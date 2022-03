„Es muss schnell gehen“: Lehrer-Sprecherin erklärt, wie ukrainische Kinder beschult werden könnten

Von: Manuel Eser

Teilen

Auch Freiwillige könnten im Landkreis Freising dabei helfen, ukrainische Kinder in Deutsch zu unterrichten. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Trotz eklatanten Lehrermangels kann die Beschulung ukrainischer Kinder klappen, sagt Lehrer-Sprecherin Kerstin Rehm - unter bestimmten Voraussetzungen.

Freising – Nach Pandemie und Homeschooling kommt nun auf die Lehrerinnen und Lehrer der nächste Kraftakt zu. Sie sollen sich auch um die ukrainischen Kinder kümmern, die nach Deutschland flüchten. Kann das angesichts des akuten Lehrermangels klappen?

Ja, sagt Kerstin Rehm, mit hoher Kollegialität untereinander und bedingungsloser außerschulischer Unterstützung. Die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands im Landkreis Freising und Personalratsvorsitzende beim Staatlichen Schulamt Freising erklärt im FT-Interview, was die Voraussetzungen dafür sind.

Frau Rehm, nach zwei Jahren Pandemie sind viele Lehrerinnen und Lehrer am Ende ihrer Kräfte. Jetzt erwartet Kultusminister Michael Piazolo angesichts der Massenflucht vieler ukrainischer Kinder nach Deutschland einen weiteren Kraftakt. Was haben Sie dabei gedacht?

Ich habe dabei an den Film „Der Club der toten Dichter“ gedacht.

Kerstin Rehm „Helfen ist oberste Prämisse.“ © FT-Archiv

Wie bitte?

Da gibt es diese Szene, in der sich der Lehrer John Keating auf den Tisch stellt und sagt: Wir müssen jetzt die Perspektive wechseln und für die eigenen Ideale eintreten. Daraus erwachsen Mut und Zusammenhalt. Auf die jetzige Situation übertragen bedeutet das für mich: Oberste Prämisse ist es angesichts dieser entsetzlichen Aggression, die Putin betreibt, dass wir als Landkreis, Bayern, Deutschland, Europa, westliche Welt zusammenhalten und helfen. Nur so können wir diese größte Flüchtlingsbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bewältigen.

Lesen Sie auch Endlos-Zoff: Bayerns Mathe-Abi ist am Donnerstag wieder Fall für den Landtag Bayrische Abiturienten sind entsetzt über das schwere Mathe-Abi. Sie fordern einen Notennachlass. Am Donnerstag wird das Thema im Landtag behandelt. Endlos-Zoff: Bayerns Mathe-Abi ist am Donnerstag wieder Fall für den Landtag AWO scheitert bei Pflegekraft-Suche an Bürokratie: Nach Appell an Holetschek „enttäuschende Antwort“ Die Arbeiterwohlfahrt hat in Tunesien 13 ausgebildete Pflegekräfte angeheuert. Doch seit Monaten geht bei dem Einreisevisum nichts voran, obwohl die Helfer dringend gebraucht werden. Es scheitert an der bayerischen Bürokratie. AWO scheitert bei Pflegekraft-Suche an Bürokratie: Nach Appell an Holetschek „enttäuschende Antwort“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wie lässt sich das angesichts des jetzt schon bestehenden Lehrermangels realisieren?

Sie haben recht: Schon jetzt sind die Klassen in Grund- und Mittelschulen oft überfüllt, Studenten ohne Abschluss des 1. Staatsexamens stehen in den Klassenzimmern, die Liste der Mobilen Reserven ist leergefegt. Und ja, viele Lehrkräfte haben nach zwei Jahren Pandemie ein Burn-out oder arbeiten am persönlichen Limit. Daher benötigen wir zusätzliches Personal, das die ukrainischen Kinder in eigens eingerichteten Gruppen in Deutsch unterrichtet.

„Das Kultusministerium muss mitspielen“

Wo soll das Personal herkommen?

Unsere Schulleiterinnen und Schulleiter kennen vor Ort Personen, die gerne helfen wollen – seien es Eltern, ehemalige Lehrkräfte oder Ehrenamtliche, die sich in sozialen Vereinen und Verbänden engagieren. Ich bin mir sicher, dass es genügend Bereitwillige gibt, die für – sagen wir mal – 20 Euro die Stunde einen Kurs leiten, die sich zwei bis drei Stunden pro Woche vor die Kinder stellen und ihnen Deutsch beibringen, bis sie fit genug sind, um sie in die Regelklassen zu überführen. Aber das Kultusministerium muss mitspielen.

„Deutsche bürokratische Supergründlichkeit muss mal weichen“

Das heißt?

Es muss schnell gehen und daher ist es wichtig, Hürden abzubauen, damit Schulleitungen möglichst unbürokratisch zusätzliche Arbeitskräfte an die Schule holen können. Da ist es nicht möglich, jedes Mal 47 Seiten auszufüllen, wie es derzeit bei der Anstellung von zusätzlichem Personal wie Teamlehrkräfte, Schulassistenzen oder Personal im Rahmen „Gemeinsam.Brücken.bauen“ der Fall ist. Und für die Schulleitungen ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, sich über einen Fonds des Kultusministeriums die notwendigen finanziellen Mittel zu holen. In dieser Krise muss die deutsche bürokratische Supergründlichkeit mal weichen zugunsten eines Vertrauens in die die Schulleitungen und Schulämter.

Halten Sie es für denkbar, auch geflüchtete ukrainische Lehrkräfte an den Schulen einzusetzen?

Auf jeden Fall. Ukrainische Lehrkräfte, die Deutsch beherrschen, könnten den Kindern ebenfalls die deutsche Sprache vermitteln. Aber ich würde auch alle Lehrkräfte, die kein Deutsch können, bei uns einsetzen. Die könnten ukrainische Kinder eben nach ihrem eigenen Lehrplan unterrichten – in Mathe, Englisch oder anderen Fächern. In Nordrhein-Westfalen sind ukrainische Lehrkräfte, die die deutsche Sprache beherrschen, beim Kultusministerium als einstellende Behörde für Lehrkräfte willkommen. Es gibt dort wohl erste Pläne für einen herkunftssprachlichen Urkainisch-Unterricht.