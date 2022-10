Lange Warteschlange vor Testzentrum: Betreiber versteht „genervte“ Kunden und gibt Tipps

Von: Manuel Eser

Teilen

„Ich stehe hier schon fast eine Stunde“: Der Unmut von Menschen, die sich am Donnerstag an der Alois-Steinecker-Straße in Freising testen lassen wollten, war groß. © lehmann

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger lassen sich wieder testen. Das sorgt zum Teil für lange Wartezeiten - und großen Unmut. Der Betreiber appelliert an alle.

Freising – Die Warteschlange wurde immer länger, die Laune der anstehenden Menschen immer schlechter: Bei der Teststation an der Alois-Steinecker-Straße in Freising ging am Donnerstagnachmittag nur mühsam etwas vorwärts. „Ich stehe hier schon fast eine Stunde“, berichtete eine aufgebrachte Dame dem FT. „Ich brauche einen Corona-Test, damit ich mich morgen ärztlich behandeln lassen kann.“

Das FT hakte beim Betreiber nach. „Das hat sich leider etwas hochgeschaukelt“, bestätigte Endrit Berischa vom Hallbergmooser Unternehmen Medical Services BK, das das Testzentrum seit Ende 2021 führt. „Ich kann nachvollziehen, dass die Leute genervt sind. Aber es ist wichtig, alle Daten richtig anzulegen und sorgfältig zu testen.“

Die Nachfrage ist wieder massiv gestiegen

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren Herausforderungen zugleich konfrontiert. Zum einen ist die Nachfrage nach Corona-Tests seit Mitte September massiv gestiegen, nachdem sich bis zum Ende der Sommerferien kaum jemand dafür interessiert habe, erklärt Berischa. Auch im Klinikum herrschen wieder strengere Richtlinien: Jeder, der das Krankenhaus betritt, muss einen Test vorlegen. „Und dann kommen einfach viele, vor allem ältere Menschen, ohne vorher online einen Termin zu buchen. Und natürlich wollen wir niemanden wegschicken, weil es uns wichtig ist, dass alle getestet werden.“

Gesundheitsamt zieht Kartenlesegerät aus dem Verkehr

Berisha versichert, dass man alles unternehme, um Vorgänge zu beschleunigen. „Doch nicht immer wird einem alles leicht gemacht.“ So wurde in der Teststation an der Alois-Steinecker-Straße jüngst ein Einlesegerät angeschafft, um Namen, Geburtsdatum und Adresse schnell aufnehmen zu können. Doch im Rahmen einer Routinekontrolle hat das Gesundheitsamt die Betreiber darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Geräts aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig ist. „Die Daten, die auf den Krankenkassenkarten gespeichert sind, braucht die Teststelle ja nicht alle“, erklärt Behördensprecher Robert Stangl. Für die Testenden bedeutet das, die benötigten Daten wieder handschriftlich zu dokumentieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Inzwischen hat Medical Services BK eine weitere Arbeitskraft zum Freisinger Testzentrum geschickt. Zudem stellt das Unternehmen beim Erstbesuch von Kunden Kärtchen aus. Wer diese bei weiteren Tests vorzeigen kann, muss nicht erneut seine Daten abgeben. „Auch das spart Zeit“, betont Berisha.

Sein Appell an alle Kundinnen und Kunden: das Kärtchen sorgfältig aufbewahren und zudem über das Onlineportal einen Termin buchen. „Das hilft uns allen, die Wartezeiten beim Test zu verkürzen.“