meldepflicht über die Herkunft der Kinder, für die ein Betreuungsvertrag abgeschlossen wird.

Wie erfolgt hier die Platzzuteilung angesichts der knappen Kita-Plätze?

Es gelten die gleichen Aufnahmekriterien wie für alle Kinder.

Welche Vorbereitungen laufen am Staatlichen Schulamt, um ukrainische Kinder im neuen Schuljahr in den Schulbetrieb zu integrieren? Werden Brückenklassen eingerichtet und wenn ja, wie viele? Was wird dort unterrichtet? Stehen genügend Lehrkräfte zur Verfügung?

Die Koordination der Beschulungsmaßnahmen/-angebote für ukrainische Schülerinnen und Schüler werden in einer schulartübergreifenden Steuergruppe unter Leitung des Staatlichen Schulamts im Landkreis Freising koordiniert. Im Grundschulbereich werden ukrainische Flüchtlingskinder in die Regelklassen aufgenommen. Ab Jahrgangsstufe 5 werden ukrainische Schülerinnen und Schüler in 13 eigens installierten Brückenklassen jeweils unterschiedlicher Jahrgangsstufen beziehungsweise in Deutschklassen an der Berufsschule unterrichtet: An der Mittelschule Freising am Stein Park, an den Realschulen in Moosburg und Au, an den Gymnasien in Neufahrn, in Freising am Camerloher-Gymnasium, Hofmiller-Gymnasium und Dom-Gymnasium sowie an der Berufsschule Freising.

Wo liegt hier der Schwerpunkt?

Der Schwerpunkt der Unterrichtung ukrainischer Schülerinnen und Schüler liegt im Aufbau von Deutsch-Sprachkenntnissen beziehungsweise die Ertüchtigung für eine künftige Teilnahme am Regelunterricht. Daher werden neben zehn Wochenstunden Deutsch auch Mathematik und Englisch verpflichtend unterrichtet.

Gut zu wissen

Weil die Zahl der Flüchtlinge wieder steigt, hat die Regierung von Oberbayern alle Landkreise aufgefordert, sich auf die Zuweisung weiterer Personen vorzubereiten. Der Landkreis Freising hat daraufhin mit Hochdruck nach Unterbringungsmöglichkeiten gesucht – und ist fündig geworden. So konnte eine Erstaufnahmeeinrichtung für 50 Personen in Nandlstadt akquiriert werden. Das ist im vorangegangenen Interview noch nicht berücksichtigt.