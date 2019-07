Lob für 211 Realschüler – doch Auftritt einer Lehrerin bricht einer Mutter das Herz

211 Absolventen der Karl-Meichelbeck-Realschule Freising erlebten am Freitag ein Wechselbad der Gefühle. Neben etlichen lobenden Worten übte eine Klassenlehrerin harsche Kritik.

Freising – 211 Absolventen der Karl-Meichelbeck-Realschule Freising erlebten am Freitag ein Wechselbad der Gefühle. Lobende Worte für den Abschluss, Geschenke für die Lehrer und Auszeichnungen für die Besten auf der einen, die harsche Kritik einer Klassenleiterin mit der entsprechend deutlichen Antwort einer Mutter, „Buh!“-Rufen und lautem Rumoren in der Turnhalle auf der anderen Seite.

„Gemeinschaft gelernt“

Es hatte so schön begonnen: Die Realschüler hatten sich für diesen Tag, für ihren Tag, in Schale geworfen. Vize-Landrätin Barbara Prügl und OB Tobias Eschenbacher machten dem Abschlussjahrgang 2019 Mut: „Sachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz“ hätten die Schüler gelernt, so Prügl. Sie hätten „Gemeinschaft gelernt“, wüssten jetzt auch, Verantwortung zu übernehmen, sagte Eschenbacher.

Schülersprecherin Solveig Brehm appellierte an ihre Mitschüler, ab jetzt „selbstständig, aber nicht eigennützig zu handeln“, das zu machen, worauf man Lust habe, sich von anderen nichts einreden zu lassen, nicht das Leben der anderen zu leben.

Nicoline Ingelath vom Elternbeirat sorgte dafür, dass die Absolventen den ihnen zustehenden Beifall für das Erreichen der Mittleren Reife bekamen: „Alle mal aufstehen! Und jetzt ein tosender Applaus!“

„Ihr seid wertvoll“

Während die Bigband und das Vokalensemble schwungvoll durch den Vormittag führten, war auch Schulleiter Bernd Friedrich sehr gut auf die Schüler der acht 10. Klassen zu sprechen: Sie hätten nicht nur „ziemlich viel Stoff“ gelernt, von dem sie sicherlich manches auch „ziemlich schnell“ wieder vergessen würden, scherzte Friedrich. Nein, sie hätten auch gelernt, sich den „merkwürdigsten Aufgaben zu stellen“ oder auch „ein interessiertes Gesicht“ zu machen, selbst wenn man alles gerade sehr langweilig gefunden habe, witzelte Friedrich weiter. Ernst gemeint war Friedrichs Aussage, die Absolventen seien auf dem Arbeitsmarkt begehrt. „Ihr seid wertvoll, ihr werdet gebraucht.“ Mit der Hoffnung, sich an der Realschule wohlgefühlt und die Schule nicht als anonymen Ort empfunden zu haben, verabschiedete Friedrich die 211 Absolventen.

Lehrerin übt harsche Kritik

Wie immer richteten vor der Zeugnisübergabe die Klassenleiter einige Worte an ihre Zöglinge. Das tat auch Lisa Bruckmeier, die allerdings keine Lobesworte fand. Höhepunkt ihrer Kritik: Sie wünsche einigen „nicht, dass Sie so bleiben, wie Sie sind“. Eine Mutter ergriff später kurz vor dem Abschluss-Song das Mikro und fand klare Worte: Das sei dem Anlass in keiner Weise angemessen gewesen. So etwas den Schülern mit auf den Lebensweg zu geben, „das bricht mir das Herz“. Und vielen anderen Eltern und Schülern auch, wie man nach der Feier in Gesprächen feststellen konnte.

Lesen Sie auch: Ab in eine neue Freiheit: Mittelschule Lerchenfeld verabschiedet 39 Absolventen

Auch interessant: „Absolute Unverschämtheit“: Konzept „Digitale Schule“ sorgt für Schimpftiraden in Freising