Straßenzug im Wandel der Zeit: Lithografie zeigt Untere Hauptstraße in Freising um 1840

Freisings Stadtarchivar Florian Notter hat ein Schmankerl gefunden: Unser Archivstück des Monats ist eine Kreidelithografie, die die Untere Hauptstraße Mitte des 19. Jahrhunderts zeigt.

Freising – Im Gegensatz zu historischen Ansichten, die Freising aus einer gesamthaften Perspektive wiedergeben, sind solche, die einzelne Häuser oder Straßenzüge im Detail zeigen, nur sehr selten gefertigt worden. Stadtarchivar Florian Notter hat aber solche Detailzeichnungen (als Lithografien ausgeführt) im Bestand des Stadtarchivs. Die Besprechung einer Ansicht der Unteren Haupstraße Mitte des 19. Jahrhunderts präsentiert er den FT-Lesern als Weihnachts-Leseschmankerl:

Ansicht hat besonderen Wert

„Visuell greifbar ist das Stadtgeschehen genau genommen erst seit dem Aufkommen der Fotografie Mitte des 19. Jahrhunderts. Den wenigen Detailansichten aus der Zeit davor muss man umso größeren Wert beimessen. Das gilt beispielsweise für eine Serie von insgesamt 17 überwiegend kleinformatigen Kreidelithografien aus den Jahren um 1835/40.

Neben einer Gesamtansicht, die Freising von Nordosten her in den Blick nimmt, und einer Darstellung des Stadtwappens stellen die übrigen 15 Lithografien verschiedene Gebäude, Plätze und Straßen in und um Freising vor: so etwa den Domplatz, den Marienplatz, das Münchner Tor, das Stadtkrankenhaus an der Kammergasse, die Isarbrücke oder die Kaserne in Neustift. Welcher Künstler diese reizvollen und historisch aussagekräftigen Bildchen geschaffen hat, ist nicht bekannt.

Straße von alltäglichem Geschehen geprägt

Eine der Ansichten zeigt einen Teil der Unteren Hauptstraße: jenen Abschnitt vom Marienplatz bis ungefähr auf die Höhe des Hofkanzlerhauses, der heutigen Hofapotheke. Der Straßenraum wird von alltäglichem Geschehen bestimmt: einige wenige Passanten, Wagen, Kutschen; und auf dem Platz ein paar Stände, an denen Händler Waren feilbieten. Das Hauptaugenmerk des Künstlers gilt freilich den Hausfassaden der nordseitigen Hauptstraßenbebauung. Vom Eckhaus Marienplatz/Untere Hauptstraße (auf der Ansicht Nr. 1, heute Marienplatz 6) bis zum Hofkanzlerhaus sind es 17 Stadthäuser, allesamt unterschiedlich hoch und breit und ganz verschiedenartig gestaltet.

Einige Häuser bis heute erhalten

Über dem Ende der Häuserzeile ragt der kleine barocke Dachreiter der 1803 säkularisierten Franziskaner-Klosterkirche hervor. Einige Häuser sind bis heute erhalten geblieben, manche davon weitgehend unverändert. So zum Beispiel das Hofmarschallhaus (auf der Ansicht Nr. 6, heute Untere Hauptstraße 5), das ab 1756 für den fürstbischöflichen Hofmarschall neu errichtet wurde. Von der in den 1780er Jahren im ersten Obergeschoss eingerichteten fürstbischöflichen Stadtwohnung zeugt heute noch der (Huldigungs-)Balkon mit dem schmiedeeisernen Geländer. Im 19. Jahrhundert diente das Haus als Rentamt (Finanzamt). Ebenso unverändert präsentiert sich das östlich anschließende Haus (auf der Ansicht Nr. 7, heute Untere Hauptstraße 7) mit seinem spätbarocken Fassadenschmuck. Von einiger Bedeutung war ein ehemaliger Domherrenhof (auf der Ansicht Nr. 11, heute Untere Hauptstraße 17), der das 19. Jahrhundert über als Landgericht (Vorgänger des Landratsamts) genutzt wurde.

Gebäude zum Teil stark verändert

Stark verändert haben sich die Häuser Nr. 3, 4 und 5: Um 1840 erweiterte der Heiglbräu Franz Seraph Sporrer sein Anwesen (auf der Ansicht Nr. 3), indem er die beiden östlich anschließenden Stadthäuser (Heiglbäcker, Weindlbräu) hinzukaufte und zu einem Haus zusammenfasste. Im späten 19. Jahrhundert erhielt das Anwesen den Namen „Bayerischer Hof“. Zu Beginn der 1970er Jahre wurden auch die ersten beiden Parzellen zu einem Anwesen zusammengefasst, allerdings durch einen vollständigen Neubau, der sich nach wie vor nicht recht ins Platzbild einzufügen vermag. Im Vergleich mit der Lithografie hat die nordseitige Häuserzeile der Unteren Hauptstraße während des 19. und 20. Jahrhunderts an Heterogenität und Spannung eingebüßt. Florian Notter

