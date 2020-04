Wer kann helfen? Lebenshilfe braucht Stoff für Kinder-Mundschutz

Schwer beschäftigt sind gerade die Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe Freising. Sie nähen Mundschutze für über 300 Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Nun geht der Stoff aus - und sie brauchen dringend Nachschub.

Freising – Fleißig beim Nähen sind gerade die Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe im Bildungszentrum Gartenstraße in Freising. Sie fertigen in der Zeit der Schließung ihrer Einrichtung Mundschutze für über rund 300 Kinder und Jugendliche mit Behinderung. „Leider geht uns bald der Stoff aus“, berichtet die Bereichsleiterin Hildegard Waldinger.

Besonders schön wären lustige und kindgerechte Muster

Deshalb bittet die Lebenshilfe jetzt die Bevölkerung in und um Freising dringend um Nachschub. Wer also noch Baumwollstoffe daheim hat, die bei 60 Grad waschbar sind, kann sie bei der Lebenshilfe in Freising abgeben. Besonders gern werden lustige und kindgerechte Muster gesehen. „Das muss aber nicht sein, wir freuen uns grundsätzlich über alle geeigneten Stoffe“, sagt Waldinger.

Abgegeben werden kann das Material ab sofort Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr an der Pforte des Bildungszentrums in der Gartenstraße 42 in Freising. Wer weitere Fragen zu der Aktion hat, wendet sich direkt an die Lebenshilfe Freising unter Tel. (0 81 61) 4 84 10. ft

