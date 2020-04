„Halten dieses Land mit am Laufen“: Post-Leiter erklärt, warum Arbeit für viele gerade Ehrensache ist

Mitarbeiter der Post sind auch in Zeiten von Corona tagtäglich im Einsatz. Der Chef der Freisinger Niederlassung berichtet von der täglichen Arbeit und was ihn momentan besonders umtreibt.

Freising – Sie verzichten sogar auf Urlaub, um zu gewährleisten, dass Briefe und Pakete bei den Menschen ankommen: Mitarbeiter der Post sind auch in Zeiten der Pandemie tagtäglich im Einsatz. Christoph Meffert ist Leiter der Niederlassung BRIEF Freising, zu der auch die Briefzentren Freising und Landshut sowie das Paketzentrum Aschheim zählen. Im FT-Interview berichtet der 54-Jährige, wie die Post Mitarbeiter und Kunden schützt, wie Quarantäne-Ausfälle kompensiert werden, und was ihn in Zeiten der Pandemie besonders umtreibt.

Herr Meffert, die einen sagen, man müsste den Betrieb aus Sicherheitsgründen sofort stoppen, andere dagegen benötigen auch weiterhin dringend ihre Post und wollen nicht auf sie verzichten. Haben sie in diesen Tagen Bauchschmerzen, Ihre Zusteller loszuschicken?

Eher nicht. Wir verfolgen jeden Tag alle neuen Nachrichten der Wissenschaftler, wie wir unsere Beschäftigten bestmöglich schützen können. Es gelten in allen Produktionsbereichen strenge Hygienemaßstäbe. Natürlich gilt es, diese Vorschriften auch einzuhalten. Unsere Mitarbeiter, aber auch die Kunden müssen zum Beispiel die Sicherheitsabstände beachten.

„Man kann nicht einfach jemanden einstellen und losschicken“

Welche Maßnahmen hat die Post ergriffen, um die Zusteller möglichst gut davor zu schützen, sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren?

Wir haben in unseren Zustellbasen und Zustellstützpunkten versetzte Dienstbeginne eingeführt, um so möglichst wenige Zustellerinnen und Zusteller gleichzeitig arbeiten zu lassen. Es wird also sozusagen in mehreren versetzten Schichten gearbeitet. Überall haben wir Desinfektionsmittel bereitgestellt. Die Fahrzeuge sind mit Wassertanks und Seife ausgestattet. Täglich werden alle Beschäftigten danach überprüft, ob es in ihrem Umfeld Verdachtsfälle gibt. Dann gilt: sicherheitshalber zu Hause bleiben. Zudem verzichten wir bei der Paketübergabe momentan bis auf Weiteres auf die eigenhändige Empfangsbestätigung, sodass der Zusteller diese kontaktfrei für den Kunden übernimmt.

Können Sie derzeit personell aus dem Vollen schöpfen, oder stehen zahlreiche Zusteller selbst unter Quarantäne?

Natürlich haben auch wir einige Quarantänefälle. Noch können wir durch Verzichte auf Urlaube unsere Bezirke besetzen. Hinzu kommt zum Beispiel der Einsatz von Studenten, die bei uns schon gearbeitet und derzeit zwangsweise Semesterferien haben. Aus dem Vollen schöpfen können wir dabei sicher nicht. Es bedarf einer hohen Qualifikation und Routine, diesen Beruf auszuüben. Man kann nicht einfach schnell jemanden einstellen und losschicken. Es ist jeden Tag eine große Herausforderung, einen Betrieb mit über 4000 Beschäftigten neu zu planen. Insgesamt stelle ich eine hohe Bereitschaft fest, auch bei kurzfristigen Ausfällen Mehrarbeit zu leisten.

„Für viele Postler ist es in diesen Tagen Ehrensache, dem Kundenauftrag zu folgen“

Sind also außer den Quarantäne-Fällen nach wie vor alle Beschäftigten im Einsatz?

Nein, auch wir haben in diesen Tagen einen erhöhten Krankenstand.

