Lehrerin sorgt bei Zeugnisübergabe für Unmut - Mutter: „Bricht mir das Herz“ 

Was ist daran verwerflich wenn eine Lehrerin einigen Schülern den Rat mit auf den Weg gibt ihr eigenes Verhalten einmal zu überdenken um den weiteren Lebensweg zu begehen? Ohne Grund wird sie eine solche Äußerung nicht getätigt haben und geeade am verhalten der Mutter sieht man dann warum dies so ist. Keine Konsequenz aus dem eigenen Verhalten ziehen weil Heli-Mama sich bei Problemen schützend davorstellt.

Auch ich war auf der Veranstaltung, und, ich muss sagen, ich bin entsetzt über die Darstellung im Merkur:

1.) Warum wird der Name der Lehrerin öffentlich genannt, nicht jedoch der Name der Mutter? Diese hat ja schließlich auch

öffentlich gesprochen.

2.) Ich fand de Äußerungen der Lehrerin ausgewogen, sie hat immer nur davon gesprochen, dass Teile (!) der Klasse schwierig

und unreif waren. Sie hat also sehr wohl die Situation differenziert dargestellt.

3.) Nach meiner Meinung hat dreiviertel der Anwesenden die unagemessene Kaperung der Veranstaltung durch eine einzelene Mutter

mit Buhrufen und Pfiffen quittiert, warum wird darüber nicht berichtet?

4.) Ich hatte nach der Veranstatung die Gelegenheit mit einem Schüler aus der betroffenen Klasse (mein Kind geht in eine Parallelklasse)

zu sprechen. Dieser hat mir bestätigt, das diese Klasse 'schwierig' war. Darf ein Lehrer dies nicht ansprechen?

Dieser Bericht im Merkur gibt den Ablauf so verzerrt wieder, dass ich mich nun frage, ob nicht weitere Artikel in meiner

Heimatzeitung ebenfalls ein Zerrbild von solchen Veranstaltungen sind. Dies ist kein neutraler Journalismus mehr;

das ist pure Stimmungsmache.

Die Konsequenz aus einem solchen Bericht könnte sein, dass sich viele Beteiligte, welche sehr viel Arbeit und Mühe in diese

Veranstaltung investiert haben, dies in Zukunft nicht mehr machen werden.

Diese Reportage ist ein Bärendienst an nachfolfgende Schülergenerationen.