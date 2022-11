Lehrer und Polizisten kritisieren bayerische Regierung

Fragestunde: (v. l.) Rudolf Keil (Bayerischer Beamtenbund), Staatsminister Florian Herrmann und Kerstin Rehm (BLLV). © Lehmann

Lehrer und Polizisten haben gegenüber Staatsminister Florian Herrmann ihren Unmut über die Regierung kundgetan. Die Kritik geht in mehrere Richtungen.

Freising – Wie geht es eigentlich dem Öffentlichen Dienst, wie beispielsweise Lehrkräften, nach der Corona-Pandemie, während es mit den nächsten Krisen schon nahtlos weitergeht? Diese Frage stellte jetzt der Bayerische Beamtenbund (BBB) den eingeladenen Gästen im Grünen Hof. Die wiederum erhofften sich umfangreiche Antworten und Lösungsansätze von Staatsminister Florian Herrmann.

Wenngleich sich der BBB deutlich mehr Gäste erwartet hatte, waren die Reihen im Saal vom Grünen Hof dennoch gut gefüllt – und zwar vor allem mit Lehrkräften aus den verschiedensten Schulen von Freising und dem Landkreis. Gestartet wurde mit einem Impuls-Vortrag von Herrmann, in dem der Staatsminister gleich eines deutlich machte: „Das Rückgrat unseres Staats sind die Beamten.“ Während der Pandemie sei seiner Meinung nach der Beweis geführt worden, wie leistungsbereit und leistungsstark die bayerischen Beamten seien. „Wir wissen um die Verantwortung für die Beamten“, betonte Herrmann, weshalb er auch gerne zu dieser Veranstaltung gekommen sei, um mit der „Basis“ zu sprechen.

3000 zusätzliche Stellen sind geplant, davon 1600 für Schulen

Was seiner Meinung nach überhaupt nicht zusammenpasse, seien Einsparungsmaßnahmen und eine Zunahme von Arbeiten, zum Beispiel in puncto Energiewende, die erledigt werden müssen. Um zu zeigen, wie sehr sich die Regierung um den Öffentlichen Dienst sorge, blätterte Herrmann im bayerischen Haushalt. „Es sind 3000 zusätzliche Stellen geplant, alleine 1600 für die Schulen“, erklärte er.

Trotz guter Zahlen ging Kerstin Rehm vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband in medias res und eröffnete die Fragerunde bei den Gästen. Und die waren alles andere als begeistert von der politischen Gangart während der Pandemie.

„Ich war kurz davor hinzuschmeißen“

Ein Kritikpunkt: Das ständige Abändern von Regeln nach den Ministerpräsidentenkonferenzen, die derart kurzfristig daherkämen, dass sie nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden konnten. Eine Lehrerin fand dazu klare Worte: „Ich war kurz davor hinzuschmeißen.“ Aus einem Freisinger Gymnasium kam zudem folgende Wortmeldung: „Digitale Beschulung? Wir haben bis heute kein verlässliches Internet.“

Bezüglich Zeitmanagement wollte Herrmann beschwichtigen: „Die Beschlüsse haben wir nicht gemacht, um sie zu ärgern – aber nach der Pressekonferenz am Mittwoch musste das alles noch ins Kabinett zum Beschluss.“ Dass Schulen immer noch kein vernünftiges Netz haben, sei ihm allerdings völlig neu und deshalb auch nicht bekannt – er wolle sich aber darum kümmern.

Auch von Seiten der Polizei gibt es Kritik an der Regierung

Auch von der Flughafen-Polizei gab es deutliche Worte: „Ein Kollege hat sich während des Dienstes angesteckt und ist gestorben. Wenn wir uns angesteckt haben, mussten wir außerdem nachweisen, dass das während des Diensts passiert ist.“ Auch für die Polizei seien die neuen Beschlüsse kaum umzusetzen gewesen, oder wie es der Polizeibeamte ausdrückte: „Das war alles nicht leicht.“

Was auch sauer aufstieß: Aufgrund der Ukraine-Flüchtlinge seien in den Schulen sogenannte Drittkräfte für Sprachförderangebote notwendig – die werden aber zum Ferienbeginn aufgrund des fehlenden Beamtenstatus gekündigt und zum neuen Schuljahr wieder eingestellt. Hier, so die Beschreibung von einer Lehrkraft, kommt es zu einem riesigen Bewerbungsdatenwust, der immer wieder aufs Neue ausgefüllt werden müsse. Weil zudem beispielsweise diese Drittkräfte, wie auch Brückenlehrer, aus anderen Töpfen finanziert werden wie „normale“ Lehrer, sei oft unklar, wie viel diese Kräfte verdienen.

Heißt: Kommen Nachfragen von Drittkräften, tun sich Schulen schwer, hier eine verbindliche Aussage zu treffen. Weil aber per se Lehrer fehlen, will Herrmann sowieso an der Gehaltsschraube drehen, um den Beruf attraktiver zu machen. Dieses Vorhaben war dann das perfekte Stichwort für Rehm, die den Staatsminister auf eine Zusicherung festnageln wollte – und zwar für eine A 13-Besoldung für alle Lehrkräfte der Grund- und Mittelschulen. Herrmann: „Ja, das soll nächstes Jahr kommen, es kann einfach nicht mehr differenziert werden.“

So recht glauben wollte eine Lehrerin dies nicht. Sie formulierte das so: „Wie können Sie sich da hinstellen und sagen, A 13 kommt? Als wir die Forderung danach aufstellten, war ich mit meinem Kind schwanger – und mein Kind macht jetzt Abitur. Wir waren so oft nahe dran an A 13 und immer wieder war es dann vom Tisch!“ Ihr Appell an den Minister: „Wenn die Erhöhung wirklich kommt, dann auf keinen Fall stufenweise. Wir warten schon lange genug darauf. A 13 muss kommen – und zwar jetzt und für alle.“ (Richard Lorenz)