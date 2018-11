Literatur-Star zum Anfassen: Jan Wagner beeindruckt Publikum im Café Cammerloher

Besonderer Gast am Camerloher Gymnasium: Büchner-Preis-Träger Jan Wagner las im Café – und bekam eine Überraschung, bei der selbst dem sprachgewandten Künstler die Worte fehlten.

Freising – Seit vielen Jahren macht das „modern studio freising“ mit seinem „Literarischen Herbst“ im Café Camerloher Station. Zahlreiche namhaft Autoren und Poeten lasen schon im musischen Camerloher-Gymnasium, aber ein Georg-Büchner-Preis-Träger war noch nie unter ihnen. Mit Jan Wagner gastierte jetzt ein solcher im Café Camerloher.

Der Georg-Büchner-Preis ist die wohl wichtigste Auszeichnung für einen Literaten in Deutschland. Jan Wagner ist darüber hinaus etwas Besonderes. Er erhielt die Auszeichnung für seine Lyrik. Es komme äußerst selten vor, dass ein Lyriker ausgezeichnet werde, meinte Martin Wildgruber, der im Namen der Fachschaft Deutsch des Camerloher-Gymnasiums Jan Wagner begrüßte und sich dabei auch bei Irmgard Koch und Helma Dietz von „modern studio freising“ für die Organisation bedankte. Als Germanist ist man natürlich schon geneigt, einem leibhaftigen Büchner-Preis-Träger mit tiefer Ehrfurcht und vor allem großem Respekt entgegenzufiebern. Aber der 47-jährige, sehr jugendlich wirkende Literat zeigte im Café Camerloher keinerlei Starallüren, ganz im Gegenteil. Er suchte sofort das Gespräch mit dem Publikum, ehe die Lesung begann. Also ein Star zum Anfassen, der nach der Lesung geduldig seine Bücher signierte und mit seinen Fans plauderte.

Mit seiner starken Bühnenpräsenz und seiner exzellenten Gabe, Gedichte sowie Essays aus seinen vielen Veröffentlichungen vorzutragen, zog er die rund 200 Zuhörer im Café Camerloher sofort in seinen Bann. Es war ein Genuss, ihm zuzuhören und zwischen den Gedichten einiges aus seinem Leben zu erfahren. Seine Lyrik beschäftigt sich mit Alltäglichem, seine Tiergedichte beispielsweise mit Kleinigkeiten.

Wagners Umgang mit der Sprache ist genial, fantasievoll mit immer wieder überraschenden Wendungen. Sie laden oft zum Schmunzeln ein, fordern aber dann sofort auch zum Nachdenken auf. Auf die Frage aus dem Publikum, ob es auch traurige Gedichte von ihm gebe, sagte er: „Tiefschwarze Gedichte schreibe ich nicht. Ich bin selten traurig.“ Jan Wagner ging auf viele Fragen der Gäste ein und gab dabei einen Einblick in sein Schaffen.

Und dann wartete auf den Künstler noch eine Überraschung. Das P-Seminar „Illustration“ hatte einige seiner Gedichte illustriert und die Radierungen in einem aufwendigen Verfahren gedruckt. Die Ergebnisse konnte das Publikum vor und nach der Lesung im Café Camerloher begutachten. Die Schüler hatten sich rund ein Jahr mit dem Thema beschäftigt. Die Radierungen stellen nicht eine einfache Visualisierung der Gedichte dar, sondern demonstrieren eindrucksvoll, dass sich die jungen Künstler intensiv mit Wagners Gedichten beschäftigt und diese in ihren Radierungen interpretiert hatten. Seminarteilnehmerin Zoe van der Horst erläuterte das Entstehen und bedankte sich bei Kursleiterin Judith Treimer-Schebler sowie beim „modern studio freising“ für die perfekte Zusammenarbeit. Das Seminar überreichte Jahn Wagner die Radierungen in einem großen Buch.

Der Büchner-Preis-Träger zeigte sich sichtlich berührt. „Ich fühle mich sehr geehrt.“ Der Sprachkünstler war so überrascht, dass er einen Augenblick benötigte, um die passenden Worte zu finden. „Ich bin überwältigt von diesem fantastischen und großartigen Geschenk.“ Zum Abschied erhielt Wagner lang anhaltenden Applaus seine Lesung im Café Camerloher. Peter Spanrad

