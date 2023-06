Als wäre Bob Marley ein Lerchenfelder: Afrikafest lockt viele Freisinger an

Das Afrikafest der Togoer Freising hat wieder mal viele Besucher angelockt. Neben Lob äußerten Gäste aber auch Kritik.

„Cornrose“, eine aufwendige Flechtfrisur, ließen sich Samuel und Silas Bauer flechten. Die Mamas Andrea und Nicola Bauer harrten ebenso wie die Söhne geduldig aus. © Michalek

Freising – Ein Trommel-Ensemble im Stau, Bob Marley und das Weihenstephaner Bier sowie ein „Kripperl“ für Hardcore-Afrikafans: Beim Rundgang am Samstag über das Afrika-Fest in Freising gab es vielerlei zu sehen, zu hören und zu kaufen. Während die Wichtigkeit des Festivals für die Community als unbestritten angesehen wird, gab es auch kritische Stimmen bei den Gästen – etwa in puncto Klischee-Ausreizung bei den angebotenen Waren. Freilich, der Feierlaune tat das keinen Abbruch, denn eines war auch ersichtlich: Die Freisinger lieben ihr Afrika-Fest, das heuer schon zum 13. Mal stattfand.

Während Toningenieur Otto Lipp am frühen Nachmittag am Mischpult sehnlichst auf das längst erwartete Trommel-Ensemble wartete, weil dieses irgendwo im Stau steckte, nutzten die beiden Percussions-Fans Heidi und Thomas Mair die Gunst der leeren Bühne, um mit dem Trommellehrer Cheikh Nguer eine Improvisation erster Güte hinzulegen – ganz zur Freude der zahlreichen Gäste. Das Faszinierende: Die Mairs hatten den Lehrer erst kurz zuvor kennengelernt, dennoch klang der Auftritt wie ein Outtakes-Schnipsel von Paul Simons „Graceland-Tour“.

Sie nutzten die Gunst der leeren Bühne: die beiden Percussions-Fans Heidi und Thomas Mair. © Michalek

Etwa zur gleichen Zeit genossen Samuel und Silas Bauer, beide 6 Jahre alt, die aufwendigen Arbeiten an ihren Haaren – beide ließen sich nämlich in der Frühsommersonne „Cornrose“ flechten. Während die beiden Mamas Andrea und Nicola Bauer bei ihren Söhnen diesbezüglich gar kein Problem sehen, würden sie sich selbst aufgrund der Causa kulturelle Aneignung nie solche Zöpfe flechten lassen.

Das ist schon sehr klischeebehaftet. Mehr Workshops wären auch schön, aber eben nicht nur Trommelkurse.

Dass das Thema ein überaus komplexes ist, weiß Nicola natürlich sehr wohl, weshalb sie sich auch eine facettenreichere Kulturdarstellung etwa bei den Warenangeboten auf dem Afrika-Fest gewünscht hätte. „Das ist schon sehr klischeebehaftet. Mehr Workshops wären auch schön, aber eben nicht nur Trommelkurse“, so Nicola Bauer. Was ihr gut gefallen hätte: Die Vorstellung von etwa Kinderbüchern aus Afrika oder eben Kinderbücher, in denen People of Color (PoC) vorkommen, um das Thema Alltagsrassismus per se bei so einem Fest stärker in den Vordergrund zu rücken.

Was freilich schon auffiel: Viele angebotene Waren haben mit Afrika nur am Rande etwas zu tun oder waren schlichtweg sogenannte Touristenprodukte – wie etwa eine Weihnachtskrippe mit PoC-Ensemble in einem getrockneten Flaschenkürbis. Was der Händler Jörg Mehrländer aus dem Raum München zugeben musste: „Das kaufen halt nur Afrika-Fans, aber keine Afrikaner oder PoC.“ Noch kurioser: Handtrommeln mit Comic-Figuren, Spongebob-Mützen oder Rockband-Fanshirts.

Das Fest ist sehr wichtig für die Community – und Trommeln ist halt auch ein Teil von Afrika.

So recht gefallen mochte das auch nicht dem Buchautor und Afrika-Experten Michael Tonfeld aus Augsburg, der mit seiner Riesenschnecke „Wa bibio“ Kinderaugen zum Leuchten brachte und vieles aus dem fernen Kontinent zu erzählen wusste. Was sich Tonfeld gewünscht hätte: „Eine Art großen Bazar, in dem alle afrikanischen Kunstfertigkeiten gezeigt werden, da gehört vieles hier einfach kuratiert“.

Hingegen sehr begeistert vom Afrika-Fest waren die Freundinnen Alexa Eisenmann und Asiatu Bangura aus Au. Bangura, geboren in Sierra Leone, gefiel vor allem die große Auswahl an Kleidern, und sie freute sich schon sehr auf das Durchprobieren der verschiedensten Köstlichkeiten aus Afrika. Die Kritik mancher Gäste in puncto Darstellung afrikanischer Klischees konnte sie eher nicht nachvollziehen. „Die Hauptsache ist doch, dass sich die Leute beteiligen und sich die Menschen dafür interessieren. Das Fest ist sehr wichtig für die Community – und Trommeln ist halt auch ein Teil von Afrika“, so Bangura.

Vom Afrika-Fest begeistert waren die Freundinnen Alexa Eisenmann und Asiatu Bangura. © Michalek

Was dem Afrika-Fest, veranstaltet vom Verein der Togoer Freising, auf jeden Fall attestiert werden muss: Es trägt zur Völkerverständigung bei und reißt zwischenmenschliche Barrieren ein, denn auf dem Afrika-Fest sitzen alle in bester bayerischer Gemütlichkeit beieinander – Herkunft und Hautfarbe sind völlig egal, denn keiner ist hier anders. Damit gelingt dem Afrika-Fest per se immer wieder ein großer Wurf. Ob es allerdings dafür wirklich Touristenkram an den Verkaufsständen braucht, sei dahingestellt.

Was hingegen fast schon wieder charmant daherkam: Ein Künstler hat auf einer Leinwand Bob Marley festgehalten und auf einer anderen das Logo der Weihenstephaner Brauerei – geradeso, als wäre Afrika gleich hinter Freising und Marley eigentlich ein Lerchenfelder.

