Erfrischungen

„Lange Nacht der Musik“ ist zurück: Freisinger Kult-Veranstaltung startet mit großem Programm durch

Teilen

Endlich wieder Party: In bunten Musikgenuss kommen die Freisinger am Samstag wieder. © Archiv: Lehmann

Nach zwei Jahren Pause wird es wieder laut: Am Samstag steigt die Lange Nacht der Musik in Freising. Geboten ist so einiges.

Freising – Der Verein Prima leben und stereo e.V. (Plus) startet wieder durch: Nach der Corona-Pause findet am kommenden Samstag, 7. Mai, wieder die Lange Nacht der Musik in der Domstadt statt. Der Plan: mit einem bunten Musikprogramm Jung und Alt „ein Lächeln ins Gesicht und ein Leuchten in die Augen und Ohren zaubern“.

Ab 20 Uhr verwandeln sich zahlreiche Kneipen, Bars und Outdoor-Locations in eine große Bühne zum Feiern. „Von Pop-Beats, Metal und Rock über Funk, Jazz, Soul, Latin und Swing bis hin zu bayerischer Volksmusik, Folk, Singer/Songwriter, aber auch experimentellem Synthie, Dance und Indie ist für jeden Geschmack etwas dabei“, meldet der Verein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das Programm

Für das Warm-Up sorgt die Samba-Gruppe Safado bereits um 19 Uhr am Marienplatz. Wer nach 24 Uhr erst so richtig in den Musik-Rausch gekommen ist, kann in umliegenden Kneipen teils noch bis 1 Uhr weiter feiern (Café von Nebenan, Augustiner Bierstüberl, Furtnerbräu, Q-Bar), auf der After-Show-Party im Lindenkeller sogar bis 3 Uhr.

Der Eintritt

Mit einem Eintrittsbändchen für 14 Euro (elf Euro ermäßigt für Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung) haben die Gäste die Möglichkeit, an allen teilnehmenden Gastronomie-Locations abwechslungsreiche Musik zu erleben. Die Bändchen können an den zentralen Kassen am Marienplatz oder teils an umliegenden Kneipen erworben werden. Die Bändchen gibt es an den folgenden Kassenstandorten in Freising:

■ Marienplatz ab 18 Uhr (Barzahlung oder Karte)

■ Klimperkasten ab 20 Uhr (nur Barzahlung)

■ Lindenkeller ab 20 Uhr

(nur Barzahlung)

Erfrischungen

Wer zwischendurch eine kurze Verschnaufpause einlegen möchte, kann sich im Biergarten von Plus am Marienplatz erfrischen und an einer Imbissbude stärken.

Busverbindung

Damit auch die vom Stadtzentrum weiter entlegenen Veranstaltungsorte schnell erreicht werden können, stehen den Gästen Shuttlebusse kostenlos zur Verfügung. ft

Gut zu wissen

Weitere Informationen zu den einzelnen Bands und Locations gibt es auf www.freisinger-nacht-der-musik.de, außerdem auf Facebook, Instagram und in den ausliegenden Programmheften. Über die vor Ort geltenden Corona-Regelungen informiert der Veranstalter auf seiner Homepage: www.freisinger-nacht-der-musik.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.