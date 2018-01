Leiser Abschied vom Dom-Gymnasium

Trägerschaft wechselt von der Stadt auf den Landkreis Freising

von Andreas Beschorner schließen

Vor einem Jahr traf man sich an der Düwellstraße, um die Trägerschaft für die Karl-Meichelbeck-Realschule offiziell von der Stadt an den Landkreis zu überträgen. Gestern traf man sich wieder. Dieses Mal auf dem Domberg, galt es doch, das altehrwürdige Dom-Gymnasium aus der Trägerschaft der Stadt zu entlassen und in die Obhut des Landkreises zu geben. Schulleiter Manfred Röder sprach von einer „Zäsur“ in der Historie des humanistischen Gymnasiums.