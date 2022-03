Im Notfall geht’s auch unbürokratisch: Ein Leitfaden für Freisinger, die Geflüchtete aufgenommen haben

Von: Helmut Hobmaier

Geflüchtete aus der Ukraine kommen verstärkt in Deutschland an. Nicht alles ist dabei schon bis ins Detail geregelt – der Schulbesuch der Kinder etwa. © dpa

Wer Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hat, steht oft vor praktischen Problemen. Ein Leitfaden für die wichtigsten Fragestellungen.

Landkreis – Eine ganze Reihe von Landkreisbürgern hat ukrainische Flüchtlinge bei sich zuhause aufgenommen, meist Frauen und Kinder. Doch schnell ergeben sich praktische Probleme: Kann, darf oder muss das Kind in die Schule gehen? Und was tun bei einem medizinischen Notfall? Sind die Geflüchteten dann überhaupt krankenversichert? Eine Leserin aus Zolling war mit beiden Themen konfrontiert – und musste erfahren, dass hier noch nicht alles reibungslos läuft.

1. Problem: Der medizinische Notfall

Die Zollingerin hat eine Ukrainerin mit ihrer Tochter aufgenommen. Sie versuchte herauszufinden, ob und wie die 15-Jährige künftig zur Schule gehen könnte. Auch nach drei Tagen Recherche bei der Gemeinde und im Schulamt war sie „keinen Schritt weiter“, berichtet die Frau dem Freisinger Tagblatt. Gleichzeitig musste die bereits arg schmerzende Zahnspange des Mädchens dringend nachgestellt werden. Von offizieller Seite (Landratsamt) erfuhr die Zollingerin, dass sie dazu zunächst im Sozialamt einen Krankenschein beantragen müsse. Bei der Regierung von Oberbayern lautete die Auskunft dagegen: Einfach die Registrierung des Mädchens ausdrucken und zum Zahnarzt gehen. Das würde reichen. Das bestätigte nun auf Nachfrage auch Landratsamt-Sprecher Robert Stangl. In medizinischen Notfällen könnten die Geflüchteten einfach zum Arzt gehen. „Der Krankenschein kann auch im Nachhinein ausgestellt werden“. Und in dringenden Fällen könne man natürlich auch einfach die Tel. 116 117 wählen. Der übliche Weg führe freilich zunächst ins Sozialamt.

2. Problem: Wann und wie in die Schule?

Das Problem Zahnspange scheint inzwischen bereits gelöst: Die Zollingerin hat einen kurzfristigen Termin bei einem Kieferorthopäden vereinbaren können. Das zweite Problem – Schulbesuch – ist komplexer, andererseits aber auch wieder recht einfach zu beantworten: Zum einen besteht für geflüchtete Kinder in Deutschland erst nach drei Monaten eine Schulpflicht. Man kann sich damit also Zeit lassen. Falls aber gleich ein Schulbesuch gewünscht wird, lautet die Antwort nach einer diesbezüglichen Regelung: Die gibt es – noch – nicht.

Piazolo: Erarbeiten gerade ein Konzept

So heißt es in einem Schreiben von Kultusminister Michael Piazolo an die Staatlichen Schulämter: „Anfangs wird es bei der schulischen Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen für gewöhnlich nicht gleich um eine Integration in Regelklassen, sondern um pädagogische Angebote gehen, die das Ankommen erleichtern, erste deutsche Sprachkenntnisse vermitteln und auch ein paar Stunden „Normalität“ in einer ausgesprochen belastenden Situation bieten.“ Im Vordergrund stünden soziale Begegnungen und das Erkunden des neuen Umfelds sowie erste sprachliche Integrationsmaßnahmen. Piazolo: „Aktuell erarbeiten wir ein Konzept für ein pädagogisches Angebot an Schulen, das bereits vor dem Einsetzen der Schulpflicht freiwillig besucht werden kann.“ Dieses Konzept solle allerdings in Kürze vorliegen, heißt es aus dem bayerischen Kultusministerium.

Sprache und Schrift als hohe Hürde

Grundsätzlich sollten sich Bürger, die geflüchtete Kinder aufgenommen haben, in Schulfragen an das Staatliche Schulamt wenden , soweit es die Grund- und Mittelschule betrifft, erläutert Robert Stangl. Für weiterführende Schulen sei das Landratsamt als Träger zuständig. Am praktikabelsten dürfte es wohl sein, sich zunächst mit der Schule vor Ort (es gilt der Schulsprengel) in Verbindung zu setzen, die dann Kontakt mit dem Schulamt oder Landratsamt aufnimmt. Einfach wird der Schulbesuch für die ukrainischen Kinder ohnehin nicht werden. Stangl: „Die meisten sprechen nur ukrainisch und schreiben kyrillisch.“

Hilfe und Information: Kontaktadressen

Das Landratsamt hat auf ihrer Homepage (www.kreis-freising.de) umfangreiche Infos zur Aufnahme von Geflüchteten zusammengestellt, und zwar auf ukrainisch und auf deutsch. Dabei geht es um Registrierung, Geld und Krankenscheine – und um die Corona-Impfung. Genannt werden wichtige Links. Dazu gibt es Informationen und Querverweise auf alle Hilfsangebote im Landkreis.

Daneben gibt es weitere fachliche Hilfe: Ein Video-Projekt für traumatisierte Geflüchtete vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie. In vielen Sprachen, und jetzt auch mit ukrainischem Untertitel. Zu finden unter: http://www.psych.mpg.de/refpsych.

