Freisinger Linke: Direktkandidaten für Wahlen im Herbst stehen fest

Teilen

Alter Profi und Nachwuchshoffnung: Guido Hoyer (l.) und Benjamin Handel sind die Direktkandidaten der Linke bei den Wahlen im kommenden Herbst. © Lehmann

Die Freisinger Linken haben ihre Direktkandidaten für die Wahlen im Herbst gekürt. Ein alter Profi und eine Nachwuchshoffnung haben den Zuschlag erhalten.

Freising – Die Freisinger Kandidaten der Linken zur Landtags- und Bezirkstagswahl stehen fest: Bei der Aufstellungsversammlung des Kreisverbands entschieden die anwesenden Mitglieder einstimmig, dass der Freisinger Politikwissenschaftler Guido Hoyer die Freisinger Linke als Direktkandidat in die Landtagswahl im Herbst führen soll. Für die Wahl zum Bezirkstag wurde Benjamin Handel als Direktkandidat nominiert. Der Freisinger ist seit 2021 im Vorstand des Kreisverbands tätig.

Eine starke „Linke“ sei wichtig wie nie, betonte Kreisvorsitzender Nicolas Graßy. Gibt es in Bayern Armut? Das positive Bild vom Leben im Freistaat, das Ministerpräsident Markus Söder gerne zeichne, könne er so nicht stehen lassen, meinte Graßy. Rund zwei Millionen Menschen seien im reichen Bundesland von Armut bedroht. Tendenz steigend. Frauen in Bayern seien besonders betroffen. Warum? Immer weniger Frauen arbeiteten in einem Unternehmen mit Tarifvertrag. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sei in Bayern die Rente für Frauen daher besonders niedrig. Tariftreue müsse gelten, man stehe an der Seite der Streikenden, sagte Graßy.

„Wir wollen die Stimme für diese Menschen sein“

Deren Forderungen seien berechtigt, sagte der Direktkandidat für den Bezirkstag, Benjamin Handel, der beruflich bei der Flugabfertigung am Münchner Flughafen tätig ist. Die Leistung der Fachkräfte werde oft vergessen. Ohne sie würde vieles still stehen. Im öffentlichen Nahverkehr etwa. „Da arbeiten Leute, die Verantwortung für Menschenleben tragen“, so der Kommunalpolitiker. Das müsse in der Gesellschaft ankommen. „Wir wollen die Stimme für diese Menschen sein.“

Der von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgelegte Vorschlag, dass Tariferhöhungen erst im Oktober erfolgen sollten, sei nicht „fair“, wie diese das behaupte, sagte Guido Hoyer. Die Preissteigerungen durch die Inflation seien eklatant. Das Statistische Landesamt melde aktuell bei Heizöl eine Steigerung um 13,9 Prozent, bei Gas um 55,4 Prozent und bei Lebensmitteln um 21,2 Prozent. Die Linke sei die einzige Partei, die die Tarifforderungen voll und ganz unterstütze, so Hoyer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Noch etwas wollte der Polit-Profi loswerden. Der Tarifvertrag „Soziale Dienste für die Pflegeeinrichtungen und Altersheime“ sehe vor, dass Löhne um bis zu sechs Prozent gekürzt werden könnten, wenn die Einrichtung in eine finanzielle Schieflage gerate. „Sollen die während Corona beklatschten Mitarbeiter auf Lohn verzichten?“, so seine Frage. Falsch sei auch die derzeit propagierte Meinung, die „Wirtschaft leide“. Manche Konzerne machten derzeit Rekordgewinne. Bei den Dax-Konzernen würden dicke Dividenden ausgeschüttet, monierte Hoyer. „Unser Ziel ist ein soziales Freising, und zwar für alle“, betonten beide Direktkandidaten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.