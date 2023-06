Motor für wichtige Agrarprojekte: LfL feiert 20-jähriges Bestehen

Feierten die LfL: (v. l.) Präsident Stephan Sedlmayr, Anette Freibauer, Staatsminister a. D. Josef Miller, Staatsministerin Michaela Kaniber und der frühere LfL-Präsident Jakob Opperer. © Lehmann

Seit 20 Jahren gibt es das Landesamt für Landwirtschaft in Freising. Ministerin Michaela Kaniber nannte ein LfL-Projekt, das sie besonders hoch einschätzt.

Freising – Die ehemalige Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, brachte es per Video-Botschaft wohl am besten auf den Punkt: „Gäbe es die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) noch nicht, müsste man sie glatt erfinden.“ Der Grund des hohen Lobes: Die LfL wird heuer 20 Jahre alt.

Begangen wurde und wird das Jubiläum mit einem Zukunftskongress, einem Festabend und einem Tag der offenen Tür. Die Sektkorken knallten vor allem bei der Feierstunde am Donnerstag, zu der auch die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber (CSU), gekommen war – und die beinahe den Monroe-Klassiker „Happy Birthday, Mr. President“ gesungen hätte.

Das berühmte Lied für den LfL-Präsidenten Stephan Sedlmayer zu singen, sei Kaniber bei der Fahrt nach Freising in den Sinn gekommen, allerdings habe sie die Idee sofort wieder verworfen. „Ich will ja keinen Ärger mit der Frau Sedlmayer bekommen und auch nicht mit meinem Mann“, so Kaniber schmunzelnd. Stattdessen hatte sie viel Lob für die Leistungen der Anstalt mit im Gepäck: „Die LfL ist ein bayerischer Leuchtturm, machen wir uns da nichts vor!“

Großer Bahnhof: Zahlreiche Prominenz aus ganz Bayern hatte sich am Donnerstag zur Festveranstaltung der Landesanstalt für Landwirtschaft eingefunden. Dabei wurde auch das neue LfL-Magazin vorgestellt. © Lehmann

Was ihr nach wie vor imponiere, weil es ihr auch fundamental wichtig sei: „Der Mensch steht hier im Mittelpunkt – wir forschen mit den Landwirten und für die Landwirtschaft und nehmen die Gesellschaft bewusst mit.“ Auch dass sich die LfL mit dem Zukunftsstall in Grub, sozusagen einem „gläsernen Stall“, um mehr Tierwohl in der Landwirtschaft bemühe, könne nicht hoch genug wertgeschätzt werden, vor allem weil die Nutztierhaltung das Rückgrat der bayerischen Landwirtschaft „immer war und auch bleiben soll“.

Eine der größten Herausforderungen laut Kaniber: Wissenschaftliche Gesamtzusammenhänge, egal zu welchem Thema, herzustellen und sich damit auch klar gegen „Fake News“ zu stemmen. „Wir müssen hier auch den Mut haben, den Leuten zu widersprechen“, so die Staatsministerin – wofür sie auch sofort Zwischen-Applaus bekam. Für Kaniber sei die LfL per se eine gewaltige Erfolgsgeschichte, mit Leistungen, die bayernweit einzigartig seien.

„Als Präsident bin ich sehr stolz auf diese Anstalt“, führte Sedlmayer aus und betonte gleichzeitig auch: „Ohne die Landwirte wären wir nicht da, wo wir heute sind.“ Das Erfolgsmodell der LfL sei seiner Meinung nach die Integration verschiedenster Disziplinen und die Eigenschaft der Anstalt, nie statisch zu sein, sondern sich stattdessen stets in einem Wandlungsprozess zu befinden. „Die kommenden Jahre werden zu einer Herausforderung werden“, vermutete Sedlmayer, allerdings sei die LfL mit engagierten Mitarbeitern aus den verschiedensten Instituten bestens aufgestellt.

Mitgefeiert haben auch zwei Urgesteine der LfL: Staatsminister a.D. Josef Miller, der als Gründungsvater der Anstalt gilt, und der frühere LfL-Präsident Jakob Opperer, der 15 Jahre lang bis 2020 die Geschicke der Anstalt geleitet hat. In einer kurzen Diskussion erinnerten sich beide an die LfL-Anfänge. Miller wusste noch ganz genau, dass ihm damals „fast der Herz stehen geblieben“ sei, als der Plan auf dem Tisch lag, die in den Landesanstalten angesiedelten Ressortforschungen mit der TUM zusammenzuführen.

Auf sein Drängen hin sei es hingegen zur Bildung von drei Landesanstalten gekommen, weil eine TUM-Zusammenlegung seiner Meinung nach schlichtweg nicht funktioniert hätte. Der Grund: „Auf der einen Seite hätten wir die Freiheit von Lehre und Forschung an der Universität gehabt, aber auf der anderen Seite im Ministerium Weisungsbefugnis.“

Abschließendes großes Lob gab es per Video-Einspielung auch noch von OB Tobias Eschenbacher: „Ein Leben für die Leidenschaft und Leidenschaft für das Leben, das ist die LfL. Ihr seid einfach unverzichtbar.“

