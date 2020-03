Lokale Geschäfte unterstützen: Aktive City Freising richtet Ideenbörse ein

Freising – „Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter wegen Corona vorübergehend geschlossen. Bleiben Sie gesund, wir kommen wieder!“ So oder ähnlich bitten viele Innenstadtgeschäfte ihre Kundschaft um Verständnis. Auch der Stadtmarketing-Verein Aktive City unterstreicht, dass die Gesundheit immer Vorrang hat, und appelliert dringend an die Freisinger und die Gewerbetreibenden, die Verfügung der Staatsregierung zu beachten: „Je besser und konsequenter die vorsorglich getroffenen Regelungen eingehalten werden, desto schneller können wir alle wieder gesund und unbeschwert das Leben genießen“, betont Max Kirchmaier von der Aktiven City.

+ Max Kirchmaier:Jetzt ist Solidarität gefragt. © ft

Viele Mitgliedsbetriebe, die ihre Geschäfte nicht öffnen können, lassen sich aber einiges einfallen, um den Kunden sichere Serviceangebote wie etwa Lieferservice, Einkauf über firmeneigene Online-Shops oder telefonische Kundenberatung und Bestellannahmen zu bieten. Der Stadtmarketing-Verein sei bereits damit beschäftigt, alle Informationen zusammenzutragen, damit eine komplette Übersicht von A-Z in den kommenden Tagen online auf seiner Webseite www.innenstadt-freising.de und in Printmedien veröffentlicht werden könne, so Kirchmaier. Zudem bietet der Kooperationspartner Spondeals mit der gleichnamigen, kostenfreier Freising-App eine Online-Plattform für Freisinger Gewerbetreibende, die hilft, Angebote wie To-Go-Aktionen online und in den sozialen Medien zu verbreiten. Lieferdienste werden ebenfalls beworben.