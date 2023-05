Leihsystem funktioniert: Lastenräder werden in Freising bestens gebucht

„Walk & Talk“

Ein positives Fazit zieht der Mobilitätsbeauftragte der Stadt Freising zum Leihsystem der Lastenräder. Auch andere Trends machen Hoffnung.

Freising – „Freising elektrisiert: fahren – laden – teilen“: Der „Walk & Talk“ der Agenda21-Gruppe Energie und Klima und der Domberg-Akademie unter diesem Motto zog zwar nur ein kleines, dafür aber ein hoch interessiertes Publikum an, wie Stadt-Sprecherin Christl Steinhart berichtet. Wie Marita Hanold, eine der Sprecherinnen der Agenda-Gruppe, beim Rundgang ausführte und im Rückblick zusammenfasst, greife dieser „Walk & Talk“ mit zwei zentralen Aspekten wichtige Facetten der Mobilität der Zukunft auf: „Wo können wir in Freising Strom, den Kraftstoff der Zukunft, tanken und wie können wir durch sinnvolles Teilen die Umwelt und unsere Zukunft schützen?“

An der ersten Station stellte Dominik Fuchs, Mobilitätsbeauftragter der Stadt Freising, das städtische Lastenradmietsystem vor, das im Rahmen des Förderprojekts „Lastenrad mieten. Kommunen entlasten“ durch den Freistaat Bayern gefördert wurde. An insgesamt acht Stationen im Stadtgebiet stehe der Freisinger Bevölkerung damit seit August letzten Jahres ein niederschwelliges, attraktives und günstiges Angebot zur Verfügung, um beim Transport schwerer Lasten auf ein eigenes Auto verzichten zu können. Die elektrisch betriebenen Lastenräder ließen sich unkompliziert mittels App buchen. „Insgesamt sind wir mit den Buchungszahlen sehr zufrieden und freuen uns über die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu unserem Sharing-System“, erklärte Fuchs den Teilnehmenden.

Die eigene Wallbox mit anderen teilen

Die Teilhabe an der privaten Ladeinfrastruktur stand im Mittelpunkt der zweiten Station, berichtet Marita Hanold weiter – ein Thema, das gleich zwei Teilnehmer aus der Nachbarschaft begeisterte, die für ihr eAuto keinen eigenen Ladeplatz haben und für die weite Wege zu öffentlichen Ladestationen beschwerlich sind.

Rainer Linder von „Charge@Friends“ demonstrierte anschaulich vor Ort, wie man seine eigene Wallbox mit anderen teilen könne durch einfaches Freischalten per App, übersichtliche und transparente Abrechnung nach Verbrauch, keine versteckten Kosten, keine monatlichen Gebühren und die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen. „Charge@Friends“ in der Körnerstraße 9 in Neustift ist die erste Ladestation dieser Art in Freising und bietet Strom zu fairen Preisen an. Laden sei von 6 bis 21 Uhr möglich, mit 37 Cent/kWh meist sogar günstiger als zu Hause. Weitere Informationen gibt es online bei charge@friends.com.

Aktuell gibt es 26 Ladpunkte und zwölf Ladesteckdosen in Freisinger Parkhäusern

Rainer Teschner erklärte, warum es ihm möglich sei, seinen Strom so günstig anzubieten: „Mit intelligenter Ladesteuerung kommt unser Strom vom Dach ins Auto – die Sonne schickt uns keine Rechnung.“

An der Ladesäule auf dem Parkplatz am Landratsamt informierte Simon Prechsl von den Freisinger Stadtwerken, dass es aktuell 26 Ladepunkte für eAutos mit jeweils 22 kW Ladeleistung und zwölf Ladesteckdosen in den Parkhäusern in Freising gibt. Alle Standorte seien auf der Homepage veröffentlicht. Der Ladevorgang könne mit 90 verschiedenen Ladekarten erfolgen oder alternativ über die „Charge it easy“-App. Im laufenden Jahr 2023 würden acht weitere Ladepunkte errichtet und 2024 sollen die Parkhäuser Untere Altstadt und Altstadt mit Wallboxen ausgestattet werden.

Den Abschluss des Nachmittags gestaltete Sonja Ziesak, Vorsitzende von StadtTeilAuto Freising. Mit einer Autoflotte von 19 Pkw im Landkreis (14 davon in Freising) vom Kleinwagen über eine Limousine bis zum Transporter und einem 9-Sitzer-Bus, sei der Carsharing-Verein seit 1992 gut aufgestellt. „Unsere 300 Mitglieder tragen wesentlich dazu bei, die Städte vom Verkehr zu entlasten und den Flächenverbrauch für Stellplätze zu reduzieren“, betonte Ziesak.

