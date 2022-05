Lebenshilfe-Band Süße Lotte verabschiedet sich mit rauschendem Fest im Furtner

Unterstützung zum Abschied: Unter anderem Jazz-Sängerin Julia Schröter (Mitte) stand mit Michi, Heribert, Irene, Gerhard, Klaus, Lotte und Andreas Hörhammer auf der Bühne. © Lehmann

Der Auftritt der Lebenshilfe-Band Süße Lotte ließ die Fensterscheiben im Furtner zittern. Mit einem rauschenden Fest verabschiedete sich die Formation von den Freisingern.

Freising – Es war ein rauschendes Fest, ein ganz und gar wundervolles Konzert – und doch lag beim Auftritt des Ensembles „Süße Lotte“ in Freising auch ein wenig Wehmut in der Luft. Nach zehn Jahren löst sich die Band nämlich auf. Am Freitag gaben sie im rappelvollen Furtner-Saal ihre vorletzte Vorstellung und rissen dabei noch einmal alle Gäste durch feinsten Crossover-Sound gehörig von den Stühlen.

Ganz spezieller Rock‘n‘Roll

Es hätte nicht schöner und passender sein können: Der Regentag verwandelte sich in einen Sommerabend, der Himmel riss auf, und die Kult-Formation Süße Lotte ließ es zu Anfang mit dem Song „Ich bin da“ gleich mal gehörig krachen. On Stage: Michi, Heribert, Irene, Gerhardt, Klaus und natürlich Lotte. Allesamt Menschen mit Behinderung, die es in bester Spiellaune noch einmal wissen wollten und mit ihrem ganz speziellen Rock’n’Roll die Herzschläge der Zuhörer beschleunigten.

Als Steuermann und sozusagen Bandleader gelang es dem Musikprojektleiter der Lebenshilfe Freising, Andreas Hörhammer, erneut, ein ganz und gar faszinierendes Konzert auf die Bühne zu bringen – ein Konzert, das trotz Wehmut ein ganz großer musikalischer Wurf war. Dabei flimmerten und flirrten die Songs des Ensembles wie Leuchtkäfer durch die Nacht, denn jedes Stück entfachte zu einem Crossover-Wunderwerk mit Free-Jazz-Anleihen. Anders gesagt: Jazz-Mastermind Moondog hätte an diesem Abend seine wahrste Freude gehabt. Hervorzuheben sind dabei vor allem Songs wie „Chaos“, das im Finale die Furtner-Fensterscheiben zittern ließ oder „Raben“, ein wunderschöner Freiheitssehnsuchtssong.

Illustre Gäste unterstützen die Formation

Unterstützt bei ihrem Abschied wurde Süße Lotte im Furtner von illustren Gästen: der Jazz-Stimme Freisings, Julia Schröter, dem Singer/Songwriter-Poeten Axel Le Rouge und dem Kunst-Allrounder Pepito Anumu. Herzergreifend war dabei vor allem Le Rouges Ballade „In einer anderen Zeit“, die aufgrund der Band-Auflösung wie dafür geschrieben schien und damit vor allem die Hoffnung mit jener Zeile aufrecht erhielt: „Vielleicht sehen wir uns morgen wieder!“ Während Anumu mit einer beeindruckenden Percussion-Einlage den Lotte-Kosmos noch mal erweiterte, färbte Schröter mit ihrer wunderbaren Stimme die Zwischentöne neu. Auch überaus charmant: die jeweiligen Songs wurden von Le Rouge und der Filmemacherin Silvia Johanus pantomimisch angekündigt.

Außergewöhnlich an diesem Abend: Zugunsten der Menschen in der Ukraine wurde im zweiten Konzertteil einfach mal ein Gemälde von Anumu, das er zusammen mit einem Bewohner der Lebenshilfe-Einrichtung gemalt hatte, für 160 Euro versteigert. So wurde das Konzert zu einem kunterbunten Spektakel voller Herzenswärme und Seelenfeuer, das nach mehreren Zugaben den Abschluss mit einer alten Nummer von „Meister Aubeck“ fand, die noch einmal alles aus dem Ensemble herausholte.

Nach gut zwei Stunden fiel der vorletzte Vorhang für die Süße Lotte im Furtner. Was zurückblieb: sich umarmende Menschen vor den Bühnenbrettern und die Gewissheit für den Nachhausweg, dass die Süße Lotte sich für immer und ewig in die Herzen der Freisinger gespielt hat.

Richard Lorenz