Wie hat sich die Arbeit im Brief- und Paketzentrum verändert?

Um unsere Mitarbeiter und Kunden zu schützen, ergreifen wir in sämtlichen Bereichen Vorkehrungen und folgen hierbei den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die strengen Vorschriften verzögern teilweise die minutiös geplanten Abläufe. Abstände müssen eingehalten werden, das Transportnetz ist insgesamt höher beansprucht. Aber Tag für Tag spielen sich neue Abläufe auch ein.

Wie ist gewährleistet, dass alle genügend Abstand halten?

Abstandsmarkierungen sorgen für ständige Aufmerksamkeit. Jeden Tag werden unsere Führungs- und Leitungskräfte neu sensibilisiert. Ich muss sagen, wir haben überall sehr bewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in der Zustellung und auch in den Sortierzentren.

Befürchten Sie, dass das Virus über Briefe und Pakete übertragen werden könnte?

Nein, da orientiere ich mich an den Feststellungen unserer Wissenschaftler. Vor allem an den Einschätzungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und natürlich unserer eigenen Betriebsärzte.

Arbeiten Ihre Mitarbeiter mit Handschuhen?

Wir haben natürlich auch Handschuhe im Einsatz.

„Das Paketaufkommen wächst stark“

Gibt es Zusteller, die das Risiko einer Infektion nicht eingehen wollen und von sich aus gesagt haben, dass sie unter den derzeitigen Umständen nicht auf Tour gehen?

Natürlich gibt es Sorgen und Ängste. Insgesamt informieren sich unsere Beschäftigten sehr gut, und für viele Postlerinnen und Postler ist es in diesen Tagen Ehrensache, dem Kundenauftrag und dem gesetzlichen Auftrag zu folgen. Wir halten dieses Land mit am Laufen.

Viele Firmen stellen auf Kurzarbeit um, zahlreiche Unternehmen haben ihre Angestellten bereits ins Homeoffice geschickt. Droht auch bei der Post Kurzarbeit?

Aktuell haben wir diese Befürchtungen in unserem Unternehmensbereich nicht. Man kann nur hoffen, dass es keine langanhaltenden wirtschaftlichen Folgen haben wird, die sich dann auch auf unser Unternehmen auswirken würden.

Welche Auswirkungen gibt es denn schon?

Das Paketaufkommen wächst stark, hier stellen wir eine deutlich stärkere Nutzung des Online-Handels fest. Das Briefaufkommen insgesamt sinkt leider ebenso rasant – großformatige Briefe mit Waren nehmen allerdings zu.

„Wir erleben, wie zerbrechlich unser so selbstverständlich gewordenes Leben ist“

Trotz Ausgangsbeschränkungen schreiben sich Menschen also nicht mehr Briefe als zuvor?

Nein, zumindest gibt es keinen messbaren Trend. Aber klar ist auch, dass es in diesen Tagen einmal wieder in das Bewusstsein kommt, wie schön das Schreiben und der Erhalt eines handgeschriebenen Briefs sein können. Ich fände es schön, wenn möglichst viele Menschen diese Erfahrung derzeit machen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Liebesbriefe mehr.

Was treibt Sie in Ihrer täglichen Arbeit in dieser schwierigen Zeit am meisten um?

Ich bin ausgeprägter Optimist. Dennoch denke ich in diesen Tagen sehr oft darüber nach, wie lange dieser Zustand wohl anhalten und welche Folgen er haben wird. Wir erleben, wie schnell Grenzen geschlossen werden und wie zerbrechlich unser so selbstverständlich gewordenes Leben sein kann. Bei so vielen Beschäftigten trägt man Mitverantwortung für die Arbeitsplätze und Versorgung vieler Familien. Ich wünsche es mir sehr, dass wir unseren gesellschaftlichen Wohlstand erhalten können. Besonders wichtig erscheint mir derzeit, an der Erhaltung unserer Freiheit, unserer Demokratie und unserer gesellschaftlichen Werte mitwirken zu dürfen. Da hat die Deutsche Post einen wesentlichen Anteil daran.

